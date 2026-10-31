Сезонний календар листопада. Найкорисніші овочі та фрукти кінця осені — та найкращі ідеї та рецепти з ними

Овочі, фрукти та рецепти листопада для здоров’я (Фото: Alexas_Fotos/pixabay)

Кінець осені — час теплих фарб, насичених ароматів і найкорисніших сезонних продуктів. Листопад щедро обдаровує нас овочами та фруктами, які не тільки тішать смаком, а й зміцнюють організм перед зимовими холодами.

Ніщо не зрівняється з ароматом свіжозібраних яблук, теплом запеченого гарбуза або смаком хрусткої капусти, щойно з грядки. Сезонні продукти містять максимум користі та смаку, а знання того, що саме в листопаді досягає піку зрілості, допоможе скласти здорове меню і насолодитися природним достатком.

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Інфографіка: NV

NV Food підготував календар сезонних продуктів листопада та найкращі ідеї, як їх використовувати.

Овочі

Гарбуз

Головний символ осені не втрачає актуальності і в листопаді. Соковитий, яскравий, універсальний — він чудово підходить для супів, каш, пирогів і запіканок. Гарбуз багатий на бета-каротин, який покращує зір і зміцнює імунітет, а також на клітковину, що сприяє гарному травленню.

Американський гарбузовий пиріг: класичний рецепт для Геловіну і просто так Ця ніжна солодка випічка чудово смакуватиме з чаєм чи кавою у холодну осінню пору. Перейти до рецепту

Різати не доведеться: гарбузовий суп на молоці Якщо ви любите гарбузовий суп, але іноді завдання нарізати і зрізати товсту шкірку гарбуза, здається надто складним, тоді цей рецепт запеченого гарбузового супу без нарізання саме для вас. Перейти до рецепту

Гарбузова паста з фрикадельками за рецептом зіркового шефа Гарбуз має чимало переваг для здоров’я. У ньому багато вітамінів і мінералів, він низькокалорійний, адже на 94% складається з води. Готуйте і насолоджуйтесь вишуканою сезонною стравою. Перейти до рецепту

Капуста ( білокачанна, червонокачанна, кольрабі)

Капуста залишається однією з найкорисніших і найдоступніших овочів листопада. Вона підтримує баланс вітамінів і мінералів, допомагає зміцнити імунну систему і поліпшити обмін речовин. Її можна вживати в салатах, тушкувати, квасити або додавати в супи.

Рецепт барвистого салату з кольрабі, капусти і пікантного соусу Ця апетитна, насичена вітамінами, страва ідеально пасуватиме до обіду, вечері чи святкових сімейних застіль. Перейти до рецепту

Салат із червонокачанної капусти: виручить у будь-який момент Хрусткий, яскравий і насичений смаками - цей салат із червонокачанної капусти стане чудовим доповненням до будь-якої страви. Перейти до рецепту

Коул слоу з червонокачанної капусти та моркви Салат із незвичайною назвою коул слоу може викликати здивування, створюючи враження, що в його складі є рідкісні інгредієнти. Перейти до рецепту

Ідеальна тушкована капуста з м’ясом: простий рецепт, який завжди вдається Ця ніжна сезонна страва виходить ароматною, ситною і дуже смачною. Готуйте, насолоджуйтесь та дивуйте найрідніших. Перейти до рецепту

Простий рецепт квашеної капусти від фуд-блогерки Взимку квашена капуста може стати корисною та дуже смачною альтернативою свіжим овочам, які коштують недешево та можуть містити шкідливі пестициди. Перейти до рецепту

Борщ по-слобожанськи: рецепт на реберцях та з солодким перцем Цей повний смаків борщ дійсно особливий завдяки насиченості томатів та перцю, спеціям та наваристому бульйону зі свинячих реберець. Перейти до рецепту

Капуста пекінська, брюссельська, цвітна, броколі

Ці види капусти особливо цінні в холодний сезон: багаті вітамінами С, К і кальцієм. Вони зміцнюють кістки і судини, підтримують нервову систему і роблять раціон різноманітнішим.

