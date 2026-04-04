Що готувати у квітні. Найкращі сезонні овочі та фрукти і рецепти як їх смачніше приготувати

Хочете харчуватися смачно і з користю для здоров’я? У квітні це особливо просто — адже на прилавках з’являється все більше сезонних овочів і фруктів.

Весна саме в розпалі, а це значить, що раціон можна і потрібно оновлювати. Замість важкої зимової їжі — легкі, соковиті та вітамінні продукти, які доступні, недорогі й ідеально підходять для домашніх страв. Не потрібно шукати екзотику — все найкорисніше вже є серед звичних українських овочів і фруктів.

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Квітень цього року — це не просто екватор весни, а ще й місяць в якому відзначатимуть велике свято — Пасху. Віряни ПЦУ та УГКЦ Великдень у 2026 році святкуватимуть 12 квітня. Католики на тиждень раніше — 5 квітня. Попри традиційні святкові страви, не варто забувати під час застіль про корисну, легку вітамінну їжу. Сезонні овочі та фрукти ідеально доповнять м’ясні страви, стануть основою закусок та салатів.

Редакція NV Food підготувала добірку рецептів із продуктами, які у квітні досягають піку своєї свіжості та смаку. Обирайте улюблені інгредієнти та надихайтеся новими ідеями для корисних і смачних страв.

Інфографіка: NV

Черемша

Черемша, також відома як ведмежа цибуля або дикий часник, — одна з перших весняних рослин, яку можна зустріти в українських лісах. Цю ароматну зелень цінували ще наші предки. Однак варто пам’ятати: дикоросла черемша занесена до Червоної книги України, а її збирання та продаж заборонені законом. Проте рослину успішно вирощують на городах і в промислових масштабах. Найсмачніше і найнасиченіше листя — темно-зелене і зібране до цвітіння, яке починається наприкінці квітня. Після цього черемша стає трохи гіркуватою, хоча листя і квіти залишаються їстівними.

Лосось і сирні вафлі з черемшею: апетитний сезонний дует Ніжні, ароматні та дещо пікантні вафлі ідеально поєднуються з соковитим лососем і яскравою томатно-черемшовою сальсою, створюючи гармонійний баланс смаків. Перейти до рецепту

Рецепт запеченої свинини з начинкою з черемші Незвичне поєднання насиченого смаку черемші та ніжної, соковитої свинини створить ідеальний тандем для сімейного обіду чи вечері. Перейти до рецепту

Рецепт песто з черемші: пікантна альтернатива класиці Такий пікантний соус ідеально смакуватиме з пастою, першими стравами, м'ясом, ковбасою чи як намазка на хліб. Перейти до рецепту

Картопля з черемшою: рецепт, який не можна пропускати в сезон Свіжий, весний салат з картоплі та черемші є гарним варіантом відкрити сезон. Обирайте найкрасивіший пучок зелені, та готуйтеся готувати. Перейти до рецепту

Артишок

Цей овоч багатий на вітаміни A, B, C, E, а також на магній, калій, фосфор та інші мінерали. Варений артишок містить усього 53 ккал на 100 г, завдяки чому ідеально підходить тим, хто стежить за вагою. Його можна зустріти в меню ресторанів по всьому світу — він смачний і в салатах, і в супах, і як самостійна страва.

Лосось у стилі антипасто: вишукана вечеря з середземноморським вайбом Ця легка страва може стати як вишуканою закускою до святкового обіду, так і швидкою вечерею у теплі літні вечори. Готуйте і насолоджуйтеся смаком Італії на своїй кухні. Перейти до рецепту

Сендвічі зі шпинатом і артишоками на грилі з сиром Улюблений соус перетворюється на хрусткі сирні сендвічі, завдяки яким поїдання зелені має по-справжньому апетитний вигляд. Перейти до рецепту

Зелений і свіжий : рецепт салату зі шпинату та артишоків з вінегретом і пармезаном Цей салат можна подавати одразу або ж розділити на невеликі контейнери з кришками, щоб вистачило на цілий тиждень смачних обідів. Перейти до рецепту

Рецепт орзо з білою квасолею, шпинатом та в'яленими томатами в одній каструлі Це ідеальний варіант для зігріваючої та ситної вечері на вихідних, який готується всього за 30 хвилин! Підійде як вегетеріанцям, так і любителям м'яса. Перейти до рецепту

Салатне листя

Салат — звична зелень, без якої складно уявити збалансований раціон. Існує безліч різновидів: ромен, айсберг, батавія, листовий, качанний та інші. Усі вони відрізняються текстурою і смаком, але однаково багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Регулярне споживання салату допомагає поповнити запаси фолату, вітаміну С і каротиноїдів, що підтримують здоров’я серця і судин.

