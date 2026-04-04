Що готувати у квітні. Найкращі сезонні овочі та фрукти і рецепти як їх смачніше приготувати
Сезонні продукти квітня вражають легкістю і свіжістю (Фото: depositphotos/АІ)
Хочете харчуватися смачно і з користю для здоров’я? У квітні це особливо просто — адже на прилавках з’являється все більше сезонних овочів і фруктів.
Весна саме в розпалі, а це значить, що раціон можна і потрібно оновлювати. Замість важкої зимової їжі — легкі, соковиті та вітамінні продукти, які доступні, недорогі й ідеально підходять для домашніх страв. Не потрібно шукати екзотику — все найкорисніше вже є серед звичних українських овочів і фруктів.
Квітень цього року — це не просто екватор весни, а ще й місяць в якому відзначатимуть велике свято — Пасху. Віряни ПЦУ та УГКЦ Великдень у 2026 році святкуватимуть 12 квітня. Католики на тиждень раніше — 5 квітня. Попри традиційні святкові страви, не варто забувати під час застіль про корисну, легку вітамінну їжу. Сезонні овочі та фрукти ідеально доповнять м’ясні страви, стануть основою закусок та салатів.
Редакція NV Food підготувала добірку рецептів із продуктами, які у квітні досягають піку своєї свіжості та смаку. Обирайте улюблені інгредієнти та надихайтеся новими ідеями для корисних і смачних страв.
Черемша
Черемша, також відома як ведмежа цибуля або дикий часник, — одна з перших весняних рослин, яку можна зустріти в українських лісах. Цю ароматну зелень цінували ще наші предки. Однак варто пам’ятати: дикоросла черемша занесена до Червоної книги України, а її збирання та продаж заборонені законом. Проте рослину успішно вирощують на городах і в промислових масштабах. Найсмачніше і найнасиченіше листя — темно-зелене і зібране до цвітіння, яке починається наприкінці квітня. Після цього черемша стає трохи гіркуватою, хоча листя і квіти залишаються їстівними.
Лосось і сирні вафлі з черемшею: апетитний сезонний дует
Рецепт запеченої свинини з начинкою з черемші
Рецепт песто з черемші: пікантна альтернатива класиці
Картопля з черемшою: рецепт, який не можна пропускати в сезон
Артишок
Цей овоч багатий на вітаміни A, B, C, E, а також на магній, калій, фосфор та інші мінерали. Варений артишок містить усього 53 ккал на 100 г, завдяки чому ідеально підходить тим, хто стежить за вагою. Його можна зустріти в меню ресторанів по всьому світу — він смачний і в салатах, і в супах, і як самостійна страва.
Лосось у стилі антипасто: вишукана вечеря з середземноморським вайбом
Сендвічі зі шпинатом і артишоками на грилі з сиром
Зелений і свіжий : рецепт салату зі шпинату та артишоків з вінегретом і пармезаном
Рецепт орзо з білою квасолею, шпинатом та в'яленими томатами в одній каструлі
Салатне листя
Салат — звична зелень, без якої складно уявити збалансований раціон. Існує безліч різновидів: ромен, айсберг, батавія, листовий, качанний та інші. Усі вони відрізняються текстурою і смаком, але однаково багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Регулярне споживання салату допомагає поповнити запаси фолату, вітаміну С і каротиноїдів, що підтримують здоров’я серця і судин.
Бургер прямо на вулиці: простий рецепт для барбекю
Млинний торт Чізбургер на максималках
Рецепт салату з куркою песто та авокадо
Рецепт салату з копченої скумбрії і печеної картоплі
Пекінська капуста
Як і інші представники капустяних — білокачанна, броколі, брюссельська та цвітна — пекінська багата на рослинний білок (до 2,5 г на 100 г) і клітковину (до 3,5 г). 200 г капусти на день забезпечать до третини добової норми харчових волокон і значну частину рослинного білка. А ще капуста відмінно засвоюється і підходить для щоденного раціону.
