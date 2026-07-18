Не лише рецепти. У Львові запускають два нові проєкти про українську кулінарну спадщину

Цього літа стартують два проєкти, присвячені кулінарній спадщині. Йдеться про оновлення цифрової бібліотеки української кулінарної літератури Seeds & Roots та створення гастрономічного маршруту Книга смаків Львова: єврейські сторінки.

У межах проєкту буде оцифровано та структуровано понад 220 важливих відбитків епохи: від довоєнних господарських книг до діаспорних видань другої половини ХХ століття, багато з яких сьогодні є в одиничних примірниках. Ресурс буде повністю відкритим і безкоштовним, так само, як колись передавали зошити з рецептами.

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Кулінарна книга, за словами авторів проєктів, — це не лише рецепти. Це документ епохи: господарські поради, жіночий (і не тільки) активізм, досвід міграції та спроби зберегти ідентичність у нових версіях. Саме так до кулінарних текстів кінця ХІХ-ХХ століття підходить команда ГО Українське Гастрономічне Сестринство .

За словами Маріані Душар, одного з авторів проєкту, Seeds & Roots 2.0 — це квантовий стрибок для моєї цифрової бібліотеки української кулінарної літератури Seeds and Roots. Ukrainian Culinary Heritage Project, яку вона збирає з 2019 року.

«Нові видання, якісні скани, повнотекстовий пошук, кураторські добірки та дослідницькі матеріали. Для тих, хто працює з першоджерелами і для тих, хто просто любить погортати старі кулінарні книги. Ми розраховуємо на те, що результатами роботи користуються науковці (історики, етнологи, етнографі, соціологи, політологи тощо), практики (шеф-кухарі, ресторатори, організатори подій) та просто ентузіасти історії та гастрономії в Україні. Також проєкт допоможе українським спільнотам за кордоном, які шукають практичні інструменти комунікації ідентичності», — зазначила Душар.

Результатами роботи можуть бути обмежені науковці, шеф-кухарі, ресторатори й організатори подій, а також українські спільноти за кордоном, для яких кулінарна пам'ять стає способом розповісти, хто вони.

Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду в партнерстві з Клубом галицьких кухонь, Домом Франка, Союзом Українок Америки, Світовою Федерацією Українських Жіночих Організацій та Американським Домом у Львові — і до нього вже долучаються інші громадські організації та гастроентузіасти.