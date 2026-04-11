Порізав, змішав, заправив. Вісім рецептів салатів на Великдень, для яких потрібно мінімум приготувань

Тоді як приготовані на пательні, в духовці чи на грилі компоненти можуть створити чудовий салат, коли справа доходить до приготування великого святкового столу, хочеться швидкості та легкості.

Коли як не на Великдень накрити гарний та повний різноманітних смаколиків стіл, за яким збирається вся родина та буде насолоджуватися стравами. Але окрім основних м’ясних наїдків та солодких пишних пасок варто подбати про легшу їжу: свіжі салати, що доповнять картину своєю кольоровістю. Для приготування вони зовсім не вимагають приготування, лише трохи нарізання, щоб отримати різноманітність смаків і текстур. Десь знадобиться змішування для заправки, а в одному з рецептів — легке обсмаження для креветок, якщо залишиться час для цього під час підготовки святкового столу. NV FOOD ділиться добіркою улюблених простих салатів на Великдень.

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1. Салат-заготовка з консервів

Перець, томати, кукурудза, квасоля, авокадо і ароматна завправка з цедрою лайма та кінзою — таке поєднання закохує в себе. Щоб зробити собі повноцінний прийом їжі, додайте порцію тунця чи готової курки, або також улюблений сир за смаком. смачного хліба і готово. Щоб довше салат простояв у холодильнику, зберігайте заправку та основу в окремих тарах.

Готуємо наперед: салат заготовка з консервів Це салат, який перетворюється в поживний прийом їжі без особливого готування. Вам потрібно просто змішати все в мисці. Перейти до рецепту

2. Свіжий салат з авокадо, кукурудзою та чері

Це той випадок, коли мінімалізм працює на повну. Хрумкі зерна кукурудзи контрастують із м’яким авокадо, томати додають соковитості, а свіжа зелень робить смак багатовимірним і легким. Такий салат однаково доречний і як швидка вечеря у будній день, і як ефектна страва для великого столу. Такий яскравий салат їсться легко й залишає відчуття ситості без важкості.

Трохи літа взимку. Свіжий салат з авокадо, кукурудзою та чері Є салати, які створюють відчуття літа незалежно від пори року. Перейти до рецепту

3. Салат із пекінської капусти та огірків

Салат з пекінської капусти та огірків — це легка, свіжа й універсальна страва, що однаково добре підходить і для щоденного раціону, і для святкового меню. Хрумка капуста, соковитий огірок, солодкий перець, кукурудза та ароматний кріп створюють збалансований смак, а проста заправка лише підкреслює свіжість овочів. Не мнiть пекінську капусту руками, щоб салат залишався хрумким. Заправляйте салат безпосередньо перед подачею, щоб овочі не пустили зайвий сік.

Легкий і універсальний: салат із пекінської капусти та огірків від Клопотенка Пропонуємо приготувати простий салат, який ідеально доповнить ваш щоденний раціон корисними вітамінами та мікроелементами. Перейти до рецепту

4. Салат з креветками та чері

Для більш насиченого смаку креветки можна попередньо замаринувати в лимонному соці й спеціях на 10−15 хвилин. Але для швидкого варіанту достатньо легко обсмажити креветки протягом 4 хв на пательні. Соус із грецького йогурту додасть трохи ніжності, а фета — приємної солоності. Якщо хочете зробити салат більш ситним, додайте відварені яйця або кіноа.

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Рецепт вишуканого салату з креветок на Великдень і не тільки Така закуска готується всього 15 хвилин і не поступається смаком складним святковим салатом, які забирають багато часу та зусиль. Перейти до рецепту

5. Італійський салат із тунцем

Забудьте про нудний салат з консервованого тунця і майонезу. Цей італійський рецепт — соковитий, ароматний і надзвичайно смачний. Завдяки оливкам каламата, запеченому перцю, червоній цибулі, зелені та лимонній заправці, ви отримаєте не просто салат, а справжній гастрономічний досвід.

Салат із тунцем по-італійськи: соковитий, яскравий, з характером Забудьте про нудний салат з консервованого тунця і майонезу. Цей італійський рецепт — соковитий, ароматний і надзвичайно смачний. Завдяки оливкам каламата, запеченому перцю, червоній цибулі, зелені та лимонній заправці, ви отримаєте не просто салат, а справжній гастрономічний досвід. Перейти до рецепту

6. Салат із манго та авокадо

Цей салат не потребує складної підготовки і чудово підходить для легкої закуски.Тут солодке, яскраве манго чудово поєднується з кремовим, насиченим авокадо, створюючи ідеальний баланс смаків і текстур. Легка пікантність додається завдяки приправі з чилі та свіжого лайму, які надають страві свіжості та тонкої гостроти. Для додаткової свіжості можна додати трохи подрібненої кінзи або м’яти.

Салат із манго та авокадо: коли хочеться чогось ще свіжішого, гострішого та ніжнішого Цей салат легко готується і прекрасно освіжає. Легка гострота чилі доповнює солодкість манго, а лайм додає свіжості. Можна зробити гострішим, додавши хабанеро. Перейти до рецепту

7. Весняний салат з капустою і яблуком

Свіжий, насичений салат із контрастом смаків завдяки яблуку додасть настрою на святковому столі. У цьому салаті гарно смакуватиме і зелена молода капуста, і «зимова» білокачанна. Головне — обібрати верхнє і будь-яке пошкоджене листя, щоб дійти до найніжнішої частини овоча. Головне — свіжий горошок, а не консервований. Заморожений також підійде.

Весняний салат: рецепт з капустою і яблуком Цей легкий салат поєднує свіже яблуко з ніжним листям капусти та зеленим горошком. Перейти до рецепту

8. Салат з копченої форелі із зеленню та хроном

Розкішний, швидкий та дуже смачний. Цей салат має одночасно яскраву насиченість та легкість, ідеально підходить для поціновувачів витончених смакових контрастів. Варто лише викласти інгредієнти на красиву тарілку і подати із заправкою.