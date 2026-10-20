Три важливі помилки. Що може знизити врожайність озимого часнику

Що потрібно враховувати під час осіннього садіння часнику (Фото: joshuavanhierden/pixabay)

Під час садіння озимого часнику аграрії радять орієнтуватися не на календар, а на температуру ґрунту та погодні умови. Неправильно обрані строки можуть суттєво знизити майбутній урожай.

Особливо важливо правильно визначити час садіння однозубки, пише журнал «Плантатор». До настання стійких морозів часник повинен сформувати розвинену кореневу систему, але при цьому не почати активно нарощувати листя.

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Ще одна поширена помилка — несвоєчасна боротьба з бур’янами. На ранніх етапах часник розвивається повільно, тому бур’яни швидко починають конкурувати з ним за вологу, світло та поживні речовини.

Як зазначає засновник ТОВ «Чистий продукт» Сергій Паращенко, своєчасна посадка та захист рослин від бур’янів впливають на врожайність не менше, ніж вибір сорту та якість посадкового матеріалу.

За словами фахівця, затримка з доглядом за посівами може призвести до втрат урожаю, які згодом не вдасться компенсувати навіть додатковим підживленням.

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