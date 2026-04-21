Справжній суперфуд. Дієтологиня назвала український сезонний продукт, що містить більше вітаміну С, ніж імпортні фрукти

Сезонна зелень здається ідеальним джерелом вітамінів — але не все так просто. Розповідаємо чи справді петрушка корисніша за лимон.

Сезонну зелень можна називати справжнім суперфудом. Про це розповіла Тамара Калашник, лікарка-дієтологиня Центральної міської лікарні Сум, повідомляє Суспільне. Зокрема, петрушка і кріп багаті на вітаміни групи С, бета-каротин, калій, фолієву кислоту.

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«Зелень — це клітковина, що підтримує функціонування травної системи і має низьку калорійність — до 20 ккал в 100 грамах. Вітамін К, який необхідний нам для згортання крові та зміцнення кісткових тканин, теж у великій кількості не тільки в овочах, але й в цій зелені. У петрушці, наприклад, до 150 міліграмів вітаміну С, а у лимоні — лише 70 міліграмів. Це говорить нам, що, звичайно, петрушка більш корисна. Але спробуйте з'їсти на добу 100 грамів петрушки — десь 20−30 грамів ми можемо собі, особливо у весняно-літній період, дозволити», — розповідає лікарка.

Дієтологиня наголошує, що сезонна зелень покриває необхідність у вітаміні C, перш за все. Втім для організму потрібен не лише він. «Наприклад, вітаміни групи B, що необхідні нам для роботи нервової системи, шлунково-кишкового тракту, є не тільки в зелені. Це м’ясо, риба, яйця, молочні продукти. Вітамін А — це не тільки овочі, а і печінка, яйця, натуральне вершкове масло. А вітамін D ми отримуємо не тільки з промінчиками сонця, але і з риби, морепродуктів, печінки, яєць», — каже Калашник.

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