Понад 30 тис. за тону. Ціна на соняшник продовжує знижуватися: з чим це пов’язано

18 липня, 16:22
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Чому соняшник дешевшає в розпал сезону (Фото: pixabay)

Чому соняшник дешевшає в розпал сезону (Фото: pixabay)

Попри те, що світові ціни на соняшникову олію залишаються відносно стабільними, український ринок демонструє протилежну тенденцію.

Закупівельні ціни на соняшник продовжують знижуватися, а переробники дедалі активніше переорієнтовуються на ріпак, повідомляє ІА АПК-Інформ.

За словами аналітиків, основними причинами зниження цін стали початок сезону ріпаку та послаблення попиту на соняшник. Водночас очікуваного збільшення пропозиції нової олійної культури поки що не відбулося. Тривалі дощі в низці регіонів затримують збиральну кампанію, що може ускладнити формування необхідних обсягів сировини для переробних підприємств.

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Протягом останнього тижня закупівельні ціни на соняшник знизилися до 32−33,5 тис. грн за тонну на умовах СРТ. Деякі компанії пропонували ще нижчу ціну — 31,4−31,6 тис. грн за тонну. Частина переробних підприємств тимчасово призупинила закупівлі, плануючи повернутися на ринок вже з початком нового маркетингового сезону.

Водночас учасники ринку уважно стежать за погодними умовами. Спека та дефіцит вологи залишаються головними загрозами для посівів соняшнику й сої. Наразі фахівці не фіксують масштабних втрат урожаю, проте подальший розвиток ситуації значною мірою залежатиме від погодних умов найближчими тижнями.

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За оцінкою «УкрАгроКонсалт», додатковим фактором ризику залишається безпекова ситуація, що може призвести до скорочення площ під олійними культурами. Якщо кліматичні та воєнні чинники збіжаться, баланс попиту та пропозиції на ринку в сезоні 2026/27 років може стати значно напруженішим.

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Редактор: Кристина Гришанова

Теги:   Ціна Соняшник

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