Хрусткий тофу та броколі в апельсиновій глазурі Вам напевно захочеться приготувати цю солодку і пікантну страву з тофу, броколі та рису знову і знову. Перейти до рецепту

"Шніцель" на вечерю: рецепт капусти по-київськи з золотою скоринкою Твіст на котлету по-київськи, але у веганському варіанті з цвітної капусти із запашною олією до будь-якого гарніру. Перейти до рецепту

Рецепт запеченої цвітної капусти Качо е пепе Ця легка овочева страва ідеально пасуватиме не вечерю. Вона не лише відмінно смакує, а й просто готується і корисна для здоров'я. Перейти до рецепту

Курка з пармезаном і брюссельською капустою: зігріваюче, ситно і корисно Ця ситна і смачна вечеря наповнена яскравими осінніми овочами та великою кількістю білка. Ви точно отримаєте не лише заряд позитивних емоцій від її споживання, а й корисні речовини. Перейти до рецепту

Середземноморський лосось у винно-часниковому соусі для буднів і свят Це проста, смачна та корисна страва, що готується в одному посуді. Ідеально підійде для вечері або легкої гастровечірки у вашому домі. Готуйте та насолоджуйтеся середземноморськими нотками. Перейти до рецепту

Картопля

Незамінний продукт листопада. Варена, запечена або в пюре — картопля дає енергію, насичує і залишається улюбленим гарніром. Вона містить калій, вітаміни групи B і клітковину.

Хрусткі деруни: рецепт на крупній терці Золотаві деруни зі сметаною – окремий вид задоволення. Це одна з найбільш улюблених серед українців страв з картоплі. Тож варто знати усі її варіації та форми, як от ці хрусткі, золотисті та жувальні деруни. Обов'язково зі сметанкою! Перейти до рецепту

Запечена картопля за 10 хвилин: вийде навіть у мікрохвильовці Цей простий рецепт буде відкриттям для усіх хто полюбляє класичну печену картоплю з улюбленими начинками і не має багато часу, щоб стояти біля плити. Перейти до рецепту

Рецепт картопляних палюшок зі шкварками: українська альтернатива італійським ньокі Пропонуємо приготувати ці ніжні картопляні палюшки з хрусткими шкварками та насолодитися витонченим смаком старовинної української кухні. Перейти до рецепту

Морква

Одне з головних джерел бета-каротину в цей сезон. Вона покращує зір, знижує рівень холестерину і допомагає шкірі зберігати здоровий вигляд. Морква гарна в супах, салатах і запіканках, а також чудово поєднується з гарбузом.

Борщова заправка: рецепт заготовки на зиму в банках Щоб взимку не заморочуватися над приготуванням улюбленої домашньої страви, витратьте трохи часу зараз та зробіть запашну та водночас просту заправку для борщу в банках. Перейти до рецепту

Морква по-корейськи: з особливо запашною заправкою Суміш часнику, коріандру, гострої олії та інших спецій перетворює моркву на щось неймовірне. Цей легкий та смачний салат чудово смакує до м'яса, риби чи плову, приготованих на грилі. Перейти до рецепту

Квашена капуста: рецепт зимового суперфуду Квашена капуста — це справжнє джерело вітамінів і корисних речовин, яке за своїми властивостями навіть перевершує свіжу. Перейти до рецепту

Калейдоскоп смаків: найпростіший рецепт ферментованих овочів Хочете зміцнити імунітет природним способом? Спробуйте приготувати ферментовані овочі вдома — це простіше, ніж здається! Перейти до рецепту

Буряк

У листопаді коренеплід особливо солодкий і соковитий. Буряк зміцнює серце, покращує кровообіг і очищає організм. Його додають у салати, смузі, борщі та запіканки.

"Пелюстка" з буряком. Рецепт квашеної капусти Квашена капуста - смачна та корисна страва, яку люблять у багатьох країнах світу. Крім того, ферментовані продукти дуже сприятливо впливають на мікрофлору травлення. Перейти до рецепту

З квасолею без горошку: рецепт вінегрету Улюблений та доступний салат - вінегрет є частим гостем не лише на свята, а й у простоденні. Він чудово доповнить вечерю, стане корисним перекусом і обідом на роботу і в навчальний заклад. Перейти до рецепту

Модак: традиційний індійський десерт з червоним буряком Модак — це традиційні індійські солодощі, які подають як прасаду (священне підношення) богу мудрості й добробуту Ганеші. Перейти до рецепту

Ароматна борщова заправка на зиму: ідеально для борщу на швидкоруч Ця заправка з базових інгредієнтів стане справжньою паличкою-виручалочкою взимку, коли ціни на овочі зростуть, а приготувати смачний борщ дуже хочеться. Перейти до рецепту

Рецепт борщу від шефа: «cмачніше, ніж у мами» Хочете скуштувати улюблений борщ у новому амплуа? Спробуйте цей варіант — на запечених ребрах і з копченою сметаною. Він точно вас здивує. Перейти до рецепту

Селера ( корінь і стебло)

Селера — універсальний осінній овоч, який допомагає знімати запалення, покращує травлення і збагачує раціон антиоксидантами. Додавайте її в супи, салати або соки для бадьорості та легкості.

