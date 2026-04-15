Забудьте про магазинні заправки. Цей варіант соусу для салату готується за 1 хвилину і не потребує майонезу
Заправка для салату (Фото: Vikki\Pexels)
Достатньо двох-трьох інгредієнтів, щоб заправити салат як профі. Заправте салат лимонним соком та оливковою олією, і на цьому все.
В будній вечір, коли приготування основної страви вже здається достатньо складним завданням, морочитися зі збиванням салатної заправки, яка забруднить ще одну миску, — не найбільш приємний варіант. Але й магазинні варіанти, які повні жирів та підсилювачів смаку, — не стануть гарним вибором для здорового харчування.
Тому, щоб заощадити час і додати більше зелені в наш раціон, варто полити салат лимонним соком і оливковою олією.
Ця проста комбінація не є «гіршою», ніж складна заправка, але є кілька речей, які слід враховувати, коли ви все змішуєте. Для шанувальників яскравого смаку підійде співвідношення кислоти до олії 2:1. Якщо у вашому салаті є авокадо, риба, морепродукти чи біле м’ясо на кшталт курятини чи індички, то більш «лимонний варіант» буде підкреслювати ці продукти.
Якщо ж у вашому салаті є такі продукти як морква, гарбуз, батат, червоний перець, листова зелень, броколі та цвітна капуста, сміливо перевертайте співвідношення та додавайте більше олії. Саме жири допомагають засвоювати корисні сполуки каротиноїди, які є в цих продуктах. Також олія гарно об'єднує різні текстури між собою та ніби пов’язує смаки.
Замість лимонного соку можна обирати різні види оцту. Якщо ви звикли до яблучного та хочете скуштувати щось нове, оберіть винний, рисовий, хересний та бальзамічний оцет.