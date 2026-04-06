«Лакшері Олів'є» чи «Курочка під кайфом». 16 салатів на Великдень: класика в різноманітній інтерпретації
Салати на Великдень мають бути ситними і смачними (Фото: depositphotos/АІ)
Вже 12 квітня віряни УГКЦ і ПЦУ відзначатимуть Великдень. NV Food зібрав добірку найкращих класичних салатів до пишного сімейного застілля.
Попри популярність корисної їжі, все ж на свято можна трохи забути про підрахунок калорій та обмеження. Адже ситні та смачні салати — це ж і про гарний настрій, ностальгію за дитинством та різноманітність на столі. Трохи майонезу, риби, овочів з м’ясом, сиром та зеленню ще нікому не зашкодили. Головне, не переїдати та не зловживати алкоголем.
Щоб мінімізувати передсвятковий стрес, особливо якщо ви працюєте весь тиждень, радимо придбати основні продукти ще на вихідних — за тиждень до Великодня. Звісно, це стосується лише тих харчів, що мають тривалий термін зберігання. Якщо ви заздалегідь спечете паски (у четвер) й пофарбуєте яйця (у п’ятницю), суботу можна присвятити приготуванню салатів та м’ясних страв. Це також полегшить святкову підготовку, і в неділю ваші рідні та близькі зможуть насолодитися свіжими домашніми стравами.
Якщо бажаєте урізноманітнити святкове меню і ласувати не лише паскою та м’ясними стравами, ця добірка салатів стане для вас справжньою знахідкою. Тут ми зібрали смачні, ситні салати у різноманітних варіаціях.
16 рецептів класичних салатів на Великдень і не тільки
1. Салат із крабових паличок
Свіжий, швидкий і надзвичайно смачний салат, який ідеально підходить для святкового обіду або пікніка. Цей салат з крабовими паличками чудово смакує з хрусткими крекерами, свіжою молодою зеленню або руколою. Він також добре поєднується з печеною картоплею або просто з будь-яким смачним міксом салатів на ваш вибір.
Легший: рецепт ніжного крабового салату
2. Салат Цезар
Дістатися істини вдається нечасто, а особливо це складно із рецептами. Оригінальні страви часто набувають нових форм та інгредієнтів, і це добре помітно на прикладі салату Цезар, який нині містить ті складники, які зовсім не очікувалося побачити за перших приготувань. Але є речі, які ми знаємо про цю страву. Один із перших рецептів містив анчоуси, тож схожим способом приготування ділимося цього разу. У цьому Цезарі так само є курка, а також пармезан і каперси.
Історично правдивий: рецепт салату Цезар з каперсами та анчоусами
3. Салат Грибна поляна
Окрім надзвичайного смаку з простих продуктів ця страва пропонує кілька методів подачі. Варіант 1: ідеально працює з роз'ємною формою. Ви починаєте з надійної основи — тертої картоплі — і поступово викладаєте всі інгредієнти, лишаючи грибочки «на десерт». Варіант 2: якщо у вас немає спеціальної форми, скористайтеся магією «перевертання». Тут усе навпаки: першим шаром на дно звичайної глибокої миски вкладаються гриби (шапочками донизу), а завершує все картопля. Перед подачею ви просто накриваєте страву тарілкою і впевненим рухом перевертаєте її. Салат миттєво перетворюється на квітучу галявину, де грибочки опиняються зверху в оточенні зелені. Для рецепта візьміть копчене куряче м’ясо і зелень для прикраси.
Салат Грибна галявина: для свята - що треба
4. Салат із курки та ананасів
Цей ніжний салат з куркою та ананасом не втрачає свою актуальність. Він чудово поєднується з меню будь-якого свята та доповнює його приємною нотою екзотичного ананаса та солодкої консервованої кукурудзи. Готувати салат надзвичайно просто, тому впевнено можна покликати на допомогу дітей. Обовʼязково додайте цей салат у великоднє меню.
Салат з курки та ананаса: покроковий рецепт на святковий стіл
5. «Лакшері» Олів'є
Справжні краби, умамі креветки, солоний відтінок смаку червоної ікри на основі класичного новорічного салату — це дійсно щось новеньке, і точно не повсякденне. Краб можна придбати на ринках чи у спеціалізованих магазинах, або ж замінити його на крабові палички. Загальна ціна такого салату близько 1500 грн за кг.
Лакшері крабовий салат з крабами від Міши Кацуріна:
6. Салат Соняшник
Цей апетитний салат буде готувати доволі просто. Підготуйте варене філе заздалегідб, або використайте готове. Вам знадобиться також сир та гриби, які створять ніжну та пікантну композицію. Салат Соняшник простий у приготуванні, але доволі ефектний та цікавий у поїданні. Запропонуйте гостям набрати порцію на чипс і посмакувати так. М’який салат на фоні хрускоту буде відчуватися по-іншому, цікавіше. Готуйте його на Новий рік чи на інші свята.
