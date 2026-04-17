Не бігмак. Експерти назвали найкращі сендвічі світу

В'єтнамські баньмі, американські бургери та іспанські іберійські сендвічі з шинкою увійшли до списку найпопулярніших сендвічів у світі за версією CNN.

Оновлений список улюблених сендвічів назвало СNN. Чи існує простіша, але водночас популярніша їжа, ніж сендвіч? І хоча для однієї людини ідеальною закускою до бургера може бути прошуто чи бастурма, для іншої — щось зовсім протилежне. Навряд чи знайдеться країна у світі, де не існує власної версії хліба з начинкою, яка рятує від голоду. Подорожувати сендвічами світу — це ніби відкривати сам світ через їжу. Щоб легше обрати напрямок для наступної гастрономічної мандрівки, ось 10 найкращих сендвічів світу.

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10 найкращих сендвічів світу

1. Пан баньят, Франція

Пан баньят — це сендвіч із Ніцци, що на півдні Франції. Для цієї страви використовують хрусткий хліб «пен де кампань» — популярний вибір у пекарнях.

Хліб розрізають навпіл і наповнюють свіжими овочами, анчоусами, оливками, нарізаним круто звареним яйцем, нарізаним кубиками тунцем, а також поливають оливковою олією, сіллю та перцем.

2. Іберійський бутерброд із шинкою ( bocadillo de jamón ibérico), Іспанія

Іспанський бутерброд з іберійською шинкою, або bocadillo de jamón ibérico, — це проста, але культова закуска, що готується з хрусткого хліба та високоякісних скибочок іберійського бутерброда (hamón ibérico), іноді доповнена оливковою олією, помідорами або часником.

Цей бутерброд демонструє насичений горіховий смак в’яленої свинини, яку годують жолудями, і вважається однією з найкращих кулінарних страв Іспанії.

3. Баньмі, В'єтнам

Баньмі, основний продукт в'єтнамської кухні, розвинувся в широкий спектр регіональних варіацій, і його можна легко знайти в магазинах та у вуличних торговців по всій країні.

Поширені начинки включають паштет, в'єтнамську ковбасу, смажену свинину, мариновану моркву та редиску, кінзу та майонез.

Це поєднання створює баланс хрустких, свіжих і насичених смаків, які відвідувачі постійно хвалять як ситні та виразно смачні.

4. Торта ахогада, Мексика

Відомий як «потонулий» сендвіч, цей культовий вуличний бутерброд з Гвадалахари, столиці мексиканського штату Халіско, складається з рубаної свинини, начиненої хрустким хлібом, на який вплинула французька окупація в 1860-х роках.

Потім його замочують у гострому червоному соусі, підхід, який, як кажуть, став традицією після того, як сендвіч випадково впустили в соус.

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5. Трамецціно, Італія

Ця популярна обідня закуска виникла в Турині. У Венеції вона була виведена на новий рівень: кухарі начиняють трикутні білі булочки різноманітними начинками: від оливок до тунця, варених яєць, шинки та трюфелів.

Бари по всій Венеції подають трамецціно на обід. Щоб по-справжньому насолодитися цією стравою, відвідувачам варто скуштувати її біля венеційського каналу з келихом вина.

6. Шаурма, різні країни світу

Назва шаурма походить від арабського слова, що означає «повертати», що стосується способу повільного приготування м’яса на вертикальному грилі.

У міру поширення страви Середземномор’ям і Європою, вона еволюціонувала в регіональні варіації, такі, як грецький гірос і донер-кебаб у Німеччині через Туреччину.

Незважаючи на численні адаптації, суть залишається незмінною: тонко нарізане, пряне м’ясо — зазвичай курка, баранина або яловичина — зрізане з обертового рожна й загорнуте в м’який лаваш.

Зазвичай його зверху посипають такими інгредієнтами, як помідори, цибуля та петрушка, а для додавання смаку подають соуси, такі, як тахіні або чилі.

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7. Муффалетта, США, Європа

Муффалетта — це фірмовий сендвіч Нового Орлеана, створений італійськими іммігрантами, які оселилися у Французькому кварталі наприкінці 19-го та на початку 20-го століть.

Сендвіч готують із великої круглої сицилійської кунжутної булочки, часто більшої за дві долоні, покладеної поруч. Усередині шари нарізаного оливкового салату, генуезької салямі, шинки та суміші сирів (зазвичай включно зі швейцарським) поєднуються, створюючи насичений, пікантний смак.

За словами кулінарних експертів, яких цитує CNN, це поєднання робить муффалетту одним із найнеперевершеніших сендвічів в американській кухні.

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8. Чивіто, Уругвай

Незважаючи на те, що його назва означає «маленька коза», уругвайський чивіто не містить козячого м’яса. Натомість він являє собою ситне поєднання тонко нарізаної яловичини, шинки, бекону, салату, майонезу та сиру моцарела.

Часто зверху подають смажене яйце, сендвіч розроблений, щоб бути ситним і розкішним, гарантуючи, що відвідувачі залишаться цілковито задоволеними стравою.

9. Сморреброд, Данія

Сморреброд із Данії, приготований на основі житнього хліба, пропонує широкий вибір начинок, починаючи від каррі або маринованого оселедця й ніжних рожевих креветок до нарізаних варених яєць і рідкої смаженої яловичини, зазвичай викладених на вершковому маслі.

З вірності до скандинавського стилю, подача так само важлива, як і смак, а ці відкриті сендвічі створені так, щоб бути так само візуально разючими, як і смачними.

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10. Спатло, ПАР

Південноафриканське спатло, яке часто називають кота, що означає «чверть», тісно пов’язане з провінцією Гаутенг і містом Йоганнесбург, — це ситний сендвіч, зроблений із видовбаної чверті хліба, начиненої щедрою сумішшю начинок.

Зазвичай його наповнюють картоплею фрі з приправами, сиром, беконом, полоні (схожою на болонську ковбасу) та ковбасою в російському стилі, часто зверху подають смажене яйце та ложку гострого соусу атчар із зеленого манго.