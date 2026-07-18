Понад 30 тис. за тону. Ціна на соняшник продовжує знижуватися: з чим це пов’язано

Закупівельні ціни на соняшник продовжують знижуватися, а переробники дедалі активніше переорієнтовуються на ріпак, повідомляє ІА АПК-Інформ.

За словами аналітиків, основними причинами зниження цін стали початок сезону ріпаку та послаблення попиту на соняшник. Водночас очікуваного збільшення пропозиції нової олійної культури поки що не відбулося. Тривалі дощі в низці регіонів затримують збиральну кампанію, що може ускладнити формування необхідних обсягів сировини для переробних підприємств.

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Протягом останнього тижня закупівельні ціни на соняшник знизилися до 32−33,5 тис. грн за тонну на умовах СРТ. Деякі компанії пропонували ще нижчу ціну — 31,4−31,6 тис. грн за тонну. Частина переробних підприємств тимчасово призупинила закупівлі, плануючи повернутися на ринок вже з початком нового маркетингового сезону.

Водночас учасники ринку уважно стежать за погодними умовами. Спека та дефіцит вологи залишаються головними загрозами для посівів соняшнику й сої. Наразі фахівці не фіксують масштабних втрат урожаю, проте подальший розвиток ситуації значною мірою залежатиме від погодних умов найближчими тижнями.

За оцінкою «УкрАгроКонсалт», додатковим фактором ризику залишається безпекова ситуація, що може призвести до скорочення площ під олійними культурами. Якщо кліматичні та воєнні чинники збіжаться, баланс попиту та пропозиції на ринку в сезоні 2026/27 років може стати значно напруженішим.