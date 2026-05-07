Для сніданків, обідів та вечерь. Що додати в рис, щоб він став удесятеро смачнішим

7 травня, 08:01
Тарілка з рисом (Фото: depositphotos.com/studioM)

Тарілка з рисом (Фото: depositphotos.com/studioM)

Їсти звичайний рис без додавання будь-яких продуктів — не найкраща ідея. Його смак доволі простий і потребує додаткових інгредієнтів. Однак, достатньо лише одного простого продукту, який зробить рис ситною та смачною стравою.

Рис є основою кухонь країн Азії. Це універсальний, бюджетний продукт, який можна дозволити приготувати собі кожного дня. Кількість рису, яку споживають у Східній Азії, навіть у багатих районах, де м’ясо є відносно доступним, значно більша, ніж кількість зерна, яку споживають європейці чи американці. Рис часто є основною або рівноправною частиною страви, що насправді нагадує український підхід. На тарілці більшу частину зазвичай займає саме каша, далі йдуть м’ясні чи бобові додатки та овочі.

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У випадку з рисом, до нього кладуть поруч котлету та, до прикладу, помідор. Чи можна покращити цю страву, щоб вона смакувала більш насичено, мала яскравий вигляд та приємну текстуру?
До відвареного рису варто додати яйце.

Чому варто скуштувати рис з яйцем

Їжа в задоволення це та, яка задіює всі почуття. Уявіть собі ніжний пар, що піднімається над мискою розчипчастого рису, яскравий золотий жовток ідеально приготованого яйця та чистий, пікантний аромат, що обіцяє поживний початок вашого дня. Поєднання рису та яєць. Це комбінація, яка дозволяє оцінити деталі: текстуру зерняток рису, насиченість яйця та красу того, як жовток розтікається, утворюючи собою ніжний соус.

Також важлива поживна цінність страв, і просте поєднання рису та яєць пропонує повноцінне джерело вуглеводів і якісного білка, допомагаючи почуватись ситими та зосередженими протягом дня.

Окрім того, що це поєднання корисне та смачне, воно має й гастрономічну цінність як основа для різноманітних поєднань. ДО рису з яйцем можна додати зелень, бобові, овочі, м’ясо та рибу. На основі цього поєднання можна пригоувати суп чи зробити запіканку.

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Як подавати рис з яйцем

Рис та яйця — відоме бюджетне й просте поєднання, яке шанують у культурах по всьому світу. У різних країнах готують ці продукти по-різному: смажать, запікають, просто кладуть поруч на тарілці тощо. Ось кілька варіантів, як ви можете подати рис із яйцем.

1. Смажений рис з яйцем

Він є основним сніданком у багатьох куточках світу, включно з Кореєю. Це ідеальний спосіб перетворити вчорашній рис на теплий, пікантний та затишний сніданок. Розігрійте пательню, додайте трохи соєвого соусу та перемішайте з яйцем. За бажанням додайте подрібнену зелень, більше соусів та спеції.

2. Боул на сніданок

Натхненням тут можуть стати картинки із соцмереж, де зображені сніданки з Кореї та Японії. Рисовий боул з додавання різноманітний інгредієнтів на кшталт томатного соусу, сісо, авокадо, смаженого бекону тощо прикрашається смаженим яйцем, яйцем пашот або омлетом. Також для приготування таких боулів яйце додається до готового рису та перемішується, щоб створити більше маяку текстуру та ніжний смак.

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3. Рисово-яєчна фрітата

Запіканка чи омлет, але ця страва має золотисту скоринку й ідельна для тих, хто хочче перетворити залишки рису на елегантний, багатий на білок сніданок. Фрітата надзвичайно універсальна, а додавання вареного рису до яєчної суміші надає їй дивовижної ситності та чудової ніжної текстури.

4. Щойнозварений рис та яйце невкруту

@carina.wolff

fried egg, avocado, and rice bowl with scallion, furikake, and yuzu hot sauce!!

♬ Riot! - Earl Sweatshirt

Якщо ви щойно приготували ще гарячий розсипчастий рис, подайте його з маслом, акуратно нарізаним авокадо, насінням, перцем чилі та підсмаженим яйцем чи двома. До цієї страви пасуватиме нарізана зелена цибуля. Додавання соєвого соусу, глутамату натрію та фурікаке — це багаті на умамі інгредієнти, які надають страві приємного пікантного смаку.

Також NV FOOD пропонує добірку альтернативних рецептів із рисом та яйцем серед інгредієнтів, щоб приготувати не лише сніданки чи повноцінні страви, а й десерти.

Рисовий пудинг: простий десерт з простих продуктів

Забудьте про звичайну рисову кашу, адже це зовсім інший рівень. Такий рис їстимуть діти й дорослі на десерт. До кави смакуватиме надзвичайно!
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Рис Карбонара: насичений, ніжний ароматний

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Густа й ароматна: рисова каша аррос кальдо з куркою та часником

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Класичний Чаванмуші: японський яєчний заварний крем-омлет

Вам потрібні будуть лише кілька інгредієнтів, щоб доповнити свою трапезу цікавим яєчним елементом.
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Авдіївська каша: старовинний рецепт з кінця XIX сторіччя

Традиція приготування Авдіївської каші активно популяризується в місцевій громаді через проведення кулінарних майстер-класів та поширення рецептів приготування цієї страви. Пропонуємо відтворити рецепт у себе вдома.
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Редактор: Анастасія Конорчук

Теги:   Рис Яйця Їжа Рецепти Поради кулінара

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