Покращені варіації. Що додати до салату з огірків і помідорів, щоб зробити його корисніше та смачніше

Класика – вічна. Огірки з помідорами є улюбленою парою, що зустрічається майже в кожному українському, або адаптованому салаті. Достатньо цієї пари для насолоди влітку, чи не так? Але можна зробити ще краще.

Лише кілька інгредієнтів у вашому салаті з огірка та помідора, який автоматично нарізається до кожного прийому їжі влітку, здатні перетворити його на розкішну окрему страву. Окрім того, невелика зміна складу може допомогти організму краще засвоювати корисні речовини з овочів. Тут не знадобляться майонез, малодоступні продукти чи довгі години приготування. Лише свіжі та ароматні помідори з огірками та ще кілька інгредієнтів.

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Зелень

Якщо ви додавали петрушку лише для прикраси, тепер кладіть більше — адже її користь неоціненна. Майже будь-яка зелень, що знайдеться на вашому городі або на ринку — додасть смаку та багато вітамінів A, C та K. Вона також допоможе стимулювати вироблення жовчі, що корисно для печінки. Додавайте кріп, кінзу, базилік, руколу чи зелену цибулю — усі вони будуть гарним смаковим акомпанементом та джерелом антиоксидантів.

Яблучний оцет

Вироблений у процесі бродіння яблучного соку, яблучний оцет переважно складається з води, але також багатий на оцтову кислоту, яка надає йому характерного кислого запаху та смаку. Саме вона є корисною для здоров’я кишківника, якщо ви регулярно додаєте її до салатів. Яблучний оцет може допомогти у зниженні холестерину і рівня цукру в крові, а також у поліпшенні симптомів діабету. Шукайте органічні варіанти, які зазвичай мають мутний вигляд і виготовляються з використанням закваски з ферментів і корисних бактерій для бродіння, подібним до того, як закваски використовуються для приготування хліба.

Нарізання салату з огірка та помідора / Фото: depositphotos.com/EdZbarzhyvetsky

Горіхи та бобові

Будь-який справжній супер-салат має містити хороше джерело білка, наприклад тофу, курку чи горіхи. Гарбузове, лляне, чіа, соняшникове та кунжутне насіння містять білок, багаті на мінерали, такі як магній і кальцій, та мають високий вміст омега-3 жирних кислот, що підтримують здоров’я шкіри. Салат з бобовими дає додаткову клітковину й білок, а також повільно засвоювані складні вуглеводи, які допомагають довше залишатися ситими.

Лимон і олія

Часто овочі потребують жирів, щоб розчинити речовини, зокрема каротиноїди і вітамін К. Організм складніше засвоює їх без жиру, саме тому ідея заправити салат олією — чудова. Достатньо кількох ч.л. олії, які додадуть аромату, смаку та користі. Обирайте нерафіновані варіанти соняшникової, оливкової чи інших насіннєвих олій, як-от льонової, гарбузової чи кунжутної. Лимонний сік додасть яскравості смаку, підкреслить овочі та створить свіжість у салаті.

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Спеції

Іноді навіть звичайний чорний перець чи часник здатний перетворити салат на витвір мистецтва. Не бійтеся додавати до овочів паприку, імбир або сушені трави, адже вони дозволяють зробити смак насиченим та багатошаровим, без потреби класти багато солі. Також спробуйте додавати сушений чи свіжий часник, який має сірковмісні сполуки з антиоксидантними властивостями.

Авокадо і яйця

Яйця чудово підходять для салату, оскільки вони є відмінним джерелом білка, що гарно наситить і не перевантажить смак. Вони також містять лецитин, який є джерелом поживної речовини під назвою холін, що використовується мозком для покращення пам’яті. Авокадо також, як джерело корисних жирів, забезпечить організм калієм і працюватиме на засвоєння жиророзчинні речовини з овочів. Окрім того, авокадо створить додатковий шар смаку і доповнить текстуру хрумких та соковитих овочів.

Броколі та цвітна капуста

Броколі та цвітна капуста є частиною родини хрестоцвітих овочів, що містять потужні сполуки, які називаються глюкозинолатами. Вони розпадаються, утворюючи біологічно активні сполуки, які підтримують баланс рівня естрогену в організмі. Хрестоцвіті овочі також містять сульфорафан, який, як було показано, підтримує процеси детоксикації печінки, що є вирішальними для здорового метаболізму. Томат, поєднаний з броколі чи цвітною капустою, гарно смакуватиме, а огірок до них зробить текстурний контраст, що смакуватиме по-новому.

Що не варто класти у салат

Несвіжі овочі — вороги вашого салату. Зберігання салату при температурі приблизно 4 °C, середній температурі вашого холодильника, сповільнює руйнування поживних речовин, і найкраща порада — їсти його протягом тижня, після чого більшість поживних властивостей буде втрачена. «Втрати поживних речовин, зокрема вітаміну C, поліфенолів і антоціанінів, помітні вже через три дні зберігання салатів у холодильнику», — розповіла виданню The Times Ріаннон Ламберт, дієтологиня і авторка книги Науковий підхід до рослинного харчування.

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«Використовуйте їх у перші кілька днів після покупки, щоб отримати максимум користі для здоров’я з овочів для салату» — порадила вона. Зберігання інгредієнтів салату при кімнатній температурі підвищує ризик росту мікроорганізмів. Завжди зберігайте нарізані салати при рекомендованій температурі охолодження 4–5 °C, оскільки вища температура сприяє зростанню мікроорганізмів, що призводить до неприємного смаку й запаху. Намагайтеся споживати овочі незабаром після покупки, щоб мінімізувати розвиток бактерй.

«Одне з досліджень, опубліковане в British Food Journal, показало, що нарізані овочі містять менше вітаміну C, каротиноїдів і фолатів у порівнянні з цілими. «Ці антиоксиданти дуже вразливі до окислення при контакті з повітрям через зрізи, а дія світла ще більше прискорює цей процес, тому найкраще купувати свіжі овочі й готувати їх самостійно, коли це можливо». Якщо не користуєтеся овочами з городу чи ринку, варто купувати саме цілі продукти, а не вже розділені на суцвіття чи порізані.

NV FOOD пропонує кілька простих рецептів салату на основі огірків та помідорів, які доповнені інгредієнтами, що підносять його на новий рівень.

Рецепт салату табуле з лаймом і свіжими овочами Цей ситний та освіжаючий гарнір з булгуру ідеально пасуватиме до м'ясних страв чи до вететаріанського хумусу на обід чи вечерю. Перейти до рецепту

Альтернатива Грецькому: класичний перський салат Ширазі з огірків, помідорів і цибулі Така закуска ідеально пасуватиме до насиченого рису з маслом та соковитих овочевих рагу. Перейти до рецепту

Смешд: рецепт улюбленого літнього салату, який всі обожнюють Салат із огірка та помідора - це не класика, а вже легенда. Особливо, коли починаєш вимочувати шматочком хліба сік знизу. І ось як приготувати його ще краще. Перейти до рецепту

Овочевий салат з горіхами та гарбузовою олією: рецепт до обіду та вечері Салат з помідорів з огірків може бути ще більш цікавим у подачі в грузинському стилі. Додайте трохи горіхів, насіння та олії. Перейти до рецепту