Бюджетний раціон для здоров’я серця: що їсти на сніданок, обід і вечерю
Бюджетний раціон для здоров’я серця (Фото: magnific/rawpixel.com)
Здорове харчування для серця часто уявляють як набір дорогих продуктів: лосось, авокадо, оливкова олія, горіхи. Насправді кардіопротекторний раціон може бути значно простішим.
Вівсянка, квасоля, сочевиця, заморожені овочі, цільнозернові крупи, консервовані сардини та звичайна картопля теж можуть регулярно з’являтися на тарілці. І справа не в одному «чарівному» продукті. Ризик серцево-судинних захворювань значно більше залежить від загальної якості раціону, кількості солі, насичених жирів, клітковини, овочів, бобових і цільнозернових продуктів. Тому мета такого меню — не буквально «запобігти інфаркту» одним сніданком, а зробити щоденне харчування одним із факторів, які допомагають зменшувати серцево-судинний ризик.
Сніданок: вівсянка з бананом і арахісовою пастою
Звичайна вівсянка може здаватися надто буденною, але для здорового раціону це якраз її перевага. Вівсяні пластівці містять розчинну клітковину β-глюкан, яка допомагає знижувати рівень LDL-холестерину. У метааналізі рандомізованих досліджень вживання вівса та β-глюкану було пов’язане зі зниженням загального й LDL-холестерину.
Цільнозернові продукти загалом також мають хорошу доказову базу. Великий систематичний огляд 45 проспективних досліджень показав, що збільшення споживання цільного зерна на 90 г на день асоціювалося приблизно з 22% нижчим ризиком серцево-судинних захворювань і 19% нижчим ризиком ішемічної хвороби серця.
До готової каші можна додати банан і ложку арахісової пасти без великої кількості доданого цукру. Банан забезпечить калієм, а арахісова паста — ненасиченими жирами та білком. Калій справді бере участь у регуляції артеріального тиску. Метааналіз рандомізованих досліджень показує, що достатнє споживання калію може сприяти зниженню артеріального тиску, особливо у людей із гіпертензією.
Ще один варіант — вівсянка, натуральний йогурт і заморожені ягоди. Їх не варто вважати «гіршою» версією свіжих: дослідження показують, що після заморожування вміст деяких вітамінів та інших сполук може залишатися на порівнянному рівні, а іноді навіть бути вищим, ніж у продукті, який певний час зберігався свіжим.
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Тост із квасолею та помідорами
Ще один простий сніданок — цільнозерновий хліб із квасолею та помідорами. Поєднання бобових і цільного зерна дає більше клітковини та рослинного білка, ніж звичайний бутерброд із ковбасою чи вершковим маслом.
Бобові взагалі заслуговують на окреме місце в бюджетному раціоні. Метааналіз 14 досліджень за участю близько 367 тисяч людей показав, що найвище споживання бобових було пов’язане приблизно з 10% нижчим ризиком серцево-судинних захворювань і ішемічної хвороби серця.
Обід: сардини з цільнозерновим хлібом
Лосось — не єдина риба, яку варто купувати заради омега-3. Сардини, оселедець і скумбрія також містять довголанцюгові омега-3 жирні кислоти й часто коштують дешевше.
Велике міжнародне дослідження PURE та інших когорт, опубліковане в JAMA Internal Medicine, показало, що серед людей із уже наявним судинним захворюванням споживання близько двох порцій риби на тиждень, особливо жирної, було пов’язане з нижчим ризиком серйозних серцево-судинних подій і смерті. Водночас у людей без серцево-судинного захворювання такого самого чіткого зв’язку не виявили.
Консервовані сардини можна покласти на шматок цільнозернового хліба й додати огірок, помідор або іншу доступну овочеву нарізку. Якщо риба законсервована в соусі з великою кількістю солі, варто звернути увагу на вміст натрію на етикетці.
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Сочевичний суп із замороженими овочами
Сочевиця, як і квасоля та нут, поєднує рослинний білок із клітковиною. Додайте до неї моркву, цибулю, капусту, броколі або заморожену овочеву суміш — і отримаєте ситну страву без великої кількості дорогих інгредієнтів. Суп можна подати з цільнозерновим хлібом.
Запечена картопля з квасолею та салатом
Картопля несправедливо отримала репутацію продукту, якого потрібно уникати заради здорового харчування. Та проблема зазвичай не в самій картоплі, а в тому, що до неї додають: велику кількість масла, жирні соуси, бекон або сир. Запечена картопля зі шкіркою, квасолею та овочевим салатом — зовсім інша історія. Картопля є джерелом калію, а квасоля додає клітковину й білок. Щоб зробити страву більш ситною, можна додати натуральний йогурт замість жирного соусу.
Вечеря: нут зі шпинатом і томатами та коричневим рисом
Нут, помідори, шпинат і коричневий рис — ще один спосіб зібрати на одній тарілці кілька продуктів, які добре вписуються в раціон для серця. Нут дає білок і клітковину, рис — цільне зерно, а овочі додають калій, фолати та інші мікронутрієнти. Шпинат можна використовувати свіжий або заморожений: для повсякденної кухні останній часто навіть зручніший, оскільки його не потрібно швидко використати.
Готувати таку страву можна на невеликій кількості ріпакової олії. І тут хороша новина для тих, хто не хоче купувати дорогу оливкову для кожної страви: ріпакова також багата ненасиченими жирами. Систематичні огляди показують, що олії з високим вмістом ненасичених жирних кислот, зокрема ріпакова та оливкова, можуть бути кращою альтернативою жирам із високим вмістом насичених жирних кислот.
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Цільнозернова паста з сочевичним соусом
Якщо хочеться пасти, не обов’язково відмовлятися від неї заради «здоров'я серця». Замість білого варіанту можна частіше обирати цільнозернову пасту, а м’ясний соус замінити на сочевицю, томати, моркву, цибулю та інші овочі. Тут працює не якась особлива властивість пасти, а загальна конструкція страви: цільне зерно плюс бобові та овочі.
Паста із сардинами, томатами та горошком
Ще один простий варіант вечері — цільнозернова паста із сардинами, томатами та зеленим горошком. Риба додає білок і омега-3, горошок — клітковину та рослинний білок, а томати — лікопін та інші рослинні сполуки. А якщо хочеться зробити таку вечерю ще простішою, використовуйте томатний соус без великої кількості доданої солі й не додавайте ковбасу чи бекон «для смаку». Саме такі невеликі заміни часто мають більше значення для повсякденного раціону, ніж вибір між двома дорогими суперфудами.
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