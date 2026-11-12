Не лише для посту. Шість рецептів українських страв без м’яса та молочних продуктів
Пісна їжа може бути смачна і поживна (Фото: NV via Gemini)
У 2026 році Різдвяний піст за новим церковним календарем розпочнеться 15 листопада і триватиме до 24 грудня включно. NV Food підготував добірку страв без м’яса, які допоможуть урізноманітнити щоденне меню протягом цього періоду.
Під час посту традиційно відмовляються від м’яса, птиці, молочних продуктів, вершкового масла та яєць. Основу раціону становлять овочі, фрукти, крупи, бобові, гриби, горіхи, насіння та пісна випічка.
Вживати рослинну олію та рибу дозволяється у дні, визначені церковним календарем. Зокрема, рибні страви дозволені 21 листопада — у свято Введення в храм Пресвятої Богородиці. Конкретні обмеження залежать від церковної традиції та рекомендацій священнослужителів.
Різдвяний піст передбачає не лише обмеження в харчуванні, а й духовне очищення. У цей період вірянам радять уникати сварок, образ, лихослів'я та конфліктів, більше часу приділяти молитві, допомагати нужденним і підтримувати близьких.
Головний сенс Різдвяного посту полягає не у відмові від певних продуктів, а в підготовці до Різдва через добрі вчинки, милосердя та внутрішні зміни.
Українські пісні страви на щодень чи на період обмежень
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