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Пюре з кореня селери: неочікувано смачно Якщо ви слідкуєте за вагою, проте полюбляєте класичне картопляне пюре, ця альтернатива стане для вас справжньою знахідкою. Перейти до рецепту

З духовки на пательню: рецепт білої лазаньї з моцарелою та бешамелем Така ніжна, що можна набирати ложкою, така вершкова, що неможливо наїстися. Ця біла лазанья - простіший та швидший варіант вашої улюбленої страви без м'яса та томатів. Перейти до рецепту

Вітамінний та ароматний. Суп із селери та цибулі-порею Навіть ваші діти захочуть спробувати! Перейти до рецепту

Картопляний суп з квасолею та селерою - вдала ідея для поживного обіду Вегетаріанський та смачний суп, натхненний пакетиком картопляних чипсів із сіллю та оцтом. Перейти до рецепту

Ранок після застілля: перевірений рецепт Кривавої Мері Цей напій уже понад століття вважається перевіреним засобом від похмілля завдяки поєднанню корисних інгредієнтів. Перейти до рецепту

На такому точно схуднете: рецепт легкого, ароматного та поживного капустяного супу Цей корисний рецепт капустяного супу, наповнений капустою, морквою, болгарським перцем і томатами, містить багато смаку і є дуже ситним. Цей простий рецепт дає змогу приготувати велику порцію на обід або вечерю на весь тиждень. Перейти до рецепту

Пастернак

Ароматний родич моркви та петрушки — ідеальний вибір для супів і тушкованих страв. Його солодкувато-горіховий смак робить пастернак незамінним в осінній кухні.

Тепло в тарілці: суп-карі з пастернаку та яблук для здоров'я та гарного самопочуття Ця ароматна перша страва не лише зігріє в холодну пору року, а й допоможе зміцнити імунітет, додасть бадьорості та енергії на увесь день. Перейти до рецепту

Королівський: рецепт улюбленого супу з пастернаку і яблук принцеси Діани Вишукані наряди, поведінка, а також смак в їжі - це все про Діану, королеву сердець та принцесу Уельську. У поєднанні з кисло-солодкими яблуками пастернак створює дивовижний баланс смаків: ніжний, кремовий та водночас свіжий. А легка пінка з пармезану та вершків робить цю страву по-справжньому королівською Перейти до рецепту

З морквою та пастернаком: рецепт рум'яних дерунів, корисніших за класичні Додайте вашим дерунам трохи свіжості та пряності водночас: цей рецепт поєднує користь та індійські смаки у спеціях. Перейти до рецепту

Перець солодкий

Хоча сезон добігає кінця, свіжий перець іще можна знайти на ринках. Він багатий на вітамін С, надає стравам яскравості та покращує настрій.

Рецепт кисло-солодкої свинини по-китайськи Такі соковиті шматочки свинини в ароматному соусі ідеально підходять для вечері або святкового столу, як у будні, так і на урочисті сімейні події. Перейти до рецепту

Хрусткий, яскравий і дуже ароматний: грибний салат на всі випадки життя Наповнений грибами та безліччю хрустких різнокольорових інгредієнтів, цей салат — ідеальний варіант для пікніків та вечірок. Хоч він також чудово пасуватиме на сімейну вечерю чи обід вихідного дня. Перейти до рецепту

Перець, фарширований кукурудзяною крупою: незрівняне поєднання (без мʼяса) Такий перець смакує і гарячим, і холодним, і теплим. Від нього важко відірватися, хочеться з'їсти ще один, потім ще, і ще. Перейти до рецепту

Домашні фаршировані перці: покроковий рецепт із соковитою начинкою Фаршировані перці - це класика домашньої кухні, знайома багатьом із дитинства. Ця страва не втрачає своєї популярності завдяки простоті приготування, доступності інгредієнтів і насиченому смаку. Перейти до рецепту

Шпинат

Шпинат допомагає нормалізувати тиск, зміцнити серце і наситити організм залізом. У листопаді з нього роблять смузі, запіканки та легкі гарніри.

