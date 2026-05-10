Більше, ніж прибирання. Прості правила методу Конмарі, що допомагають перемогти хаос на кухні

Розхламлення кухні за методом Маріе Кондо — це спосіб зробити простір не лише охайним, а й комфортним для щоденного готування. Зібрали прості поради KonMari, які допоможуть навести лад і знову полюбити свою кухню.

Маріе Кондо — всесвітньовідома фахівчиня з упорядкування побуту, консультантка та письменниця. Вона є авторкою нікальної японської системи впорядкування дому та організації простору — KonMari (Конмарі), пише Taste of Home.

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NV Food зібрав найкращі поради, які допоможуть навести лад і знову полюбити свою кухню.

1. Зберігайте лише те, що любите

Зберігайте лише те, що викликає радість.Відмовтеся від інших виправдань для того, щоб зберігати речі, які вам не подобаються або не потрібні. Не тримайтеся за соковижималку, якою ніколи не користуєтеся, бо «вона дорога». І не зберігайте ту весільну супницю, якщо вам не подобається її візерунок, або машинку для пасти, яку ви колись (можливо) спробуєте. Зберігайте лише те, що викликає радість, і ви побачите, що відчуваєте більше задоволення, коли готуєте та їсте.

2. …і те, чим ви користуєтеся щодня

Якщо ви не відчуваєте іскри радості від вигляду консервного ножа, це нормально — збережіть також предмети, якими ви регулярно користуєтеся. Кондо пропонує, якщо ви не відчуваєте іскри до таких речей, як ваш щоденний посуд чи каструлі, зберегти їх (звичайно), але подумайте про те, щоб перейти на ті, які приносять радість, коли ви можете собі це дозволити.

Ваша кухня буде сяяти після цих простих порад / Фото: magnific

3. Організуйте кухонний простір за категоріями, а не за місцем розташування

Замість того, щоб організовувати кухню за один раз, спочатку відсортуйте кухонне приладдя та обладнання, а потім продукти. Переглядаючи посуд та обладнання, зберіть усе, що у вас є, в цій категорії — незалежно від того, чи зберігаєте ви це в кухонних шафах, у пральні чи в гаражі.

Візьміть усе з категорії та складіть це на стіл або підлогу. Цей крок може здатися надмірним, але він важливий. Візуальне уявлення про величезну кількість того, що у вас є, полегшує підбиття підсумків та відпускання речей.

4. Позбудьтеся всього, що не викликає радості

Розвантаження — це процес скорочення, часто кардинального. Як каже Кондо: «Щоб по-справжньому цінувати речі, які важливі для вас, ви повинні спочатку позбутися тих, які віджили своє призначення». Затримайте кожен предмет на мить. Якщо він викликає радість (або корисний і необхідний), то залиште його. Якщо ні, подякуйте предмету за його послугу та відпустіть його. Корисно розглядати схожі предмети разом. Якщо у вас є кілька форм для хліба, залиште одну або дві, які ви дійсно використовуєте. Якщо у вас є вісім гострих соусів, залиште свої улюблені (і позбудьтеся всього, що прострочено!).

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5. Швидке прибирання

Коли ваші шафи, шухляди та холодильник спорожніли, у вас є чудова нагода їх прибрати. Використовуйте вологу ганчірку, щоб протерти поверхні та зібрати крихти. Подумайте про те, щоб додати вкладки, щоб підтримувати чистоту полиць. Заодно протріть пляшки з-під олії та оцту, витріть пил з банок зі спеціями та вимийте шухляди холодильника.

Іноді просто прибрати на кухні не достатньо / Фото: depositphotos/АІ

6. Нехай ваш спосіб життя визначає організацію простору на кухні

Щоб ваша кухня була чистою та організованою, облаштуйте її правильно. Розмістіть усі предмети одного типу разом в одному місці. Кондо любить мислити вертикально, полиця за полицею. Наприклад, пластівці та снеки на нижній полиці, консерви та банки із зерном і квасолею на наступній, борошно та випічка зверху тощо. Але ви самі. Зберігайте предмети, які ви використовуєте найчастіше, у легкодоступних місцях.

Також корисно зберігати все, що вам знадобиться для певного завдання, разом. Наприклад, якщо ви заварюєте каву щоранку, зберігайте зерна, кавомолку, чашки та мірну ложку разом, в ідеалі поруч із кавоваркою.

7. Організатори — ваші друзі

Поділ шухляд і полиць на менші секції допомагає зберігати предмети окремо та без захаращення. Кондо любить використовувати штабелери для полиць, щоб максимально збільшити простір на високих полицях. У шухлядах, пластикових або картонних коробках зберігаються столові прибори, ножі, скріпки та кухонне приладдя. Контейнери для миття посуду під раковиною. Коробки для взуття полегшують пошук спецій. Кріплення полиці всередині шафи дозволяє легко діставати кришки від каструль та максимально ефективно використовувати тісний простір. Гарна організація робить вашу кухню простішою та ефективнішою у використанні (що робить вас щасливішим кухарем).

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8. Позбудьтеся всього, що не належить до кухні

Ви заходите у двері та кидаєте свою пошту на стільницю? Кидаєте гаманець на стіл? Чи є острів звалищем для кожної випадкової речі, яку ваша родина перебирає протягом дня, від розкиданих конструкторів до мобільних телефонів? Сміливо зробіть кухню зоною лише для приготування їжі (важливо, коли хтось готує). Ваш робочий простір буде здаватися більшим без непотрібних предметів.

Ваша кухня може сяяти не лише через дороге наповнення / Фото: magnific

9. Зменште кількість паперу

Марі Кондо досить безжально ставиться до паперу. Вона рекомендує викидати більшість паперів, навіть книги! Але якщо ви завзятий кухар, у вас, ймовірно, є велика колекція рецептів — від листівок до журналів і кулінарних книг. Якщо ви ще не готували пасту за рецептом, про який писали в журналі п’ять років тому, то, ймовірно, ви цього не зробите. Викиньте її! Якщо ви готуєте кілька рецептів з певної книги, сфотографуйте потрібні сторінки та відпустіть громіздку книгу.

10. Візуалізуйте бажаний спосіб життя

Під час розвантаження пам’ятайте про мету, а саме про охайний будинок. Кондо вважає, що прибирання може покращити ваш спосіб життя. Кондо писала: «Питання про те, що ви хочете мати, насправді є питанням про те, як ви хочете жити своїм життям».

Зосередьтеся на своєму баченні того, як ви хочете, щоб працювала ваша кухня. Ви хочете готувати більше здорової їжі? Щоб родина збиралася за столом у будні вечори? Чи ви хочете створити дзен-атмосферу для вашого самостійного приготування їжі? Це повністю залежить від вас.