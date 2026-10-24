Що їсти при печії та кислотному рефлюксі: 12 продуктів, які можуть полегшити симптоми

Печія час від часу трапляється у багатьох людей. Але якщо печіння за грудиною, кисла відрижка, повернення вмісту шлунка в стравохід або дискомфорт після їжі повторюються регулярно, це вже може бути ознакою гастроезофагеальної рефлюксної хвороби — ГЕРХ.

Їжа справді може впливати на прояви рефлюксу, але універсального списку «дозволених» і «заборонених» продуктів не існує. Те, що провокує печію в однієї людини, може зовсім не впливати на іншу. Сучасні рекомендації радять насамперед відстежувати власні тригери, не переїдати, а за наявності надмірної ваги — поступово її знижувати. Клінічна настанова ACG щодо діагностики та лікування ГЕРХ та міжнародний консенсус щодо ведення пацієнтів із рефлюксоподібними симптомами також підтримують індивідуальний підхід до харчування.

Реклама

Нежирний йогурт

Молоко іноді справді може на короткий час послабити відчуття печіння. Але йогурт може бути кращим вибором, особливо якщо він нежирний і не містить великої кількості цукру. Якщо молочні продукти особисто провокують симптоми, не варто змушувати себе їсти їх заради «заспокоєння кислоти».

Курка на грилі в часниково-йогуртовому маринаді - до обіду чи вечері Пікантний йогуртовий маринад насичує курячі стегна часником, лимоном та теплими спеціями, а кабачки, змащені медом, обсмажуються на грилі для збалансованої та яскравої страви. Перейти до рецепту

Банани та інші некислі фрукти

Банани, диня, груша та деякі інші фрукти мають відносно низьку кислотність і часто переносяться краще, ніж цитрусові або кислі фруктові соки. Але для людини з ГЕРХ важливішим є індивідуальна переносимість. Якщо банан не викликає симптомів, це зручне джерело клітковини, калію та інших поживних речовин, яке можна включати до звичайного раціону.

Вівсянка та інші джерела клітковини

Клітковина може бути корисною частиною раціону при рефлюксі, зокрема тому, що допомагає довше залишатися ситим і може зменшувати схильність до переїдання. Велика кількість їжі за один прийом — один із факторів, який здатен посилювати постпрандіальні симптоми. Цільнозерновий хліб, коричневий рис, кіноа, броколі, брюссельська капуста та інші овочі також можуть бути джерелами клітковини. Водночас різке збільшення її кількості іноді спричиняє здуття, тому раціон краще змінювати поступово.

Вівсяні батончики з яблуками, грушами та бананами: рецепт на кожний день Також можна класти сюди усі ваші улюблені топінги та додатки, як от стружка кокоса, пасти, занурювати у шоколад та сипати сушені ягоди. Перейти до рецепту

Зелені листові овочі

Шпинат, салатне листя, мангольд та інша зелень зазвичай містять багато води й мало жиру, тому можуть бути комфортною частиною раціону для людей, які мають печію. Якщо зелень добре переноситься, її можна їсти свіжою або додавати до теплих страв. А ось жирні соуси, великі порції сиру чи смажені добавки можуть бути важливішими тригерами, ніж саме листя.

Продукти з високим вмістом води

Реклама:

Огірки, кавун, деякі фрукти та легкі супи містять багато води, яка може полегшити печію.

Імбир

Імбир має цікаві властивості для травної системи. Систематичний огляд дієтичних втручань при ГЕРХ виявив покращення симптомів у невеликій кількості досліджень із добавками, що містили імбир. Метааналіз 2022 року повідомив про статистично значуще зменшення симптомів, але автори наголосили на обмеженості загальної доказової бази.

Новіше рандомізоване дослідження екстракту імбиру також виявило покращення деяких симптомів, включно з рефлюксом, у людей із функціональною диспепсією. Однак досліджувався стандартизований екстракт, а не чашка звичайного імбирного чаю.