Ще більше заліза: рецепт зеленої вівсянки зі шпинатом та авокадо Ця вівсянка зі шпинато містить багато поживних речовин, і заліза зокрема, що дозволить вам насититися надовго та отримати свою порцію здоров'я на сніданок в додачу до вишуканого смаку. Перейти до рецепту

Простий рецепт курки по-флорентійськи: все в одній сковороді Це найпростіший рецепт вечері — і для буднів, і для свят. Просто, смачно та не надто дорого — усе, що потрібно тим, хто працює й втомлюється. Перейти до рецепту

Фарширований гарбуз: рецепт з грибами та шпинатом у духовці Трохи часу та зусиль, і на вашому столі вишукана страва, яка поєднує в собі основну та гарнір. Фарширований гарбуз буде смачним, красивим і корисним обідом чи вечерею. Перейти до рецепту

Кіш зі шпинатом, броколі та грибами: легка розкіш на вашому столі Ви можете насолоджуватися цією стравою як ситним сніданком, легким обідом з гарніром із салатом або навіть ситною вечором з печеними овочами. Перейти до рецепту

Топінамбур

Цей коренеплід із горіховим смаком допомагає зміцнити імунітет і підтримує роботу кишківника. Він гарний як у сирому вигляді, так і запечений з іншими овочами.

Смажений топінамбур: рецепт на качиному жирі з крес-салатом та оливками Смаження топінамбура - це, без сумніву, найкращий спосіб подачі цих дивовижних овочів. Приготований таким чином цей овоч можу перевершити будь-який інший. Перейти до рецепту

Рецепт салату з запеченого топінамбура, гарбуза та зелені Цей салат ідеально підходить для зимових обідів чи вечер, оскільки поєднує насиченість і легкість, даруючи заряд енергії та гарного настрою. Перейти до рецепту

Рецепт крем-супу з топінамбура Це вишуканий, але напрочуд простий у приготуванні суп, який чудово підходить для холодної пори року. Він має ніжну, шовковисту текстуру, насичений горіховий смак і є справжньою знахідкою для тих, хто шукає корисну й ароматну страву. Перейти до рецепту

Дайкон

Легкий, соковитий і корисний. Дайкон очищає організм, покращує травлення і підходить для салатів, супів і гарнірів.

Рецепт Шябу-Шябу, традиційного японського салату зі свининою Це легка, смачна та дієтична страва, яку можна приготувати вдома всього за кілька хвилин, тому чудово пасуватиме як на повсякденну вечерю, так і на свято. Перейти до рецепту

Іка Дайкон: рецепт кальмара з дайконом від японця Скромний дайкон набуває смаку кальмара, стаючи чимось ніжним, але глибоко ароматним. Перейти до рецепту

Рецепт кавара соба: японської гречаної локшини з яловичиною Ця гречана локшина з ароматним соусом ідеально підійде для святкового столу, сімейної вечері чи дружньої вечірки. Рецепт доволі простий та підсилу кожному та кожній. Перейти до рецепту

Ріпа

Ріпа залишається вірним супутником холодних місяців. Вона багата на вітамін С, кальцій і залізо, зміцнює судини і допомагає боротися з втомою.

Золота скоринка: рецепт запеченої курки з коренеплодами на вугіллі та в духовці За цим рецептом виходить хрустка та злегка обвуглена ззовні, ніжна та соковита всередині курка, яка чудово балансує з легкою солодкістю коренеплодів. Подавайте з чудернацькими гарбузовими рулетиками, щоб зробити страву святковою, і смакуйте з трьома найближчими друзями або родиною. Перейти до рецепту

Рецепт салату з ріпи з руколою та прошуто Це смачна і легка закуска, яка поєднує в собі свіжі овочі та солоні нотки прошуто, що створює ідеальний баланс смаків. Приготуйте страву на обід чи вечерю і насолоджуйтеся смаком. Перейти до рецепту

Рецепт ніжного пюре з ріпи: ідеальний гарнір до м'яса Легка, корисна і смачна страва, що добре поєднує легкий смак ріпи з вершковою текстурою, легко адаптується під різні смаки. Перейти до рецепту

Часник і цибуля

У листопаді саме вони стають головним природним щитом від застуди. Обидва продукти посилюють імунітет, мають протизапальні властивості та надають стравам насиченого смаку.

