Не лише для посту. Шість рецептів українських страв без м’яса та молочних продуктів

Пісна їжа може бути смачна і поживна (Фото: NV via Gemini)

У 2026 році Різдвяний піст за новим церковним календарем розпочнеться 15 листопада і триватиме до 24 грудня включно. NV Food підготував добірку страв без м’яса, які допоможуть урізноманітнити щоденне меню протягом цього періоду.

Під час посту традиційно відмовляються від м’яса, птиці, молочних продуктів, вершкового масла та яєць. Основу раціону становлять овочі, фрукти, крупи, бобові, гриби, горіхи, насіння та пісна випічка.

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Вживати рослинну олію та рибу дозволяється у дні, визначені церковним календарем. Зокрема, рибні страви дозволені 21 листопада — у свято Введення в храм Пресвятої Богородиці. Конкретні обмеження залежать від церковної традиції та рекомендацій священнослужителів.

Різдвяний піст передбачає не лише обмеження в харчуванні, а й духовне очищення. У цей період вірянам радять уникати сварок, образ, лихослів'я та конфліктів, більше часу приділяти молитві, допомагати нужденним і підтримувати близьких.

Головний сенс Різдвяного посту полягає не у відмові від певних продуктів, а в підготовці до Різдва через добрі вчинки, милосердя та внутрішні зміни.

Українські пісні страви на щодень чи на період обмежень

Вілківська рибна юшка: рецепт із соусом саламур Український південь традиційно багатий на страви з риби. Тож у місті Вилкове серед автентичних рецептів місцевих господинь є так звана вилківська юшка. І її вам точно варто скуштувати. Перейти до рецепту

Паштет з опеньків: пісний рецепт від Євгена Клопотенка Готуйте гарячий хрусткий хліб. До нього дуже пасуватиме цей насичений та ніжний грибний паштет з пряним смаком. Перейти до рецепту

Без капусти: незвичний рецепт вегетаріанського борщу з квасолею та кизилом Цей насичений ароматами осінній борщ найкраще смакує просто неба, у казанку на вогні, у компанії друзів. Перейти до рецепту

Суп із риби та грибів: рецепт автентичної поліської калатуші Поліська калатуша — традиційний український суп, у якому поєднуються риба, сушені білі гриби та овочі. За одним із переказів, незвичний рецепт придумала жінка, яка вирішила об'єднати улюблені продукти свій та чоловіка-рибалки. Розповідаємо, як готують цю страву на Поліссі. Перейти до рецепту

Як у Котляревського: рецепт тетері з річковим окунем Ексклюзивно для NV Food закадровий шеф-кухар ресторану Котляревський Олександр Мирошніченко поділився рецептом тетері з річковим окунем — старовинної страви з Енеїди Івана Котляревського, яку він осучаснив за лаштунками зйомок серіалу Нового каналу. Перейти до рецепту