Легкий і універсальний: салат із пекінської капусти та огірків від Клопотенка
Швидкий та смачний салат із пекінської капусти, тунця та яєць
«Локшина довголіття» з куркою, імбиром та грибами
Зелена цибуля
Перші пір'я зеленої цибулі — справжній весняний заряд вітамінів. Вона багата на вітамін С, каротин, калій, флавоноїди та ефірні олії. Завдяки своїм протимікробним та імунопідтримувальним властивостям зелена цибуля допомагає організму відновитися після зими. Вона має яскравий смак, який чудово доповнює салати, бутерброди, омлети та супи. А ще вона легко засвоюється і надає свіжості будь-якій страві.
Подрібнили - і готово: рецепт корисного салату Оземпік з доступних продуктів
Лише на одній пательні: часниковий лосось з броколі
Локшина в духовці: лінива вечеря в азійському стилі
Морква
Соковита, хрустка і яскрава — морква залишається однією з найкорисніших коренеплодів. Вона насичена бета-каротином, клітковиною, калієм, вітаміном K1 і антиоксидантами. Морква підтримує здоров’я очей, знижує рівень холестерину і може сприяти профілактиці раку.
Морквяний салат із родзинками: весняна користь в одній тарілці
Великодній салат з хроном: рецепт на святковий стіл
Великодня курка в желе: польська версія холодцю
Альтернатива картоплі: як приготувати печену карамелізовану моркву
Картопля
Один із найуніверсальніших продуктів на кухні. Багата на вітаміни та мінерали, картоплю легко вирощувати та готувати. Найбільша користь — у шкірці, тому за можливості не очищайте її. Спосіб приготування впливає на калорійність: смаження додає жиру і калорій, тоді як запікання або варіння — більш щадні способи.
Картопляне пюре з травами та лабне
Пастуший пиріг із лососем: класика в новому виконанні
Салат із картоплі по-італійськи: проста класика
Kартопляна запіканка з грибами: рецепт для сімейної вечері
Цвітна капуста
М’яка і ніжна після приготування, цвітна капуста представлена в різних відтінках — від білого до фіолетового. Вона містить безліч поживних речовин і антиоксидантів, які допомагають серцю і можуть знижувати ризик раку. Її легко готувати і комбінувати з іншими продуктами.
Хрусткі нагетси з цвітної капусти: рецепт для дітей і дорослих із користю
Запечена овочева тарілка: ідеально для вечірки та святкового столу
Суп каррі зі запеченої цвітної капусти та картоплі: профілактика й полегшення сезонної застуди
Буде смачно: салат з броколі, цвітною капустою та беконом
Червона капуста
Її насичений колір говорить сам за себе — червонокачанна капуста багата на антоціани та інші фітонутрієнти. Вона допомагає зменшити запалення, підтримує серце і зміцнює кістки. Її можна використовувати в салатах, квасити або тушкувати — смакові можливості величезні.
Салат із червонокачанної капусти: виручить у будь-який момент
Коул слоу з червонокачанної капусти та моркви
Кисло-солодка червона капуста з вином по-німецьки
Святковий настрій на кожен день: рецепт салату з червоної капусти та радіккьо
Цибуля-порей
Цей родич часнику і цибулі має м’який смак з легкою солодкістю. Він низькокалорійний, але багатий на вітаміни та мінерали. У 100 г вареного порею — всього 31 ккал. Приємний смак робить його універсальним — порей можна додавати в супи, печеню, запіканки.
Рецепт карамелізованого тарта з цибулею-порей
Рецепт супу з цибулею порей та ароматними травами: ідеально вершкова страва
Вітамінний та ароматний. Суп із селери та цибулі-порею
Пастернак
Білий коренеплід із тонким горіхово-солодким смаком. Його можна запікати, смажити, тушкувати або робити пюре. Пастернак багатий на клітковину, вітаміни C і групи B, калій і магній. Він зміцнює імунітет і підтримує метаболізм. Зберігати краще в прохолодному місці.
Легка запечена курка з овочами на Великдень і не тільки
Овочевий крамбл з прянощами: рецепт солоної вівсянки
Корінь петрушки
Ароматний кремовий коренеплід, який ідеально підходить для супів і тушкованих страв. Він насичений клітковиною, вітамінами C і K, а також залізом і кальцієм. Допомагає підтримувати імунітет і здоров’я кісток. Зберігається в холодильнику, залишаючись свіжим довгий час.