Оригінальний рецепт: французький цибулевий суп 1651 року Відомий кулінарний блогер поділився рецептом цього цибулевого супу ще з часів Людовика 14. І для приготування вам не потрібен буде яловичий бульйон. Перейти до рецепту

Мариновані кабачки з чилі: ідеальна гостра закуска на кожен день Цей рецепт маринованих кабачків з додаванням гострого перцю чилі допоможе швидко приготувати соковиту та пряну закуску вдома. Перейти до рецепту

Хіт осені: смажені польські гриби, від яких важко відірватися Недооцінений осінній скарб, який точно варто спробувати. Злегка хрусткі, ароматні й ніжні польські гриби — ідеальні до картоплі, пасти чи просто з хлібом, щоб насолодитися їхнім справжнім смаком. Перейти до рецепту

Сало в маринаді по-одеськи: реальний делікатес Це сало стане окрасою святкової м'ясної нарізки чи повсякденного обіду по-сімейному. Готуйте та насолоджуйтесь одеським колоритом в себе на кухні. Перейти до рецепту

Печений гарбуз: рецепт з лимонно-йогуртовим соусом та кедровими горіхами Це легкий прикрасити печений гарбуз, щоб він чудово пасував до великої печені або салату на обід. Просто змішайте гарбуз з часником, потім запікайте в духовці до золотистого кольору, полийте йогуртово-лимонним соусом і посипте кедровими горішками. Так просто, але так чудово! Перейти до рецепту

Біла, зелена та червона: домашня намазка з сала Так, сало - це завжди виграшний варіант на святковому столі. Але просто шматочками не здивуєш. Це можна зробити такою кольоровою палітрою з намазок, яка ще й на смак стане настільки цікавою, що викличе залежність. Перейти до рецепту

Цибуля-порей

М’якший і ніжніший, ніж звичайна цибуля, порей чудово підходить для супів, запіканок і соусів. Він багатий на вітаміни групи B і калій.

Рецепт карамелізованого тарта з цибулею-порей Це ідеальна закуска до дружньої вечері чи простих сімейних посиденьок в холодні зимові вечори. Перейти до рецепту

З келихом Піно Нуар: рецепт ароматного пирога з грюєром і прошуто Ця закуска — приклад того, як із простих інгредієнтів можна швидко приготувати вишукану страву. Хрустке тісто, ніжна цибуля-порей, сир і прошутто — ідеальна комбінація для затишної вечері. Перейти до рецепту

Рецепт супу з цибулею порей та ароматними травами: ідеально вершкова страва Це ідеальне поєднання ніжного смаку цибулі-порей і яскравого аромату вдало підібраних пахучих трав. Перейти до рецепту

Фрукти та ягоди

Хурма

Листопад — сезон стиглої хурми. Солодка, оксамитова і сонячна — вона зміцнює серце, покращує обмін речовин і піднімає настрій.

Джем з хурми: осінні ласощі до млинців та сирників Варення з хурми легко приготувати вдома, і воно зберігає теплий свіжий смак хурми для споживання протягом усього року. Хурма містить пектин природним чином, тому це варення легко готується лише з трьох інгредієнтів. Перейти до рецепту

Вітаміни на осінь: салат з хурмою, буряком та цитрусами Яскравий, осінній, кольоровий та корисний - те, що треба для дощової погоди та підтримки настрою і здоров'я. Перейти до рецепту

Французька осінь та зима: рецепт тарта із хурмою для домашнього десерта Між гладкою, пухкою заварною начинкою та хрусткою верхівкою з брюле, кожен шматочок цього святкового десерту приносить насолоду. Перейти до рецепту

Салат з хурмою, шпинатом, буратою та журавлиною: рецепт для вітамінізації Цей салат окрім надзвичайно смачного поєднання основних інгредієнтів має ще й супер хрустку та цікаву посипку з горішків. Це варто спробувати. Перейти до рецепту

Груші

Соковиті й ароматні, вони багаті на клітковину, вітаміни й антиоксиданти. Груші гарні як у свіжому вигляді, так і запечені з медом або горіхами.