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Пекінська капуста

Як і інші представники капустяних — білокачанна, броколі, брюссельська та цвітна — пекінська багата на рослинний білок (до 2,5 г на 100 г) і клітковину (до 3,5 г). 200 г капусти на день забезпечать до третини добової норми харчових волокон і значну частину рослинного білка. А ще капуста відмінно засвоюється і підходить для щоденного раціону.

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Зелена цибуля

Перші пір'я зеленої цибулі — справжній весняний заряд вітамінів. Вона багата на вітамін С, каротин, калій, флавоноїди та ефірні олії. Завдяки своїм протимікробним та імунопідтримувальним властивостям зелена цибуля допомагає організму відновитися після зими. Вона має яскравий смак, який чудово доповнює салати, бутерброди, омлети та супи. А ще вона легко засвоюється і надає свіжості будь-якій страві.

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Морква

Соковита, хрустка і яскрава — морква залишається однією з найкорисніших коренеплодів. Вона насичена бета-каротином, клітковиною, калієм, вітаміном K1 і антиоксидантами. Морква підтримує здоров’я очей, знижує рівень холестерину і може сприяти профілактиці раку.

Морквяний салат із родзинками: весняна користь в одній тарілці Морквяні стрічки оновлюють класичний морквяний салат з родзинками, роблячи його більш сучасним. Перейти до рецепту

Великодній салат з хроном: рецепт на святковий стіл Ми всі звикли, що хрін — додаток суто до холодцю та м’ясної нарізки. А тим часом цей пекучий корінь заслуговує на більшу увагу кулінарів. Перейти до рецепту

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Альтернатива картоплі: як приготувати печену карамелізовану моркву Соковита, злегка солодка, ситна і смачна — саме такою виходить морква за цим рецептом. Вона стане чудовим гарніром до м’яса чи риби та допоможе урізноманітнити щоденне меню. Перейти до рецепту

Картопля

Один із найуніверсальніших продуктів на кухні. Багата на вітаміни та мінерали, картоплю легко вирощувати та готувати. Найбільша користь — у шкірці, тому за можливості не очищайте її. Спосіб приготування впливає на калорійність: смаження додає жиру і калорій, тоді як запікання або варіння — більш щадні способи.

Картопляне пюре з травами та лабне Шукаєте новий погляд на знайоме з дитинства пюре? Цей рецепт з ніжною близькосхідною ноткою здивує навіть досвідчених гурманів. Перейти до рецепту

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Салат із картоплі по-італійськи: проста класика Ця проста страва чудово пасуватиме до пісного, веганського чи вегетаріанського меню, а також стане смачним і ситним гарніром до м’яса або риби. Перейти до рецепту

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Цвітна капуста

М’яка і ніжна після приготування, цвітна капуста представлена в різних відтінках — від білого до фіолетового. Вона містить безліч поживних речовин і антиоксидантів, які допомагають серцю і можуть знижувати ризик раку. Її легко готувати і комбінувати з іншими продуктами.

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Буде смачно: салат з броколі, цвітною капустою та беконом Спробуйте повторити простий рецепт цього салату та здивуйтеся незвичному поєднанню смаків. Перейти до рецепту

Червона капуста

Її насичений колір говорить сам за себе — червонокачанна капуста багата на антоціани та інші фітонутрієнти. Вона допомагає зменшити запалення, підтримує серце і зміцнює кістки. Її можна використовувати в салатах, квасити або тушкувати — смакові можливості величезні.

Салат із червонокачанної капусти: виручить у будь-який момент Хрусткий, яскравий і насичений смаками - цей салат із червонокачанної капусти стане чудовим доповненням до будь-якої страви. Перейти до рецепту

Коул слоу з червонокачанної капусти та моркви Салат із незвичайною назвою коул слоу може викликати здивування, створюючи враження, що в його складі є рідкісні інгредієнти. Перейти до рецепту

Кисло-солодка червона капуста з вином по-німецьки Ця кисло-солодка капуста чудово поєднується з картопляним пюре та свининою. Перейти до рецепту

Святковий настрій на кожен день: рецепт салату з червоної капусти та радіккьо Якщо вам потрібен яскравий салат для святкового столу або легкий хрусткий акцент до вечері зі смаженою куркою, зупиніться! Ця соковита суміш зимових фаворитів - радіккіо, капусти, червоної цибулі та цитрусових - подарує свіжість, насичений смак і святковий настрій. Перейти до рецепту

Цибуля-порей

Цей родич часнику і цибулі має м’який смак з легкою солодкістю. Він низькокалорійний, але багатий на вітаміни та мінерали. У 100 г вареного порею — всього 31 ккал. Приємний смак робить його універсальним — порей можна додавати в супи, печеню, запіканки.