Ньокі з коренем петрушки: швидкий рецепт обіду
Журек: рецепт домашнього традиційного польського супу
Яловичина з часниковим соусом: cтаровинний трансильванський рецепт з 16 століття
Редиска
Яскравий, хрусткий і трохи гоструватий — редис символізує прихід весни. Цей коренеплід містить вітамін C, клітковину, калій і природні фітонциди, які підтримують імунітет і травлення. Редис освіжає, покращує апетит і допомагає організму м’яко очищатися. Він чудово поєднується із зеленню, сметаною, кисломолочним сиром і використовується як основа для легких весняних салатів.
Бита редиска з соєвим соусом: легка закуска в азійському стилі
Рецепт смачного гарніру із смаженої редиски
Фатуш: рецепт оригінального пісного та ситного салату з лавашем
Спаржа (біла)
Біла спаржа — витончений овоч із делікатним смаком. На відміну від зеленої, вона вирощується без доступу світла, що робить її ніжнішою і менш гіркою. Багата вітамінами A, C, E, фолатом і антиоксидантами. Вона сприяє виведенню зайвої рідини, підтримує здоров’я шкіри та судин. Спаржу найкраще злегка відварити або запекти — тоді вона зберігає максимум користі й аромат.
Кіш зі спаржею: рецепт пирога з весняними вітамінами
Овочі із зеленим моле: чудова страва для вечері
Весняний курячий рулет: рецепт зі спаржею
Цибуля ріпчаста
Цей звичний овоч зміцнює серце, регулює рівень цукру в крові та покращує щільність кісток. Він багатий на вітаміни, мінерали та фітонутрієнти. Ріпчаста цибуля — незамінна основа для безлічі страв.
Підчеревина в цибулі: рецепт до Великодня
Кремовий: рецепт білого супу чилі із солодкою картоплею та білою квасолею
Мак-н-чіз плюс цибулевий суп: готуємо американську класику по-французьки
Синя цибуля (салатна)
Цей сорт цибулі вирізняється не тільки кольором, а й потужним складом. Вона містить ефірні олії, флавоноїди та антиоксиданти, які борються із запаленням, знижують рівень холестерину і захищають від захворювань.
Єдиний салат, який потрібен на Великдень: рецепт яєць тартар
Салат із капусти, нуту та овочів: легкий, корисний і хрусткий
Веганський тоуд-ін-зе-гол із соусом із червоної цибулі до Великодня і не тільки
Корінь селери
Корінь селери — чудова закуска з мінімальною калорійністю. Хоча вміст вітамінів у ньому невисокий, він все ж приносить користь — його легко включити в раціон у вигляді перекусів або в складі страв.
Рецепт тріски під пряною скоринкою з гарніром із коренеплодів
Рецепт лагмана: узбецький суп з локшиною
Куряче рагу в гарбузі: рецепт особливої святкової страви
Ревінь
Це соковите стебло з кислинкою — не просто інгредієнт для пирогів. Ревінь містить вітаміни C і K, кальцій, калій та антиоксиданти. Він покращує травлення, зміцнює імунітет і допомагає знизити рівень цукру в крові. Найчастіше ревінь використовують у компотах, десертах і вареннях, але він також цікавий у соусах і маринадах. Важливо пам’ятати: їстівні тільки стебла, а ось листя отруйне.
Схожий на торт: млинець з ревенем у ванільному соусі
Тарт із ревенем: рецепт пирога з полуницею та франжипаном на гречаному тісті
Весняна насолода. Пиріг з ревенем та вівсянкою
Молода капуста
Перша капуста сезону — м’яка, соковита і солодкувата на смак. Вона легко засвоюється, багата на клітковину, вітаміни C і групи B, а також сірку — природний антисептик. Молода капуста ідеально підходить для легких салатів, тушкування або голубців. Її можна їсти сирою або злегка припущеною — у будь-якому разі вона зберігає свіжість і користь.
З весняним вайбом: трендовий салат з капусти під зеленим соусом
Молода капуста, запечена в духовці з медово-гірчичною заправкою
Запечена молода капуста: смачно по-весняному
Шпинат
Один із найбільш універсальних зелених овочів. Шпинат багатий на вітаміни, антиоксиданти і практично не містить калорій. Він підтримує здоров’я мозку, серця та зору. Зручно додається в салати, смузі, омлети та гарячі страви.
