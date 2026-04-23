Посильне мистецтво. Як правильно варити рис по-японськи

Рис — продукт, який є майже в кожному домі, але домогтися ідеального результату з ним виходить не завжди.

Замість розсипчастого гарніру часто виходить або липка маса, або недоварені жорсткі зерна — і з цим стикаються навіть досвідчені кулінари.

Фуд-блогер Юлія Огородник показала у своєму відео простий і зрозумілий спосіб приготування рису в японському стилі. Вона детально розібрала кожен етап — від підготовки крупи до фінальної заправки — і пояснила, чому саме деталі відіграють ключову роль.

Реклама

Перше, на чому вона робить акцент, — правильне промивання. Рис потрібно промивати холодною водою кілька разів, поки він не стане повністю прозорим. Це дає змогу позбутися зайвого крохмалю і домогтися потрібної текстури.

Далі - варіння. Тут важливі точні пропорції води та відсутність зайвих дій. Перемішувати рис під час приготування не варто: це порушує структуру зерен. Після вимкнення вогню рису потрібно дати «дійти» під кришкою, щоб він рівномірно ввібрав вологу.

Окрему увагу блогерка приділяє заправці: вона показує, які інгредієнти додати і коли саме це зробити, щоб смак вийшов більш насиченим. Такий підхід нагадує японську традицію Takikomi Gohan, де рис поєднують із різними добавками.

При цьому авторка наголошує: йдеться не про класичний рис для суші і не про суворий ресторанний стандарт. Це радше зручний домашній спосіб, який легко адаптувати під власні вподобання.