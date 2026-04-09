Просто солоне, намазки чи запечене. П’ять найкращих рецептів сала на Великдень від Євгена Клопотенка

Великдень в Україні важко уявити без сала з часником. Якщо хочеться чогось цікавішого за класику — спробуйте ці рецепти від Євген Клопотенко.

Сало — це універсальний продукт, який можна готувати різними способами: солити, запікати, відварювати, вудити, робити з нього намазки і цікаві закуски і т. д. Якщо ви шукаєте оригінальні способи приготування стратегічного українського продукту на Великдень, то добірка рецептів від Євгена Клопотенка, ресторатора і дослідника української кухні точно стане вам в нагоді.

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Окрім смакових властивостей, сало ще й доволі корисне. Головне — вживати його помірно. Сало містить унікальний набір корисних речовин: жиророзчинні вітаміни A, D, E, вітаміни групи B, а також мікроелементи, такі як марганець, цинк і селен. Завдяки омега-3 жирним кислотам, сало підтримує роботу мозку і допомагає боротися із запаленнями. Крім того, у складі є арахідонова кислота, яка необхідна для нормального функціонування мозку, серця і нирок, а також підтримує гормональний баланс і здоров’я шкіри. Лецитин, який також присутній у салі, позитивно впливає на судини та клітинні мембрани, допомагаючи запобігти атеросклерозу. Хоча сало багате на насичені жири, його вживання в помірних кількостях може бути корисним для організму.

Найкращі рецепти сала на Великдень від Клопотенка

Це універсальний спосіб як засолити сало для будь-яких шматків, класичних чи з м’ясною проріззю. Важливо дотримуватися пропорції солі та не брати занадто товсті шматки. Експериментуйте зі спеціями до вашого смаку. При виборі сала зверніть увагу на його безпеку — купуйте продукт лише в перевірених місцях. Найкращим вибором буде сало молодих тварин, без м’ясних прожилок, товщиною 3−5 см. Для соління краще використовувати сухий метод, оскільки він дозволяє зменшити вміст солі.

На Великдень і не тільки: як засолити сало з приправами та часником Православні та греко-католики, тобто віряни східного обряду, відзначатимуть Великдень у 2026 році 12 квітня. Пропонуємо засолити цього року до свята ароматний шматок сала. Перейти до рецепту

За цим рецептом просте сало можна з легкістю перетворити на вишукану закуску. Сіль повністю просочить сало, перець додасть йому пікантності, а часник — того самого неповторного аромату. Повірте, приготувати сало по-козацьки вдома дуже просто та не потребує спеціальних навичок, потрібно лише знати декілька нюансів. Правильно обране сало — ключ до успіху. Щоб переконатися, що продукт свіжий, зверніть увагу на його колір та запах: сало повинно бути світлим, без жовтизни, а його аромат дуже легким, приємним та апетитним. Крім класичного чистого сала, ви можете обрати також свинячий підчеревок, грудинку або шматок сала з невеликими м’ясним прошарком — вибір залежить від ваших особистих уподобань.

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По-козацьки: рецепт сала з часником та перцем від Клопотенка Вже незабаром в Україні відзначатимуть Великдень. Пропонуємо засолити ароматний шматок сала до свята без зайвих складнощів. Перейти до рецепту

Це ароматне солоне сало з паприкою не залишить нікого байдужим. Воно стане прекрасним доповненням до м’ясної нарізки на Великодній стіл та ідеально смакуватиме до шматка чорного хліба та зеленої цибулі.

З паприкою: найпростіший спосіб засолити сало на Великдень Таке сало ідеально підійде для доповнення м'ясної тарілки і гарантовано зникне зі столу найшвидше. Перейти до рецепту

Сало — універсальний продукт харчування. Його солять із додаванням прянощів, варять, маринують, обсмажують, роблять начинку для пиріжків, додають у фарш, аби зробити його соковитішим, та готують всілякі намазки та їдять із шоколадом. Запечене сало стає ніжним на смак та розкривається новими, не притаманними свіжому, ароматами. Надто, якщо для його приготування використати сухі квіти запашної польової ромашки. Її можна придбати чи не в кожній в аптеці. Запікати найкраще у фользі на відкритому вогні, або скористатися духовкою.

Ароматне сало, запечене з інгредієнтом з аптечки Якщо ви прагнете, щоб запечене сало стало ще ніжнішим на смак та більш ароматним, то скористайтеся цим простим рецептом і додайте до страви доступний інгредієнт, що застосовують у лікарських ціллях. Перейти до рецепту

Сало краще брати охолоджене, але не заморожене. Тоді воно легше перекручується і структура виходить ніжнішою. Якщо хочете, щоб намазка мала більш однорідну та ніби повітряну текстуру, перекрутіть сало двічі або скористайтеся блендером. Часник можна попередньо злегка запекти в духовці, щоб смак намазки буде м’якшим і з приємною солодкавою ноткою. Для зеленого варіанту можна використати не лише кріп, а й петрушку чи кінзу — так намазка матиме нові відтінки смаку. А для червоної намазки можна додати трошки гострого перцю та копчену паприку замість звичайної. Зберігайте намазки варто у скляних банках під щільною кришкою в холодильнику. Термін зберігання до 1−2 тижнів. Для подачі намазку варто дістати за 15 хвилин до столу, щоб вона стала м’якшою й легко намазувалася. Спробуйте подати її з житнім хлібом, хрусткими грінками або навіть гарячою картоплею. Це допоможе розкрити всю глибину смаку.

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Біла, зелена та червона: домашня намазка з сала Так, сало - це завжди виграшний варіант на святковому столі. Але просто шматочками не здивуєш. Це можна зробити такою кольоровою палітрою з намазок, яка ще й на смак стане настільки цікавою, що викличе залежність. Перейти до рецепту