Що їсти, щоб жити довше: три принципи харчування, які пов’язують із довголіттям

Дієти, з якими дослідження найчастіше пов’язують довше життя та нижчий ризик хронічних захворювань, можуть сильно відрізнятися одна від одної.

Середземноморська, скандинавська, DASH та інші моделі харчування не є копіями одна одної, однак у них є спільні риси: багато овочів і фруктів, бобових, цільнозернових продуктів, горіхів та насіння, перевага ненасичених жирів і менша кількість червоного та переробленого м’яса, солодощів і продуктів із високим ступенем обробки. Ось три принципи, на які варто звернути увагу.

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Основа раціону — рослинні продукти

Перший принцип досить простий: овочі, фрукти, бобові, горіхи, насіння та цільнозернові продукти мають регулярно з’являтися в раціоні й становити його значну частину. Йдеться не про необхідність повністю відмовитися від продуктів тваринного походження. Сучасні дані радше вказують на те, що важливіше те, чим ми замінюємо менш корисні продукти. Наприклад, метааналіз проспективних досліджень показав, що заміна переробленого м’яса на горіхи, бобові або цільнозернові продукти була пов’язана з нижчим ризиком серцево-судинних захворювань. Заміна вершкового масла оливковою олією також асоціювалася з кращими показниками.

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Не бійтеся жирів — важливо, які саме

Другий принцип стосується не кількості жиру як такої, а його джерела. Ненасичені жири, які містяться в горіхах, насінні, оливковій та інших рослинних оліях, жирній рибі, можуть бути частиною кардіопротекторного раціону. Натомість велика кількість насичених жирів і трансжирів може погіршувати ліпідний профіль та підвищувати серцево-судинний ризик.

Особливо добре досліджена середземноморська модель. У рандомізованому дослідженні PREDIMED за участю 7447 людей із високим серцево-судинним ризиком учасники, які дотримувалися середземноморської дієти з додатковою оливковою олією або горіхами, мали нижчу частоту основних серцево-судинних подій, ніж учасники контрольної групи.

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Менше солі та доданого цукру

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує дорослим споживати менш як 5 г солі на день, що відповідає приблизно 2 г натрію. Надмірне споживання натрію підвищує артеріальний тиск і збільшує ризик серцево-судинних захворювань. При цьому проблема часто полягає не в солонці на кухонному столі. Значну частину натрію люди отримують із перероблених продуктів, зокрема готових страв, переробленого м’яса, солоних снеків, соусів та інших продуктів із високим вмістом солі.

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Із цукром ситуація подібна. ВООЗ рекомендує обмежувати вільні цукри — тобто додані цукри, а також цукри з меду, сиропів і фруктових соків — до менш ніж 10% добової енергетичної цінності раціону; додаткові переваги може давати зниження до менш ніж 5%.

Овочевий суп без цукру й великої кількості солі може бути хорошим варіантом страви, але немає потреби робити їжу максимально прісною. Смак можна формувати спеціями, зеленню, часником, цибулею, лимонним соком та іншими продуктами, які допомагають зменшити кількість солі без перетворення їжі на покарання.

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Довгостроковий раціон важливіший для довголіття за окрему страву або продукт. Дані про харчові моделі та смертність показують користь саме від загальної структури харчування, а не від одного «суперфуду».

Харчування — один із факторів, поряд із фізичною активністю, сном, відмовою від куріння, вживанням алкоголю та іншими складовими способу життя. Тому замість пошуку рецепта, який нібито «запускає довголіття», набагато розумніше будувати раціон, якого можна дотримуватися роками.