Рецепт карамелізованого тарта з цибулею-порей Це ідеальна закуска до дружньої вечері чи простих сімейних посиденьок в холодні зимові вечори. Перейти до рецепту

Рецепт супу з цибулею порей та ароматними травами: ідеально вершкова страва Це ідеальне поєднання ніжного смаку цибулі-порей і яскравого аромату вдало підібраних пахучих трав. Перейти до рецепту

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Пастернак

Білий коренеплід із тонким горіхово-солодким смаком. Його можна запікати, смажити, тушкувати або робити пюре. Пастернак багатий на клітковину, вітаміни C і групи B, калій і магній. Він зміцнює імунітет і підтримує метаболізм. Зберігати краще в прохолодному місці.

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Овочевий крамбл з прянощами: рецепт солоної вівсянки свіжа ароматна вечеря, яка одночасно зігріває і тішить — щедра, кремова начинка з ніжних печених коренеплодів вкрито хрусткою, золотистою скоринкою, яка ламається під виделкою, випускаючи теплий парок із смаком розмарину й лимонної цедри. Кожен шматок — поєднання солодкої, карамелізованої моркви, м’якого пастернаку та ніжної репи, запечених до ідеальної м’якості: вони тануть у роті, але зберігають свою індивідуальну текстуру. Кремовий бешамель обгортає овочі м’якою бархатистою хвилею, роблячи страву насиченою і підсумовуючи всі смаки в одному ковтку. А зверху — крамбл з вершкового масла, вівса й тертого пармезану: він додає ідеальну контрастну хрусткість, солонуватий ноток сиру і свіжу іскру лимонової цедри. Перейти до рецепту

Корінь петрушки

Ароматний кремовий коренеплід, який ідеально підходить для супів і тушкованих страв. Він насичений клітковиною, вітамінами C і K, а також залізом і кальцієм. Допомагає підтримувати імунітет і здоров’я кісток. Зберігається в холодильнику, залишаючись свіжим довгий час.

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Журек: рецепт домашнього традиційного польського супу Ця суп з його характерним кислим смаком і ситними інгредієнтами втілює суть польської домашньої кухні. Перейти до рецепту

Яловичина з часниковим соусом: cтаровинний трансильванський рецепт з 16 століття Обов'язково приготуйте цю старовинну румунську страву на Геловін, який святкують 31 жовтня. Адже, якщо вірити легендам, часник, що є у складі соусу, допоможе відлякати вампірів та іншу нечисть. Перейти до рецепту

Редиска

Яскравий, хрусткий і трохи гоструватий — редис символізує прихід весни. Цей коренеплід містить вітамін C, клітковину, калій і природні фітонциди, які підтримують імунітет і травлення. Редис освіжає, покращує апетит і допомагає організму м’яко очищатися. Він чудово поєднується із зеленню, сметаною, кисломолочним сиром і використовується як основа для легких весняних салатів.

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Спаржа ( біла)

Біла спаржа — витончений овоч із делікатним смаком. На відміну від зеленої, вона вирощується без доступу світла, що робить її ніжнішою і менш гіркою. Багата вітамінами A, C, E, фолатом і антиоксидантами. Вона сприяє виведенню зайвої рідини, підтримує здоров’я шкіри та судин. Спаржу найкраще злегка відварити або запекти — тоді вона зберігає максимум користі й аромат.

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Цибуля ріпчаста

Цей звичний овоч зміцнює серце, регулює рівень цукру в крові та покращує щільність кісток. Він багатий на вітаміни, мінерали та фітонутрієнти. Ріпчаста цибуля — незамінна основа для безлічі страв.

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Синя цибуля ( салатна)

Цей сорт цибулі вирізняється не тільки кольором, а й потужним складом. Вона містить ефірні олії, флавоноїди та антиоксиданти, які борються із запаленням, знижують рівень холестерину і захищають від захворювань.

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Корінь селери

Корінь селери — чудова закуска з мінімальною калорійністю. Хоча вміст вітамінів у ньому невисокий, він все ж приносить користь — його легко включити в раціон у вигляді перекусів або в складі страв.

