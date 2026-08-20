Не лише користь. Експертка назвала рибу, в якій можуть виявляти підвищений рівень ртуті

Риба вважається важливою складовою збалансованого раціону, проте деякі її види здатні накопичувати важкі метали. Зокрема, йдеться про ртуть: її концентрація може бути вищою в окремих морських і прісноводних риб.

Для певних категорій людей це особливо важливо враховувати під час складання меню.

Завідувачка кафедри товарознавства та фармації Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко розповіла, що вміст важких металів у рибі залежить одразу від кількох факторів.

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Чому в рибі з’являється ртуть

Однією з причин є забруднення водойм, пов’язане з промисловими викидами. На екологічну ситуацію можуть впливати й наслідки воєнних дій. Зокрема, за словами експерта, додатковим джерелом забруднення в Балтійському морі залишаються затонулі кораблі часів Другої світової війни.

Потрапляючи у водне середовище, сполуки ртуті включаються в харчовий ланцюг. Унаслідок цього речовина поступово накопичується в організмах риб, причому її концентрація може зростати у видів, що займають вищі щаблі харчового ланцюга.

У якій рибі може бути більше ртуті

За словами Сидоренка, накопичувати ртуть здатна практично будь-яка риба. Однак підвищені показники частіше виявляють у великих і глибоководних видів. Як один із прикладів експерт наводить тунця.

Саме тому вживання деяких видів тунця рекомендують обмежувати людям, найбільш чутливим до впливу ртуті, зокрема вагітним жінкам і дітям.

При цьому проблема не обмежується лише тунцем. За словами фахівця, випадки перевищення допустимих показників траплялися також у скумбрії, морському окуні та коропі. Це не означає, що від цих видів риби слід повністю відмовитися: вміст забруднювальних речовин залежить від конкретного виду, місця вилову та якості продукту.

Тому при виборі риби важливе значення має не лише її назва, а й походження, а людям із груп ризику варто брати до уваги офіційні рекомендації щодо частоти споживання та розміру порцій конкретних видів риби.

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