Ідеальний зелений смузі: без зайвої рідини та з ноткою ванілі
Пиріг зі шпинатом та грибами: рецепт корисного обіду та перекусу з собою
Зелений і свіжий : рецепт салату зі шпинату та артишоків з вінегретом і пармезаном
Веганська альтернатива яєчні: тофу-скрамбл із сирним смаком без сиру
Савойська капуста
Савойська капуста вирізняється ніжним листям і багатим складом. У ній багато клітковини, амінокислот, глутатіону — сильного антиоксиданту. Вона допомагає імунітету, уповільнює старіння і регулює роботу нервової системи. Смачна як у тушкованому, так і у свіжому вигляді.
Рецепт голубців із савойської капусти з сьомгою
Рецепт «основної страви на обід»: курячий суп англійської королеви Камілли
Буряк
Справжній суперфуд з насиченим кольором і багатим антиоксидантним складом. Буряк допомагає боротися з окислювальним стресом, зміцнює судини й очищає організм. Найкраще вживати його свіжим — так зберігається максимум користі.
Бурякова ікра за давнім рецептом із Кропивниччини
"Жироспалюючий" вінегрет - рецепт від Віктора Мандзяка
Рецепт таратути з червоного буряка: давня українська страва
Рецепт ароматного салату із морквою, буряком та гранолою
Рукола
Пікантна зелень з гірчично-горіховим смаком, яка чудово бадьорить і освіжає. Рукола багата на вітаміни K, A, C і кальцій. Вона допомагає травленню, зміцнює кістки й очищає організм. Завдяки своїй пряності рукола робить будь-яку страву — від пасти до бутербродів — більш виразною. Особливо гарна в салатах з оливковою олією, лимонним соком і сиром.
Пшоно з кукурудзою, манго та креветками: простий та яскравий тропічний боул
Рецепт салату з запеченого топінамбура, гарбуза та зелені
Солодка картопля з буратою, печеним буряком і песто: ідеальність по-італійськи
Проста та корисна піца з яблуками, горіхами та сиром брі
Просто, але як гарно: рецепт карпачо із груші, сиру та горіхів
Банан
Банани — джерело вітаміну C, антиоксидантів і клітковини. Вони допомагають травленню, зміцнюють імунітет і стабілізують рівень цукру в крові. А завдяки триптофану сприяють гарному настрою і сну.
Бананово-арахісове парфе з йогуртовим кремом
До кави, какао та чаю: рецепт бананового вівсяного печива
Бананово-йогуртове парфе з арахісовим маслом: розкішний сніданок
Банановий пиріг з ірискою: рецепт із ідеальним поєднанням
Лимон
У лимонах багато не тільки вітаміну C, а й флавоноїдів, лимонної та яблучної кислот. Цей фрукт тонізує, зміцнює імунітет і допомагає боротися з втомою. Додати його в раціон можна у воду, чай, салати та маринади.
Курячі: рецепт макаронів зі шпинатом, лимоном та пармезаном
Затишний курячий суп із лимоном та куркумою: збалансований рецепт
Енергія в склянці: рецепт коктейлю Сонний для відновлення та бадьорості
Лимонна паста з орзо, спаржею та часниковими сухариками
Яблуко
Один із найдоступніших і найкорисніших фруктів. Яблука знижують ризик серцевих захворювань, підтримують рівень цукру в крові і легко включаються в раціон. Їх їдять свіжими, запікають, додають у салати та випічку.
Вишневий пиріг без цукру на піст: рецепт без молока та яєць
Тости з арахісовим маслом та яблуком: рецепт ситного перекусу
«Чарівний» ірландський пиріг: рецепт, що порушує всі правила приготування
Легкий солодкий сніданок: рецепт яблучної фрітати з корицею
Правова інформація. Ця стаття містить загальні відомості довідкового характеру і не повинна розглядатися як альтернатива рекомендаціям лікаря. NV не несе відповідальності за будь-який діагноз, поставлений читачем на основі матеріалів сайту. NV також не несе відповідальності за зміст інших інтернет-ресурсів, посилання на які присутні в цій статті. Якщо вас турбує стан вашого здоров’я, зверніться до лікаря.