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Ревінь

Це соковите стебло з кислинкою — не просто інгредієнт для пирогів. Ревінь містить вітаміни C і K, кальцій, калій та антиоксиданти. Він покращує травлення, зміцнює імунітет і допомагає знизити рівень цукру в крові. Найчастіше ревінь використовують у компотах, десертах і вареннях, але він також цікавий у соусах і маринадах. Важливо пам’ятати: їстівні тільки стебла, а ось листя отруйне.

Схожий на торт: млинець з ревенем у ванільному соусі Це ідеальний весняний десерт, в якому пікантна кислинка зустрічається з вершковою ніжністю. Готуйте як на повсякденний сніданок, так і на святковий обід. Перейти до рецепту

Тарт із ревенем: рецепт пирога з полуницею та франжипаном на гречаному тісті Цей пиріг з легкою кислинкою, ніжною солодкістю і приємною мигдальною горіховою базою, ідеальний для теплої пори року. Перейти до рецепту

Весняна насолода. Пиріг з ревенем та вівсянкою Терпкий ревінь і масляниста вівсяна начинка поєднуються для неймовірно легкого весняного десерту. Перейти до рецепту

Молода капуста

Перша капуста сезону — м’яка, соковита і солодкувата на смак. Вона легко засвоюється, багата на клітковину, вітаміни C і групи B, а також сірку — природний антисептик. Молода капуста ідеально підходить для легких салатів, тушкування або голубців. Її можна їсти сирою або злегка припущеною — у будь-якому разі вона зберігає свіжість і користь.

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Запечена молода капуста: смачно по-весняному Така страва сподобається всім, хто з нетерпінням чекав весни й любить експерименти на кухні. Готуйте та насолоджуйтеся свіжим смаком молодої зелені. Перейти до рецепту

Шпинат

Один із найбільш універсальних зелених овочів. Шпинат багатий на вітаміни, антиоксиданти і практично не містить калорій. Він підтримує здоров’я мозку, серця та зору. Зручно додається в салати, смузі, омлети та гарячі страви.

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Савойська капуста

Савойська капуста вирізняється ніжним листям і багатим складом. У ній багато клітковини, амінокислот, глутатіону — сильного антиоксиданту. Вона допомагає імунітету, уповільнює старіння і регулює роботу нервової системи. Смачна як у тушкованому, так і у свіжому вигляді.

Рецепт голубців із савойської капусти з сьомгою Це вишукана і поживна страва, яка підкорює своєю оригінальністю. Вона ідеально підійде як любителям м'яса, так і вегетаріанцям. Перейти до рецепту

Рецепт «основної страви на обід»: курячий суп англійської королеви Камілли Це один зі 100 схвалених королівською родиною рецептів, які увійшли до нової книги Тома Паркера Боулза Кулінарія та корона. Перейти до рецепту

Буряк

Справжній суперфуд з насиченим кольором і багатим антиоксидантним складом. Буряк допомагає боротися з окислювальним стресом, зміцнює судини й очищає організм. Найкраще вживати його свіжим — так зберігається максимум користі.

Бурякова ікра за давнім рецептом із Кропивниччини Ця ніжна страва з запечених овочів не лише дуже корисна, а й проста у приготуванні і смачна. Вона підійде до посту, вегетаріанського способу харчування чи й щоденного меню. Перейти до рецепту

"Жироспалюючий" вінегрет - рецепт від Віктора Мандзяка Цей салат добре насичує та дарує радість. Перейти до рецепту

Рецепт таратути з червоного буряка: давня українська страва Цей простий салат дещо нагадує традиційний вінегрет, та готується з додаванням кореня хрону, що робить його пікантним та незвичним. Перейти до рецепту

Рецепт ароматного салату із морквою, буряком та гранолою Це хрумкий, свіжий, різнокольоровий салат, що чудово смакуватиме як окрема страва зі шматком цільнозернового хліба та стане окрасою будь-якого святкового столу. Перейти до рецепту

Рукола

Пікантна зелень з гірчично-горіховим смаком, яка чудово бадьорить і освіжає. Рукола багата на вітаміни K, A, C і кальцій. Вона допомагає травленню, зміцнює кістки й очищає організм. Завдяки своїй пряності рукола робить будь-яку страву — від пасти до бутербродів — більш виразною. Особливо гарна в салатах з оливковою олією, лимонним соком і сиром.

