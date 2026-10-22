Секрет сяяння. Чи справді сардини корисні для шкіри і чи працює лайфхак від моделі Victoria’s Secret

Сардини — трендовий продукт цього року. Консерва, окрім того, що стала об'єктом сучасного живопису та фотографії, проста у вживанні, недорога, ще й напрочуд естетична і водночас надзвичайно корисна. Те, що колись вважалося їжею для бідних верств населення, тепер все частіше присутнє у повсякденному житті.

У TikTok понад 100 000 відео позначені хештегом #sardines, де інфлюенсери діляться рецептами та закусками з сардин, оцінюють консервовані варіанти та називають сардини «доглядом за шкірою в банці».

Згідно з CNN, споживачі заново відкривають для себе сардини та інші консервовані морепродукти як доступну, але ситну альтернативу. Усьому хайпу сприяли й слова американської супермоделі Анок Яй. За лаштунками показу Victoria’s Secret Fashion Show минулого жовтня вона розповіла медіа Hypebae, що вживання сардин є секретом її сяючої шкіри. Але чи все це інтернет-спекуляції, чи консерва справді має переваги для краси?

Хоча шанувальники сардин впевнені, що риба позитивно покращує здоров’я шкіри, дерматологи залишаються розділеними в думках. Для знаменитого гуру шкіри доктора Джоді Логерфо відсутність медичних досліджень робить сардини неоднозначними. «На жаль, немає прямих доказів того, що вживання сардин має якісь очевидні переваги для здоров’я шкіри або що вживання сардин конкретно покращує будь-який стан шкіри», — повідомив він. «Справжня користь від сардин полягає в тому, що вони є чудовим джерелом омега-3 жирних кислот».

Водночас докторка Гіта Ядав, сертифікована дерматологиня, вважає протилежне — визнаючи відсутність клінічних випробувань, вона вірить, що користь незаперечна: «Омега-3 жирні кислоти допомагають вашому організму виробляти більше кераміди, жири, які утримують шкірний бар'єр разом, і зменшують запалення». Вітамін D підтримує ріст і відновлення клітин шкіри, а білок, що також міститься у сардинах, необхідний для вироблення колагену. Отже, чесна версія така: ключові складники сардин мають значущі, підтверджені доказами переваги для шкіри".

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Однак не варто розглядати сардину як самостійне рішення проблем шкіри. «Сардини — це допоміжна стратегія, а не план лікування. Інтернет любить історії про один інгредієнт, але наука підтверджує, що сардини є частиною більшої картини», — пояснила докторка Ядав. Подібним чином, сертифікована дерматологиня докторка Маріса Гаршик зазначила, що здорова шкіра загалом є результатом добре продуманого догляду.

Покладатися на єдиний продукт, що може додати сяяння, — хибна стратегія, утім, дотримання послідовного режиму догляду за шкірою є набагато ефективнішим. «Найкраще розглядати сардини як один з компонентів збалансованої дієти, а не як чудодійне рішення. Хоча дієта та те, що споживається, можуть бути частиною здорового догляду за шкірою, все ж важливо включити місцевий режим, який може безпосередньо впливати на шкіру», — каже дерматолог.

Про те, як обрати сардини для свого раціону і чому вони настільки популярні, NV FOOD розповідав у попередньому матеріалі.

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