Салат ростиме краще. 14 рослин, які варто висаджувати поруч із улюбленою весняною зеленню

Щоб отримати рясний врожай салату, варто правильно підбирати для нього сусідів (Фото: NV via Gemini)

Правильно підібрані рослини-сусіди можуть допомогти салату краще рости, захистити його від шкідників і навіть покращити смак листя. Розповідаємо, які культури варто висаджувати поруч для щедрого врожаю.

Салат — це фантастичний листовий зелений овоч. Його не тільки можна додавати до бутербродів або салатів, але він також чудово підходить для городу, швидко росте та дає багато листя, що, ймовірно, є причиною його такої популярності серед шкідників. Саме тому салат є чудовим кандидатом для вирощування разом, коли рослини вирощуються разом, що приносить користь обом видам.

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Найкращі рослини-компаньйони для салату включають різноманітний спектр варіантів, від красивих квітів, що відштовхують горішки, до інших овочів. Але не всі рослини є гарним супутником для салату. Експерти з садівництва розповіли, які саме рослини варто вирощувати з салатом, щоб забезпечити процвітання цієї смачної культури. Про це пише видання Martha Stewart .

Найкращі рослини-компаньйони на городі для салату

1. Червоний буряк

Буряк чудово поєднується з салатом-латуком. «Вони можуть співіснувати з салатом-латуком, не конкуруючи за ті самі поживні речовини, а їхнє листя може забезпечити певну тінь», — каже Аннет Термон, авторка та засновниця Azure Farm.

Вимоги до догляду: повне або часткове сонце; суглинистий, піщаний, мулистий, вологий, добре дренований ґрунт.

2. Настурція

Вони не тільки красиві, але й природним чином відлякують шкідників у саду. «Вони відволікають попелицю від салату та приваблюють корисних хижих комах, — каже Термон. — Квіти настурції також їстівні».

Вимоги до догляду: сонячна сторона; вологий, але добре дренований ґрунт.

Настурцію точно треба посадити біля салату / Фото: depositphotos/АІ

3. Чорнобривці

Ці квіти можуть захистити ваш салат (та багато інших рослин) від шкідників, таких як попелиця, жуки та нематоди, а також приваблювати корисних комах. Кемп Харпер, дизайнер інтер'єрів та садівник, пропонує висаджувати їх як захисну облямівку навколо грядки з салатом. Квіти випромінюють аромат, який допомагає відлякувати комах, каже Харпер.

Вимоги до догляду: сонячна сторона; добре дренований ґрунт.

4. Часник

Він чудово підходить для саду з багатьох причин, але особливо він корисний як рослина-компаньйон до салату. «Цей аліум відлякує шкідників, таких як попелиця та слимаки, які атакують салат», — каже Ненсі Траутц-Авот, садівник з Берпі.

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Вимоги до догляду: повне сонце; вологий, добре дренований ґрунт

Часник добре висаджувати біля салату / Фото: depositphotos/АІ

5. Полуниця

Добре розподіляючи простір, полуниця є корисною рослиною-компаньйоном для салату. «Її коріння має різну глибину та особливості росту, — каже Траутц-Авот. І вони напрочуд ефективно відлякують шкідників. — Полуниця також приваблює корисних комах, таких як оси та кліщі».

Вимоги до догляду: повне сонце; піщаний суглинок, добре дренований ґрунт.

6. Кущова квасоля

Вона чудово підходить для садівників-початківців, оскільки її дуже легко вирощувати, і вона також може допомогти вашим салатним рослинам. «Ці рослини виділяють у ґрунт азот, хімічну сполуку, чудову для салату», — каже Харпер.

Вимоги до догляду: повне сонце; глинистий або суглинистий ґрунт.

7. Рукола

Звичайно, рукола та салат чудово поєднуються в салаті, каже Гарпер, але вони також є чудовими партнерами в саду завдяки схожим уподобанням щодо ґрунту. «Обидві рослини люблять прохолодний ґрунт», — каже він. Водночас, оскільки салат вищий, він може забезпечувати тінь руколі, яка віддає перевагу меншому сонцю, що робить салат також гарним для руколи.

Вимоги до догляду: від повного сонця до півтіні; суглинистий, вологий, добре дренований ґрунт.

Рукола добре росте біля салату / Фото: depositphotos/АІ

8. Морква

Вона росте глибше в ґрунті, ніж салат. В результаті морква перемішує ґрунт для інших рослин. «Морква допомагає розпушити та розпушити ґрунт з-під землі», — каже Гарпер. — Це допомагає корінню салату не гнити". Термон погоджується, зазначаючи, що «морква покращує аерацію ґрунту та дозволяє корінню салату легше рости».

Вимоги до догляду: від повного сонця до півтіні; вологий, добре дренований ґрунт.

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9. Томати

Помідори чудово підходять для створення тіні, що дуже подобається салату. «Салат може переживати стрес і „зацвітати“, що робить його неїстівним і дуже гірким», — каже Гарпер. Помідори в його саду ростуть на великому обеліску, забезпечуючи тінь для решти рослин.

Вимоги до догляду: повне сонце; суглинистий, добре дренований ґрунт.

10. Редиска

Оскільки редиска росте так швидко, то може ненавмисно звільнити місце для салату. «Редиска росте швидко і його можна збирати раніше за салат, звільняючи простір і зменшуючи конкуренцію за поживні речовини», — каже Термон.

Вимоги до догляду: повне сонце; суглинистий, піщаний, вологий, добре дренований ґрунт.

Редиску точно потрібно осадити біля салату / Фото: pexels

11. Горошок

Як і інші чудові садові рослини, горох додає поживні речовини до ґрунту. «Горох — це бобова культура, а це означає, що він може фіксувати азот з повітря та додавати його до ґрунту, — каже Термон. — Це може допомогти покращити стан ґрунту та забезпечити необхідні поживні речовини для росту та розвитку салату».

Вимоги до догляду: повне або часткове сонце; вологий, добре дренований ґрунт.

12. Базилік

Базилік може покращити смак рослин, що ростуть поруч. «Він може посилити смак салату, якщо посадити його поруч, — каже Термон. — Крім того, він може відлякувати шкідників, таких як попелиця та трипси».

Вимоги до догляду: повне сонце; багатий ґрунт.

13. Кінза

Вона швидко росте, проте вирощувати її можна з літа до осені. Її пір'ясте листя допомагає затіняти ґрунт та зменшує тиск бур’янів. Кінза може служити живою мульчею навколо рослин салату.

Вимоги до догляду: повне сонце; добре дренований ґрунт.

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Є багато зелені, яку варто висаджувати біля салату / Фото: istockphoto

14. Цибуля-шніт

Це компактна, низькоросла зеленьи, яка чудово доповнить салат. Допоможе відлякати поширених шкідників, таких як попелиця, японські жуки та кліщі. Оскільки вони займають мінімум місця, цибуля ідеально підходить для невеликих городів або щільно утрамбованих високих грядок.

Вимоги до догляду: від повного сонця до півтіні; вологий, добре дренований ґрунт.

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