Сім важливих справ на листопад. Як підготувати сад і город до зими

Що потрібно зробити на ділянці в листопаді (Фото: congerdesign/pixabay)

Листопад — останній місяць осені, але садовий сезон на цьому не завершується. Поки рослини готуються до зимового спокою, у садівників залишається чимало важливих справ. Саме зараз варто подбати про стан ґрунту, захистити дерева від морозів і підготувати грядки до наступного сезону.

Правильно проведені осінні роботи допоможуть зберегти рослини взимку та отримати гарний урожай наступного року.

Перелік робіт у листопаді залежить від кліматичних умов, температури повітря та особливостей вирощуваних культур. Проте існує кілька універсальних рекомендацій, які стануть у пригоді більшості садівників, пише Rural Sprout.

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Що потрібно зробити в саду та на городі в листопаді

Зібрати останній урожай. На початку листопада на грядках ще можуть залишатися морква, пастернак, селера, капуста, цибуля-порей та ріпа. Більшість овочів необхідно зібрати до настання сильних морозів. Виняток становлять деякі холодостійкі культури, зокрема пастернак, який після легких заморозків стає солодшим.

Підготувати грядки до зими. Після збирання врожаю слід видалити хворі рослини та рослинні рештки, які можуть стати джерелом інфекції. Здорове бадилля можна закласти в компост. Для відновлення родючості ґрунту фахівці рекомендують використовувати перепрілий гній або зрілий компост.

Не викидайте опале листя. Осіннє листя може стати природним добривом і захистом для рослин. Його використовують для приготування листового перегною та мульчування грядок. Такий шар допомагає утримувати вологу, захищає ґрунт від перепадів температур і поступово збагачує його органічними речовинами.

Позбутися багаторічних бур’янів. Кропива, кульбаби та інші бур’яни здатні перезимувати й активно розростися навесні. Тому в листопаді варто видалити їх разом із корінням, особливо на ділянках, призначених для вирощування овочів.

Підготувати садові інструменти. Секатори, пилки, лопати та сапки необхідно очистити від землі й рослинних решток, видалити іржу та за потреби нагострити. Металеві поверхні рекомендується обробити олією для захисту від корозії під час зимового зберігання.

Продовжуйте компостування. Попри зниження температури, органічні відходи продовжують розкладатися, хоча й значно повільніше. Тому кухонні та садові рештки можна додавати до компостної купи навіть пізньої осені.

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Посадити цибулинні квіти. Якщо ґрунт ще не промерз, листопад підходить для садіння тюльпанів, нарцисів, крокусів і гіацинтів. Головне — щоб цибулини встигли вкоренитися до настання стійких морозів.

Як підготувати сад до морозів

У листопаді особливої уваги потребують молоді плодові дерева та багаторічні рослини. Їхню кореневу систему можна захистити шаром мульчі, а стовбури — за потреби обгорнути спеціальним повітропроникним матеріалом.

Перед настанням морозів також необхідно злити воду із садових шлангів, систем поливу та ємностей, щоб уникнути пошкодження обладнання.

Ще одне важливе завдання — садіння озимого часнику. Якщо погодні умови сприятливі, а ґрунт ще не промерз, його можна висаджувати навіть у листопаді. При цьому терміни слід обирати з урахуванням температури ґрунту, щоб зубчики встигли вкоренитися, але не почали активно проростати.

Фахівці радять використовувати останні теплі дні не лише для завершення сезонних робіт, а й для планування майбутніх посадок. Саме восени найлегше оцінити стан ділянки, визначити проблемні місця та підготуватися до нового садового сезону.