Соняшник: рецепт популярного салату з чипсами
7. Салат Мімоза
Такий салат — популярний вибір для свят та особливих випадків. Салат готується з картоплі, моркви, яєць, сиру та консервованої сардини, яку за бажанням можна замінити на тунця і майонезу. Прикрасьте салат свіжим кропом та червоною ікрою, щоб зробити його ще більш вишуканим! Тоді він точно стане окрасою святкового столу на Великдень.
Рецепт салату Мімоза: вишукана класика до святкового столу
8. Салат «Курочка під кайфом»
Щоб зробити салат особливим та цікавим, достатньо додати до нього трохи хрускоту. У цьому рецептів трендового святкового салату текстури додають грінки, що приємно хрускотять на фоні м’якості яєць та курки. А от кілька дрібок маку зверху — це ідеальне завершення композиції для вашого святкового столу.
"Курочка під кайфом": рецепт незвичайного салату з маком та грінками
9. Грецький салат
Солодкі, соковиті помідори, хрусткі болгарські перці та свіжі огірки — усього вдосталь. Цей рецепт грецького салату демонструє ці овочі без зайвої зелені, що могла б завадити. А найкраще? Оскільки овочі в самому розквіті, цей рецепт грецького салату смачний і освіжаючий лише з кількома інгредієнтами. Вам потрібно всього 7 інгредієнтів + легка домашня грецька заправка, щоб його приготувати!
Грецький салат: рецепт із ароматною заправкою
10. Вишукане Олів'є
Пропонуємо відтворити на вашій кухні старовинний рецепт із 1897 року з книги Олександрової-Ігнатьєвої Практическія основы кулинарнаго искусства, яка свого часу вважалася бестселером і мала 12 перевидань. В оригінальній страві основою салату є м’ясо перепілок. Якщо у вас немає можливості його використати, можете замінити курячим.
Рецепт вишуканого салату Олів'є: з креветками і холодцем
11. Салат із куркою, виноградом та горіхами
Це не просто салат, а цілий набір страв, які вам точно будуть до смаку. По-перше, його можна подати на святковий стіл, далі взяти на роботу як корисний перекус, а також зробити на сніданок, вечерю, і навіть помістити між шматочками цільнозернового хліба, щоб отримати корисний сендвіч. Використовуйте печену курку та червоний виноград у цьому рецепті.
Цікаве поєднання: рецепт салату із куркою, горіхами та виноградом
12. Рулет Олів'є
Їсти олів'є з миски ложкою звичайно приємно, але подати його у вигляді красивого та акуратного рулету — ще й цікаво. Зроблений у вигляді яєчного рулету, такий салат порадує і красою і смаком. Тут вказане філе курки, але ви можете замінити його на інше м’ясо чи ковбасу.
Рулет Олів'є: класика з новою подачею
13. Салат Цезар з креветками
Приготування креветок для цього салату займає лише чотири хвилини, що робить його ідеальною стравою для швидкої та вишуканої вечері. Заправку для страви напрочуд легко приготувати вдома. Вона не містить яєць, але смакує так само добре, як і традиційна. Анчоуси відіграють ключову роль у створенні фірмового солоного смаку салату, але за бажанням їх можна не додавати. Кілька щедрих шматочків пармезану зверху чудово доповнюють смак решти інгредієнтів. Трохи вустерського соусу додає насиченого умамі-смаку, який завершує пікантну заправку.
Салат Цезар з креветками: надзвичайно простий і вишуканий рецепт
14. Салат із крабових паличок та пекінської капусти
Салат підходить для будь-якого святкового обіду чи вечері. Він ситний, свіжий і швидко готується, що робить його ідеальним вибором для усіх, хто цінує свій час. Для ще більшої ситності додайте до закуски відварений рис (150−200 г). Якщо хочете пікантний смак, додайте дрібно нарізаний зубчик часнику або кілька крапель лимонного соку. Замість свіжого огірка можна використовувати болгарський перець для додаткової яскравості.
Рецепт салату з крабових паличок і пекінської капусти - корисно й швидко
15. Салат з куркою та ананасами
Такий салат стане справжньою окрасою святкового столу. Він яскравий, розкішний і водночас дуже смачний! Особливо вдале поєднання ананасів і курки — ніжне м’ясо чудово гармонує з легкою кислинкою й соковитістю фруктів, утворюючи збалансований смак. До того ж ананаси додають не тільки оригінальності, а й легкості — страва виходить менш жирною та чудово освіжає.
Салат з куркою та ананасами: ідеальне доповнення великоднього столу
16. Бурякові цвіклі
Буряк із хроном є чудовою закускою та вдало поєднується з шинкою, ковбасою, голубцями, борщем та іншими стравами. Особливо вдало його подавати на святковий стіл для збалансування смаків ваших страв. Спробуйте поєднати цвіклі з холодцем — не пошкодуєте!
Бурякові цвіклі - до холодцю, і не тільки
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