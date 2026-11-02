І на різдвяному столі має бути щось солодке. Але ще краще, якщо такий десерт буде пахнути прянощами, запашним тістом і ароматним ромом.

Відзначена нагородами авторка трьох кулінарних книг і рецептів для медіа Камілла Вінн розповіла, що секрет опанування різдвяного фруктового кексу — почати приготування на Геловін. І хоча він вже завершився, ви все ще можете встигнути приготувати улюблений європейський десерт.

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Фруктовий кекс або fruitcake — це традиційний англійський та західноєвропейський різдвяний кекс, що рясно начинений сухофруктами, цукатами, горіхами та прянощами. Деякі люди віддають перевагу свіжоспеченому десерту, утім особливої п’янкості та насиченості йому додадуть саме тривале витримування і багато сухофруктів. До тіста кладуть велику кількість родзинок, кураги, сушеної вишні, апельсинових чи лимонних цукатів, мигдалю, волоських горіхів, а також улюблені прянощі. Також начинку часто вимочують у ромі, бренді чи віскі, а готовий кекс загортають і ніби «підгодовують» алкоголем, щоб він став вологим і насиченим. І саме це робить фруктовий кекс унікальною випічкою, адже ці цукор, спеції та алкоголь дають йому можливість бути довговічним без втрати смаку.

Вірогідно, з таким описом ви згадали ще один десерт на Різдво, який може лежати місяцями. Німецький штолен також прийнято довго витримувати. Але між цими кексами є різниця:

Тісто . Класично, у штолена дріжджове тісто, але воно також може бути сирним або на заквасці. Англійський різдвяний кекс — це класичне тісто для фунтового кексу. Воно більш рідке, ніж для штолену, звідси й різниця у формуванні майбутнього виробу.

. Класично, у штолена дріжджове тісто, але воно також може бути сирним або на заквасці. Англійський різдвяний кекс — це класичне тісто для фунтового кексу. Воно більш рідке, ніж для штолену, звідси й різниця у формуванні майбутнього виробу. Форма . Традиційно штолен — овальний і видовжений, тоді як фруктовий кекс часто круглий, іноді має форму цеглини.

. Традиційно штолен — овальний і видовжений, тоді як фруктовий кекс часто круглий, іноді має форму цеглини. Зберігання. Після випікання штолен змащують розтопленим вершковим маслом, посипають цукровою пудрою, загортають у пергамент і зберігають так 2−3 тижні. Різдвяний фруктовий кекс після випікання поливають ромом, загортають у пергамент.

Тож як готувати цей кекс, щоб потім смакувати довершений десерт на Різдво? Камілла ВІнн пояснила для CBC, що робити в кожний період приготування.

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Перший тиждень — готування

Варто виділити від 12 до 24 годин на замочування сухофруктів та перевірити, чи потрібне вам також розм’якшене масло. Не забудьте дістати його з холодильника заздалегідь. Якщо все ж таки будете подавати у день випікання: спечіть, охолодіть, загорніть і зберігайте. Після випікання пиріг повинен повністю охолонути, перш ніж ви його загорнете. Традиційно, фруктовий кекс загортають у марлю, просочену бренді або ромом, потім — у поліетиленову плівку, пергаментний або вощений папір чи алюмінієву фольгу. Далі поміщають у герметичний контейнер у прохолодне, темне і сухе місце, наприклад, у підвал чи комору.

Наступні тижні — годування

Дозрівання фруктового кексу дає ароматам час змішатися і розвинутися. Регулярне «годування» його — змазування або поливання поверхні ромом, бренді або іншим алкоголем — додає смаку та зберігає пиріг вологим. Встановіть нагадування та дотримуйтесь інструкцій у рецепті щодо того, як часто та скільки алкоголю використовувати. Обережно загорніть його після кожного годування та поверніть у контейнер.

Ближче до Різдва кількість підливань потрібно зменшити, щоб дати алкоголю час пом’якшитися. Дотримуйтесь порад у вашому рецепті щодо того, коли зупинитися, особливо якщо ви плануєте використовувати марципан або глазур.

Останній тиждень: прикрашання

Для більш домашнього вигляду ви можете лишити кекс як є. Він буде апетитним, вологим, з дуже красивим розрізом. Якщо ж ви готували кекс для подарунка або ж просто хочете додати прикраси, розмажте тепле варення по верху пирога, потім розташуйте сухофрукти, цукати та горіхи у вигляді мозаїки.

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Для більшої пишності оберіть традиційний британський варіант: змастіть пиріг абрикосовим джемом, а потім покрийте його марципаном чи газур’ю, яка твердне. Ви також можете додати цукати або марципанові фігурки.

Термін зберігання вашого фруктового кексу залежить від його інгредієнтів і способу зберігання. Хоча час може тривати до 12 місяців, якщо фруктовий кекс підживлювати невеликою кількістю рому.