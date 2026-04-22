Весна — сезон пікніків і барбекю. Розбираємо основні помилки приготування смачного шашлику, ділимося порадами, які допоможуть приготувати смачне м’ясо на мангалі. Також пропонуємо добірку найкращих маринадів до шашлика.

Професійні шефи рекомендують обирати для приготування шашлику яловичу лопатку або шию. Зі свинини підійде теж шия, з курки — стегно. Вирізку брати не варто, в ній недостатньо жиру, вона буде «пісною».

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Як приготувати смачний шашлик: головні помилки для уникнення

1. Мясо « не таке»

Не варто вибирати ті частини тіла тварин, які найбільше задіяні в її життєдіяльності (грудинка, задня нога, гомілка, лопатка). Таке м’ясо більше підходить для тривалого готування — тушкування, варіння, запікання або взагалі для фаршу. А для шашлику підходить молоде м’ясо з жиром. Наприклад, зі свинини краще брати окіст, корейку, шию або лопатку, з курки — стегна, крила та гомілки, а з телятини — вирізку.

2. Неправильна нарізка

Різати м’ясо на шашлики потрібно виключно впоперек волокон, адже якщо порізати уздовж, волокна в готових шматочках будуть нагадувати нитки, які складно пережовувати. Товщиною шматки м’яса повинні бути близько 4−5 см. Але якщо ви хочете, щоб м’ясо швидше промаринувалося і присмажилося, наріжте його довгими слайсами товщиною близько 1,5 см.

3. Кислий маринад

Часто в маринад додають якусь кислоту, щоб розм’якшити м’ясо. Але якщо ви правильно його виберете, воно і так буде досить м’яким. А ось зайва кислота може погано вплинути на кінцевий результат.Якщо ж вам просто хочеться трохи пікантності, додайте в маринад буквально чайну ложку хорошого бальзамічного оцту.

4. Надмірна кількість спецій

Молоде якісне м’ясо не потребує великої кількості додаткових смаків, які люди іноді додають у маринад. Повірте, хорошому м’ясу не потрібно все, що є у вашому холодильнику, йому буде достатньо цибулі, ваших улюблених трав, трохи часнику і, за бажанням, легкої кислинки, про яку ми говорили вище.

5. Занадто тривале маринування

Тут правило «чим довше, тим краще» не діє і залишати м’ясо більш ніж на 20 годин у маринаді точно не слід. В ідеалі м’ясо повинно маринуватися від 12 до 20 годин.

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6. Неправильний час соління

Якщо ви хочете, щоб ваше м’ясо було соковитим, не варто солити його раніше, ніж безпосередньо перед приготуванням. Адже сіль витягає вологу з продукту та довгий контакт м’яса з нею позбавить його від натурального соку.

7. Невірне поєднання м’яса й овочів

Звичайно, смажені на мангалі овочі — це невід'ємна частина шашличної трапези. Але смажити м’ясо й овочі на одному шампурі не варто, адже для їх приготування потрібна різна кількість часу. Якщо ви будете смикати шампури з м’ясом, щоб зняти овочі, м’ясо може втратити якість і смак, а якщо залишите овочі до готовності м’яса, вони згорять. Тому краще підготувати окремі шампури для овочів на мангалі.

8. Невдалі дрова

Для мангала краще вибирати дрова та вугілля фруктових дерев, яблуні або вишні, наприклад. Ці дерева створюють приємний аромат, на відміну від хвойних дерев, які виділяють смоли та можуть зіпсувати не тільки страву, але й увесь мангал. Якщо ж можливості зробити мангал на фруктових деревах немає, непогано підійдуть дуб, ясен або береза.

9. Помилкове розташування шампурів і спосіб обсмажування шашлика

Щоб м’ясо не підгорало, шампури варто ставити близько один до одного. Таким чином доступ кисню до вугілля буде меншим, воно не буде сильно займатися і м’ясо не пригорить.А щоб м’ясо рівномірно присмажилося, не чекайте, поки воно повністю приготується з одного боку перед тим, як перевернути його. Перевертайте м’ясо тоді, коли з нього почне крапати сік і смажте з усіх чотирьох боків по кілька хвилин.

Сім найкращих маринадів для шашлику

Ідеальний шашлик також залежить від маринаду, тут потрібно враховувати смаки всіх поціновувачів смаженого м’яса. Ми зібрали добірку найкращих рецептів для смаку та аромату вашого шашлика.

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Найпростіший рецепт: як замаринувати ніжний шашлик для барбекю чи духовки Весна — це ідеальний час. для пікніка та барбекю. Пропонуємо ретельно підготуватися до трапези та замаринувати ваш шашлик заздалегідь. Перейти до рецепту

Шашлик із ананасом: рецепт оригінально приготованої свинини Діти будуть у захваті від цих шашликів зі свинини, ананасів та зеленого перцю, замаринованих для додаткового смаку та приготованих на мангалі. Перейти до рецепту

Особливо ароматний: рецепт шашлику з баранини Коли настає сезон барбекю, ви знаєте, що це час готувати шашлики. Просто додайте салат, улюблений соус або трохи закусок і зелені, і вечеря готова! Перейти до рецепту

Найсоковитіший: рецепт шашлику зі свинячого ошийку на мінералці До соковитості шашлику - один крок, один секрет, один предмет. Також знадобиться смачний маринад на основі газованої води та ваших улюблених спецій. Перейти до рецепту

На «мінералці»: ідеальний рецепт маринаду для шашлику Оскільки сезон пікніків, барбекю і шашликів уже можна вважати відкритими, розповідаємо, як приготувати ідеальне м’ясо на мангалі. Щоб приготувати смачний шашлик, мало просто взяти м’ясо та посмажити його на мангалі. Перейти до рецепту