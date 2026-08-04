«Не їдять як усі». Італійська блогерка розповіла як харчуються італійці — вчасно п’ють еспресо

Якщо під час відвідування Італії ви почувалися як біла ворона — ви такі не одні. Часто туристів відрізняє нерозуміння безлічі неписаних правил, які стосуються навіть кави.

Про життя в Італії існує безліч міфів та стереотипів. Часто вони стосуються саме їжі й напоїв та правил навколо них. Невчасно випита чашка капучино чи неправильний інгредієнт на піці — і ви отримаєте безліч осудливих поглядів від місцевих. Тревел-блогерка Лора народилася в Італії, і на своїй сторінці в Instagram вона розповідає про лайфхаки під час подорожей Європою та ділиться власними враженнями про країни.

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Найбільша помилка, яку вона бачить у мандрівників, — боротьба з ритмом прийому їжі протягом усієї поїздки. «Італійці не їдять як усі, ми їмо за годинником, і годинник не підлягає обговоренню. Як тільки ви це зрозумієте, уся країна перестане здаватися приголомшливою і почне відчуватися як ваша», — написала вона у своєму пості для Instagram. Також блогерка поділилася розпорядком дня, який відображає італійський ритм життя.

7−11:00 Ранковий еспресо. У барі, стоячи, одним ковтком. Капучино після 11 ранку — це ознака, що ви турист.

13−14:30 Правильний обід. Сядьте. Повноцінна трапеза. Не бутерброд. Не салат.

18:30−20:00 Аперитив. Спрітц або Негроні, закуски йдуть безкоштовно до вашого напою.

20:30−22:00 Справжня вечеря. Сідаючи до 20:00, ви будете оточені туристами. Більшість ресторанів відкривається о 19:30.

22:00+ Прогулянка з морозивом. Без обговорень. Виберіть площу. Ідіть на Passeggiata, тобто блукайте.

«Рим починає трохи пізніше. Мілан трохи раніше. Форма зберігається по всій країні», — додала Лора.