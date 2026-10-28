«Ми жили на вулиці». Даніель Салем здивував Євгена Клопотенка ліванською стравою з дитинства

У фінальному випуску другого сезону кулінарного шоу Salem Aleikum Даніель Салем завітав на кухню до Євгена Клопотенка разом із донькою Луною. Вони приготували просту ліванську страву та каву за автентичним рецептом.

Даніель Салем — український ресторатор, телеведучий, актор і військовослужбовець ЗСУ ліванського походження. На кулінарне блогерство його надихнула донька Луна. Так він разом із командою започаткував кулінарну рубрику Salem Aleikumу на YouTube.

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У фінальному випуску другого сезону Даніель Салем разом із донькою та Євгеном Клопотенком, українським шеф-кухарем, ресторатором і дослідником української кухні, приготував просту ліванську страву — заатар з оливковою олією, поданий з пітою та свіжими овочами.

«У нас є свій город. Ми зібрали наші овочі. Це базилік. У нас є свої помідори, огірки, кабачки. Що ми будемо сьогодні готувати? Я прийшов до справжнього шефа зі справжньою молекулярною стравою. Вона настільки складна, настільки молекулярна, що я дуже сподіваюсь, що ти її запам’ятаєш. Уяви, що ми живемо в Бейруті (Ліван) і у мене є максимум 50 центів, але ми голодні. Є найкраща страва, яку я дуже люблю зі свого дитинства. Це затер з оливковою олією. Це вища молекулярна кухня», — жартує Даніель Салем.

Він додає, що для приготування автентичної ліванської страви йому потрібна пательня, щоб підсмажити ліванську піту. Заатар (суміш близькосхідних спецій) потрібно засипати в глибоку миску і залити її оливковою олією та перемішати.

У ліванській кухні дуже цінують свіжі овочі та лаваш / Фото: depositphotos/АІ

«Я вважаю, що спеції — це мистецтво. Є сім спецій, якими користуються ліванці. Вони постійно додають їх», — розповів ліванець.

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Для приготування страви піту необхідно підсмажити на великій кількості олії з двох сторін. Готову піту перекладаємо на тарілку, застелену паперовою серветкою, щоб вона увібрала зайвий жир.

Поки піта смажиться, можна зварити каву.

За словами Даніеля Салема, у Лівані дуже люблять каву — п’ють її п’ять-шість разів на день. Для приготування напої у турці кип’ятимо воду, потім засипаємо каву й перемішуємо над вогнем. Тут найголовніше — пінка. Турку з кавою потрібно притримати над вогнем.

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«Кава любить, коли доходити, як борщ. Вона має томитися на вогні. Для мене навіть звичайна кава — це мистецтво. Я обожнюю каву», — додає ресторатор з Лівану.

Він додав, що десять років він з родиною жив на вулиці: «У нас не було дому. До того ж у Лівані нема газу. Стоять балони, під'єднані до переносної плитки. І отак на вулиці усі готували. І ми робили отакі хліби. Це завжди було дуже смачно».

Далі нарізаємо огірок соломкою. Готовий лаваш ламаємо, мокаємо у суміш спецій та олії і їмо разом з огірком.

«Це як хліб з маслом», — здивовано зазначив Євген Клопотенко.