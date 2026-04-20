Як у грецької бабусі і не тільки. Вісім середземноморських закусок для легких весняно-літніх обідів і вечерь

Ці яскраві, ситні та дуже смачні середземноморські закуски створені для того, щоб поділитися ними з рідними чи друзями. Вони точно стануть хітом вашого столу.

Ці закуски просто створені для того, щоб ними ділитися: соуси, хрусткі оладки, салати, що одночасно солоні, пікантні та насичені. Саме з таких страв складається культова середземноморська дієта. Як відомо, це одна з найздоровіших у світі та може допомогти зі зниженням ваги. Вона базується на цільних продуктах: овочах, фруктах, бобових, цільних зернах і корисних жирах, обмежуючи цукор та ультраоброблену їжу.

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Середземноморська дієта вже давно вважається однією із найздоровіших моделей харчування у світі. Тож не дивно, що вона також пов’язана зі зниженням ваги. Ця дієта робить акцент на цільних, багатих на поживні речовини продуктах, таких як свіжі інгредієнти, ситні цільні зерна, бобові, корисні жири та невелика кількість пісного білка. І вона має низький вміст доданого цукру, червоного м’яса та ультра оброблених продуктів.

Вісім середземноморських закусок для легких весняно-літніх обідів і вечерь

Грецький салат з листя салату, який готується з дрібно нарізаного салату ромен, свіжої зелені, вершкової фети та лимонної заправки. Цей салат, хоч і простий, має безліч смаку та чудову хрусткість. Інгредієнти тут прості та свіжі, а смак — на всі сто. Фета, кріп і лимон дійсно виділяються і зроблять цей салат основним у вашому раціоні. Цей салат легко приготувати та смачно споживати. Ви можете поєднати його з улюбленим білком для повноцінного прийому їжі! Інгредієнти тут прості та свіжі, але смак — стовідсотковий. Фета, кріп та лимон справді виділяються та зроблять цю страву незамінною у вашому раціоні. Страва чудово смакуватиме з курячими стегнами, маринованими у грецькому йогурті, з куркою з лимоном та часником, пармезаном, лососем, приготованого у фритюрі, тунцем, нутом або куркою-гриль.

Як у грецької бабусі: рецепт марулосалати — грецького салату із латука Одним з головних аспектів страви є тонка нарізка салату ромен. Зробіть це, якщо хочете зберегти автентичність страви і просочити заправку у всі інгредієнти. Перейти до рецепту

Завдяки ретельному балансуванню співвідношення соковитих помідорів, борошна та яєць, ці оладки виходять хрусткими, ароматними та не надто вологими, незважаючи на високий вміст вологи в основному інгредієнті. Суміш нарізаних та тертих помідорів гарантує яскраві, соковиті томатні шматочки та насичений, рівномірний томатний смак. Свіжа зелень та солона фета значно підсилюють складність смаку цих оладок, роблячи їх чудовим вибором.

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Грецькі томатні оладки: простий літній смак Середземномор’я Хрусткі по краях, з ароматом трав і насиченим смаком томатів — ці грецькі оладки є ідеальною літньою мезе-закускою. Перейти до рецепту

Якщо хочете приготувати щось ситне, корисне та затишне заздалегідь і насолоджуватися ним протягом тижня, то зверніть увагу на цю традиційну турецьку страву — мерджимек кефтесі. Назва перекладається просто: мерджимек означає сочевиця, а кефтесі — кофта, кефте або кофте, що означає фрикаделька або кулька. Незважаючи на назву, ця страва повністю без м’яса. Вона поєднує варену червону сочевицю та булгур з цибулею, томатною та перцевою пастою, петрушкою, зеленою цибулею та спеціями, такими як мелений кмин та пластівці алепського перцю.

Кюфте з червоної сочевиці: ідеальні вегетаріанські котлети для цієї весни і не тільки Легкі, поживні та насичені смаком, ці котлетки з червоної сочевиці однаково доречні як на столі з мезе, так і в ланчбоксі. Перейти до рецепту

Свіжий хліб, висушений у духовці, має кращу текстуру, ніж черствий хліб. Соління та зціджування помідорів посилює їхній смак, а додавання соку до соусу додає додаткової насиченості томатів кожному шматочку. Шалот, часник та діжонська гірчиця надають вінегрету насиченішого смаку, надаючи цій класичній страві витонченої складності.