Пшоно з кукурудзою, манго та креветками: простий та яскравий тропічний боул Такого поєднання інгредієнтів із бюджетним пшоном ви ще точно не куштували. Вишукано, ситно, смачно і корисно. Те, що треба, щоб зігрітися та отримати гарні емоції. Перейти до рецепту

Рецепт салату з запеченого топінамбура, гарбуза та зелені Цей салат ідеально підходить для зимових обідів чи вечер, оскільки поєднує насиченість і легкість, даруючи заряд енергії та гарного настрою. Перейти до рецепту

Солодка картопля з буратою, печеним буряком і песто: ідеальність по-італійськи Цей рецепт чудово підходить як гарнір, легка основна страва або навіть як приголомшлива закуска для особливих випадків. Він багатий на поживні речовини, не містить глютену і може бути легко модифікований відповідно до різних дієтичних уподобань. Перейти до рецепту

Проста та корисна піца з яблуками, горіхами та сиром брі Гаряча піца з медом, яблуком та брі! Аппетитна піца на тонкому коржі з карамелізованою цибулею, зацукрованими волоськими горіхами, руколою та найсмачнішим вершковим сиром брі. Перейти до рецепту

Просто, але як гарно: рецепт карпачо із груші, сиру та горіхів Одна груша може перетворитися у красиву, інстаграмну, корисну страву. Карпачо можна спокійно готувати при відключеннях світла і без електроенергії. Перейти до рецепту

Банан

Банани — джерело вітаміну C, антиоксидантів і клітковини. Вони допомагають травленню, зміцнюють імунітет і стабілізують рівень цукру в крові. А завдяки триптофану сприяють гарному настрою і сну.

Бананово-арахісове парфе з йогуртовим кремом Це смачний і поживний сніданок або перекус, що базується на природній солодкості стиглих бананів, створюючи кремову та ароматну основу. Перейти до рецепту

До кави, какао та чаю: рецепт бананового вівсяного печива Просте, як світ, жувальне безяєчне печиво з вівсяних пластівців, шоколаду, спецій та банана. Приготуйте їх прямо зараз! Перейти до рецепту

Бананово-йогуртове парфе з арахісовим маслом: розкішний сніданок Це легке парфе — чудовий спосіб розпочати день або насолодитися полуденною бадьорістю. Перейти до рецепту

Банановий пиріг з ірискою: рецепт із ідеальним поєднанням Ваша пообідня кава стане надзвичайно смачною, якщо поєднати її з цим пирогом. Перейти до рецепту

Лимон

У лимонах багато не тільки вітаміну C, а й флавоноїдів, лимонної та яблучної кислот. Цей фрукт тонізує, зміцнює імунітет і допомагає боротися з втомою. Додати його в раціон можна у воду, чай, салати та маринади.

Курячі: рецепт макаронів зі шпинатом, лимоном та пармезаном Це швидка і легка вечеря для всієї родини, яку полюбить вся сім'я. Перейти до рецепту

Затишний курячий суп із лимоном та куркумою: збалансований рецепт Це ситна, корисна та ароматна страва, яка насичує білком і клітковиною. Суп зігріє, наситить, додасть бадьорості та наснаги. Перейти до рецепту

Енергія в склянці: рецепт коктейлю Сонний для відновлення та бадьорості Цей коктейль стане вашим порятунком після гучних вечірок. Перейти до рецепту

Лимонна паста з орзо, спаржею та часниковими сухариками Ця страва — ідеальне поєднання лимонного орзо, ароматної спаржі, хрустких часникових сухариків, свіжої зелені та пікантного пармезану. Вона готується в одній каструлі, настоюючись у лимонній заправці для максимального аромату. Перейти до рецепту

Яблуко

Один із найдоступніших і найкорисніших фруктів. Яблука знижують ризик серцевих захворювань, підтримують рівень цукру в крові і легко включаються в раціон. Їх їдять свіжими, запікають, додають у салати та випічку.

Вишневий пиріг без цукру на піст: рецепт без молока та яєць Є тільки один мінус — він з’їдається дуже швидко, і про цукор навіть ніхто не згадує. Перейти до рецепту

Тости з арахісовим маслом та яблуком: рецепт ситного перекусу Дрібка меленого кардамону підсилює аромат цього класичного поєднання яблук та арахісового масла на тостах. Перейти до рецепту

«Чарівний» ірландський пиріг: рецепт, що порушує всі правила приготування Він відрізняється від класичних яблучних пирогів своєю текстурою та методом приготування тіста, що більше нагадує пісочне або крихтове. Перейти до рецепту

Легкий солодкий сніданок: рецепт яблучної фрітати з корицею Яблучна фрітата на сніданок - це швидкий і простий варіант страви, який готується всього за кілька хвилин без необхідності вмикати духовку. Перейти до рецепту