Не лише для борщу. Як зірковий шеф пропонує використовувати щавель

«Забудьте, що щавель, лише для борщу. Бо це найточніший природний замінник лимона, який я знаю», — написав Євген Клопотенко у себе на сторінці в Instagram.

Український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко у своєму закладі в Києві 100 років тому вперед використовує лише локальні продукти, які є питомо українські. Серед тих, які оминають, є й лимони. Їх можна замінити на щавель.

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Як він розповів у своєму ролику, щавель — також кислота, яка має гарний післясмак. Його можна використовувати не лише свіжим у сезон, а й замороженим. Для цього щавель потрібно перебити блендером, додати води й перемішати. Заморозивши порційно, у подальшому цей продукт смакуватиме на різних стравах не гірше ніж цитрусові.

Зокрема шеф-кухар пропонує ще заморожений щавель натерти на тертці, щоб отримати кислу стружку. Нею він посипає торт, а також кексовий пиріг. Також щавлева кислота буде смакувати й у чаї, й не матиме смаку. Клопотенко додає шматок замороженого щавлю в чайник з чорним чаєм.

Щавель здатний збалансувати солодкість, тому щоб отримати крем для десертів, згущене молоко також можна посипати натертою ролиною. Кухар коментує: «Ці поєднання можуть здаватися дивними, але те що ми робимо: просто додаємо трошки кислинки».