Різдвяний піст 2026: коли починається, що можна їсти та які діють заборони

Що не можна їсти й робити під час Різдвяного посту 2026 року (Фото: NV via ChatGPT AI)

Різдвяний піст — один із чотирьох багатоденних постів у православній традиції, що передує святкуванню Різдва Христового. Протягом 40 днів віряни дотримуються обмежень у харчуванні, приділяють більше уваги молитві та добрим справам.

У 2026 році за новим церковним календарем Різдвяний піст розпочнеться 15 листопада і триватиме до 24 грудня включно. Вже 25 грудня віряни відзначатимуть Різдво Христове.

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У народі цей піст також називають Пилиповим, оскільки він розпочинається наступного дня після дня пам’яті апостола Пилипа, який відзначають 14 листопада.

Що можна і чого не можна їсти під час Різдвяного посту

Під час посту традиційно відмовляються від м’яса, птиці, молочних продуктів, вершкового масла та яєць. Основу раціону становлять овочі, фрукти, крупи, бобові, гриби, горіхи, насіння та пісна випічка.

Вживати рослинну олію та рибу дозволяється у дні, визначені церковним календарем. Зокрема, рибні страви дозволені 21 листопада — у свято Введення в храм Пресвятої Богородиці. Конкретні обмеження залежать від церковної традиції та рекомендацій священнослужителів.

Чого не можна робити під час Різдвяного посту

Різдвяний піст передбачає не лише обмеження в харчуванні, а й духовне очищення. У цей період вірянам радять уникати сварок, образ, лихослів'я та конфліктів, більше часу приділяти молитві, допомагати нужденним і підтримувати близьких.

При цьому суворі обмеження в харчуванні не є обов’язковими для всіх. Дітям, вагітним жінкам, літнім людям і тим, хто має проблеми зі здоров’ям, дозволяється пом’якшувати правила посту.

Головний сенс Різдвяного посту полягає не у відмові від певних продуктів, а в підготовці до Різдва через добрі вчинки, милосердя та внутрішні зміни.

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