Почніть ранок смачно. Смузі з ананасом та імбирем Вершковий, тропічний і трохи пряний, він одразу ж вас розбудить. Перейти до рецепту

Нежирна птиця та м’ясо

Курятина, індичка та інші нежирні джерела білка можуть бути зручним вибором для людей, у яких великі або жирні страви викликають печію. Спосіб приготування тут має значення: запікання, тушкування або приготування на грилі зазвичай дозволяють обійтися без великої кількості додаткового жиру. Жирні шматки м’яса, ковбаси та інші дуже жирні продукти варто обмежувати, якщо ви помічаєте після них симптоми. При цьому немає необхідності автоматично виключати будь-яке червоне м’ясо: важливішими можуть бути жирність порції, її розмір і загальний раціон.

Картопля, морква, буряк і батат

Коренеплоди можуть бути зручними продуктами для людей із печією: вони некислі, поживні та можуть забезпечувати раціон клітковиною, калієм і складними вуглеводами. Запечена картопля або суп із коренеплодів може бути кращим варіантом для людини з ГЕРХ, ніж картопля фрі чи дуже жирне пюре з вершковим маслом.

Картопля з картоплі: рецепт відомого тістечка з овоча Вологе, шоколадне тістечко, яке гарно тримає форму і смакує ще краще, ніж магазинні рецепти. Ця Картопля має простий інгредієнт, який покращує його. Перейти до рецепту

Цільнозерновий хліб

Якщо хліб добре переноситься, цільнозерновий варіант може бути поживнішим вибором завдяки більшому вмісту клітковини, вітамінів і мінералів. Але сама наявність напису «мультизерновий», «7 злаків» або «пшеничний» не гарантує, що хліб виготовлений із цільного зерна. Краще дивитися на склад: цільнозернове борошно або цільне зерно має бути серед перших інгредієнтів.

Реклама:

Фенхель

Фенхель містить клітковину та різні рослинні сполуки, а його насіння традиційно використовували для полегшення травного дискомфорту. Проте якісних клінічних доказів, що звичайний фенхель лікує кислотний рефлюкс, недостатньо. Тому його можна додавати до салатів або інших страв за смаком, але не варто приписувати йому доведену антирефлюксну дію лише через низьку кислотність.

Запечена курка з яблуком, фенхелем і карамелізованою цибулею Ця ароматна насичена страва з курятини та овочів — ідеальний супутник осінніх вечорів. Гармонійний смак і тепло запеченої курки подарують гарний настрій навіть у найхолодніший день. Перейти до рецепту

Петрушка

Петрушка — не просто декоративна зелень: вона містить вітамін C, каротиноїди, вітамін K та інші рослинні сполуки. Водночас багатовікове використання петрушки в народній медицині не є доказом того, що вона лікує печію. Надійних клінічних досліджень, які показували б значущий вплив звичайної порції петрушки на ГЕРХ, недостатньо. Її цілком можна використовувати як спосіб додати смаку страві, якщо гострі спеції, цибуля або кислі соуси провокують у вас симптоми.

Жувальна гумка без цукру

Серед усіх рекомендацій у цьому списку саме жувальна гумка має досить цікаві клінічні дані. Жування стимулює утворення слини та частіше ковтання, завдяки чому кислота швидше виводиться зі стравоходу. У рандомізованому дослідженні за участю людей із симптомами рефлюксу 30 хвилин жування жувальної гумки після їжі зменшували час контакту стравоходу з кислотою. Інше клінічне дослідження також показало, що жування гумки після їжі може зменшувати постпрандіальний кислотний рефлюкс.

Головна помилка в харчуванні при рефлюксі — намагатися скласти величезний список продуктів, які потрібно викреслити з раціону назавжди. Сучасні рекомендації радять індивідуальний підхід: якщо певна їжа стабільно провокує симптоми, її варто обмежити, але без потреби виключати цілі групи продуктів.

Реклама:

Якщо печія виникає часто, будить уночі, супроводжується утрудненим або болісним ковтанням, блюванням, кров’ю, незрозумілим схудненням чи болем у грудях, не варто намагатися вирішити проблему лише зміною меню. Такі симптоми потребують медичної оцінки, оскільки за ними можуть стояти не тільки ГЕРХ, а й інші стани.