Грушевий тарт із блакитним сиром та спеціями: спеціалітет на сімейні вечірки Цей ароматний тарт сподобається усім, хто любить груші. Хоч за звичай їх кладуть в солодкі десерти, вони чудово доповнюють смак твердого сиру. Перейти до рецепту

Рецепт вишуканого салату зі свіжого топінамбуру і прошуто Це вишуканий і легкий варіант страви, яка ідеально підходить для святкових обідів або вечер. Він поєднує хрусткість, солодкість, солоні нотки та свіжість, створюючи ідеальний баланс смаків. Перейти до рецепту

Груша з горгонзолою та беконом: найрозкішнішa стравa на святковий стіл Чотири інгредієнти, кілька махінацій із ними, і на вашому столі красується неймовірно красива і водночас проста й смачна страва. Перейти до рецепту

Яблука

Листопад — найкращий час для печених яблук із корицею. Цей фрукт залишається символом простого і здорового харчування, забезпечуючи організм вітамінами і клітковиною.

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Печені яблука з горішками: найсмачніший десерт усіх часів Це один із найпопулярніших десертів осені та зими. Завдяки спеціям, особливо кориці, він стає неймовірно ароматним. Крім того, зігріє та не зашкодить фігурі. Перейти до рецепту

Білкова вівсянка на ніч з яблуком та арахісовою пастою Ця вівсянка з високим вмістом білка, яблуком та арахісовою пастою, яку готують на ніч, стане ідеальним сніданком для тих, хто піклується про насичення і енергію протягом дня. Перейти до рецепту

Осіння насолода: французький тарт татен з яблуками Осінь - найвдаліший час, щоб приготувати цей смачний французький пиріг. Перейти до рецепту

Гранат

Його рубінові зерна надають стравам святкового вигляду. Гранат багатий на антиоксиданти, зміцнює серце і допомагає підтримувати рівень заліза.

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Рецепт шоколадного кексу з гранатом Головна родзинка десерту — гранатові зерна. Вони додають йому вишуканості, перетворюючи його на справжній витвір мистецтва, схожий на рубінову тіару. Перейти до рецепту

Рецепт салату Гранатовий браслет до новорічного столу Цей ніжний, вишуканий салат стане справжньою окрасою столу на будь-яке свято та стане чудовою альтернативою інших закусок, які готуєте з року в рік. Перейти до рецепту

Мандарини, апельсини, лимони та лайми

Цитрусові в листопаді стають основним джерелом вітаміну С. Вони допомагають боротися з утомою, зміцнюють імунітет і наповнюють дім ароматом зимових свят.

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Готуймо рибу з осені: форель запечена з травами на Новий рік та Різдво Ця ніжна та соковита форель, запечена з травами, з вершковим мигдалем, додасть смаку будь-якому святковому столу. Тож не вагайтеся. Перейти до рецепту

Смак сонця в банці: рецепт ніжного лимонного курду Лимонний курд - це концентрат сонячного настрою, густий крем з насиченим цитрусовим смаком і оксамитовою текстурою. Перейти до рецепту

Хрусткі запечені вареники з азійським вайбом Цей рецепт — швидкий спосіб приготувати святкову та смачну страву менш, ніж за годину. Хрусткі, золотисті вареники з м’якою «подушечкою» всередині, карамелізована кімчі та свіжа сметана з кропом створюють неперевершене поєднання смаків і текстур. Перейти до рецепту

Грейпфрут

Цей фрукт освіжає, прискорює обмін речовин і допомагає контролювати апетит. Чудовий вибір для сніданку або легких салатів.

Святковий настрій на кожен день: рецепт салату з червоної капусти та радіккьо Якщо вам потрібен яскравий салат для святкового столу або легкий хрусткий акцент до вечері зі смаженою куркою, зупиніться! Ця соковита суміш зимових фаворитів - радіккіо, капусти, червоної цибулі та цитрусових - подарує свіжість, насичений смак і святковий настрій. Перейти до рецепту

Для сніданку з аристократичною нотою: рецепт грейпфрутового мармеладу з червоним вермутом Апельсин, лимон, мандарин... не варто забувати про грейпфрут, який стане чудовим інгредієнтом для мармеладу. Приготуйте велику порцію і помістіть у маленькі баночки, щоб подарувати його на зимові свята. Перейти до рецепту

Дрезденський штолен до Різдва: рецепт від Лілії Цвіт Смакуйте різдвяну випічку за рецептом від української кулінарки Лілії Цвіт. Перейти до рецепту

Рецепт салату з печеної капусти з тахіні та грейпфрутовою заправкою Пропонуємо здивувати таким салатам кохану людину на День святого Валентина або ж приготувати його та насолоджуватися у будь-який зручний час. Перейти до рецепту

Гриби та інші продукти

Білі гриби та печериці

Листопад — останній шанс насолодитися ароматом лісових грибів. Вони багаті на білок, вітаміни групи B і антиоксиданти, а також роблять страви ситними та поживними.

