Забудьте про магазинні заправки. Цей варіант соусу для салату готується за 1 хвилину і не потребує майонезу

Достатньо двох-трьох інгредієнтів, щоб заправити салат як профі. Заправте салат лимонним соком та оливковою олією, і на цьому все.

В будній вечір, коли приготування основної страви вже здається достатньо складним завданням, морочитися зі збиванням салатної заправки, яка забруднить ще одну миску, — не найбільш приємний варіант. Але й магазинні варіанти, які повні жирів та підсилювачів смаку, — не стануть гарним вибором для здорового харчування.

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Тому, щоб заощадити час і додати більше зелені в наш раціон, варто полити салат лимонним соком і оливковою олією.

Салатна заправка / Фото: ArtHouse Studio\Pexels

Ця проста комбінація не є «гіршою», ніж складна заправка, але є кілька речей, які слід враховувати, коли ви все змішуєте. Для шанувальників яскравого смаку підійде співвідношення кислоти до олії 2:1. Якщо у вашому салаті є авокадо, риба, морепродукти чи біле м’ясо на кшталт курятини чи індички, то більш «лимонний варіант» буде підкреслювати ці продукти.

Якщо ж у вашому салаті є такі продукти як морква, гарбуз, батат, червоний перець, листова зелень, броколі та цвітна капуста, сміливо перевертайте співвідношення та додавайте більше олії. Саме жири допомагають засвоювати корисні сполуки каротиноїди, які є в цих продуктах. Також олія гарно об'єднує різні текстури між собою та ніби пов’язує смаки.

Чим заправити салат / Фото: Los Muertos Crew\Pexels

Замість лимонного соку можна обирати різні види оцту. Якщо ви звикли до яблучного та хочете скуштувати щось нове, оберіть винний, рисовий, хересний та бальзамічний оцет.