Панцанелла: класичний тосканський салат з помідорів і хліба Сухарики та солоні стиглі помідори роблять цей салат найкращим вибором у теплу пору року. Перейти до рецепту

Уявіть ніжні, злегка кремові шари тонко нарізаної картоплі, що зберегли свою форму, але розпливаються на язиці; солодкувато-золотаву карамелізовану цибулю; яскраво-зелений шпинат, що додає свіжості та легкої терпкості; та розплавлений чедер — пікантний, із горіхово-вершковими нотами, що тягнеться нитками під час кожного шматка. Уся ця гармонія зібрана разом кремовою заливкою з вершків, яєць і ніжної гірчиці, яка підкреслює смаки, не забираючи їхнього аромату.

Запашний грецький пиріг із шпинатом і чедером: рецепт до легкого обіду Готувати його просто, але результат виглядає святково: запах топленого масла й смаженої цибулі наповнить кухню, а коли витягнете золотистий пиріг з духовки, усі навколо одразу підуть на кухню. Ідеальна страва для тих, хто любить поєднання домашнього затишку й гурманського смаку. Перейти до рецепту

Ця риба для мене ностальгічна. Наприкінці 90-х у супермаркетах почали з’являтися нові, раніше невідомі види риби, і саме тоді я вперше познайомилася з окунем. Він одразу сподобався — доступний за ціною, універсальний у приготуванні, з ніжним, соковитим, не жирним, але дуже смачним білим м’ясом. Уже понад 20 років окунь залишається в нашому родинному топі: діти виросли з ним, і ми з чоловіком не втрачаємо до нього смаку. Це один із найулюбленіших рецептів — простий, без зайвих зусиль, але водночас неймовірно свіжий і літній.

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Легкий рибний обід у середземноморському стилі: запечений окунь на грецький манер Спробуйте цей рибний рецепт із соковитим окунем. Мінімум інгредієнтів, максимум смаку. Ідеально для літнього обіду з нотками Середземномор’я. Перейти до рецепту

Ця спанакопіта з цвітною капустою — справжня мрія! Це найкраще з обох світів: смаки класичної грецької страви тут представлені у зручному форматі сендвіча. Закуска поєднує смаки грецького шпинатного пирога зі зручністю сендвіча з розплавленим сиром. Подрібнена запечена цвітна капуста додає корисного овочевого акценту. Ці сендвічі смажать на сковороді, але якщо у вас є прес для бутербродів, сміливо використовуйте його для хрусткої скоринки. Багата на антиоксиданти цвітна капуста та шпинат отримують ще більше смаку завдяки пікантному часнику, ароматному кропу та солодкуватій цибулі шалот.

Гарячий бутерброд у стилі грецької спанакопіти з цвітною капустою Спанакопіта — це грецька солона випічка. Пропонуємо дещо урізноманітнити страву і приготувати її у вигляді бутерброда з начинкою з цвітної капусти і шпинату. Перейти до рецепту

Часто спанакопіту (пікантний грецький пиріг зі шпинатом) викладають шарами у форму для запікання або старанно формують крихітні ідеальні трикутники. Не потрібно складати його, як ідеальний запечатаний конверт — чим більше складок і зморшок ви створите, тим красивіше він буде. Багата начинка в цьому рецепті спанакопіти включає більше двох кілограмів замороженого шпинату, багато розсипчастого солоного сиру фета, три види цибулі (цибуля-порей, цибуля-порей і цибуля-шалот), три види свіжої зелені (кріп, базилік і орегано) та лимонну цедру.

Спанакопіта: рецепт грецького пирога зі шпинатом та філо На відміну від більш традиційних трикутних версій, ця великоформатна спанакопіта зі шпинатом, часником, зеленню та сиром фета увінчана рум'яним кільцем із золотисто-коричневого тіста філо. Перейти до рецепту