Карпатська грибна юшка за рецептом судді Мастершефа Цей ароматний сирний суп від шефа зігріє, наситить і подарує приємні емоції. Готуйте та насолоджуйтеся вже цієї осені. Перейти до рецепту

Мариновані білі гриби по-італійськи Ця пряна закуска ідеально пасуватиме до основних страв, м'ясної чи овочевої нарізки або як додаток до сендвічів чи канапе. Перейти до рецепту

Рецепт пасти з білими грибами: італійська класика Для приготування страви вам знадобляться лише якісні білі гриби, сухе біле вино, часник, а також дика м’ята або чебрець. Перейти до рецепту

Каштани

Запечені каштани — символ пізньої осені. Вони низькокалорійні, містять клітковину і вітамін С, зміцнюють судини і насичують енергією.

Печені каштани: ідеально пасують до осені Ці ароматні ласощі вразять смаком, ароматом, простотою приготування. Смакують не гірше, ніж в американських фільмах. Перейти до рецепту

Квасоля

Незамінне джерело рослинного білка і заліза. Квасоля покращує травлення, підтримує серце і чудово замінює м’ясо у вегетаріанському меню.

Вегетаріанський салат з квасолею і чилі без зайвого клопоту Це просте поєднання смачних і корисних інгредієнтів створює неповторний тандем смаку у вашій тарілці. готуйте та насолоджуйтесь здоровою їжею. Перейти до рецепту

Грузинське лобіо: рецепт ароматної та ситної квасолі Лобіо має насичений, ароматний смак завдяки комбінації квасолі і спецій. Кінза, часник і червоний перець надають страві особливого акценту. Перейти до рецепту

Італійський святковий суп з бобами та ковбасками: рецепт до Карнавалу Ця страва Фаджіолі Грасі уособлювала достаток під час тижня Масниці, чи як його кличуть, Карнавалу в Італії, перед початком Великого посту. Перейти до рецепту

Нут

Поживний і універсальний. Багатий білком, магнієм і фолієвою кислотою. Ідеальний для хумусу, супів і рагу.

Бенкет за лічені хвилини: поживний салат з нуту від нутріціолога - повноцінний перекус для напруженого дня Цей салат добре підійде на вечерю або як частина обіду. В його приготуванні найскладніше – відварити та підготувати нут. Все інше займе у вас лічені хвилини! Перейти до рецепту

Ситне рагу з нуту та шпинату: ідеальна страва для осінніх вихідних Середземноморська дієта - модель харчування, яка фокусується на наповненні тарілки фруктами та овочами, цільнозерновими продуктами та бобами, а також нежирним білком і корисними жирами, які допомагають почуватися якнайкраще. Пропонуємо приготувати на вечерю одну з таких страв. Перейти до рецепту

Ситний веганський суп. Рецепт мінестроне з нутом - готується за півгодини Цей суп - ситний, пряний і затишний, як класичний мінестроне. Поєднання нуту, макаронів ротіні, овочів і трав робить його чудовим варіантом для основної страви або перекусу. Перейти до рецепту

Сочевиця

Легко засвоюється, насичує і стабілізує рівень цукру в крові. Чудовий вибір для осінніх страв, що зігрівають.

Крупи ( гречка, рис, перловка, пшоно, кукурудзяна, пшенична)

Крупи — основа харчування в холодний сезон. Вони дають енергію, зміцнюють судини та забезпечують організм важливими мінералами. Варіть каші, робіть гарніри або запіканки — і отримаєте максимум користі.

Мамалига: традиційний рецепт кукурудзяної каші Мамалига — страва, у якій простота перетворюється на мистецтво. Традиційна кукурудзяна каша, що прийшла з молдавської та румунської кухні, давно стала улюбленою і в Україні. Перейти до рецепту

Пшоняна каша а-ля плов: ситна страва з м’ясом та овочами Здивуйте найрідніших ситною, збалансованою вечерею з корисної крупи, вишуканої свинини та смачних сезонних овочів. Перейти до рецепту

Густа й ароматна: рисова каша аррос кальдо з куркою та часником Аррос кальдо з куркою - це традиційна філіппінська рисова каша, в якій ніжні шматочки курки поєднуються з насиченим бульйоном. Перейти до рецепту