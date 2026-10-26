Риба чи яловичина: що гірше для планети? Вчені порівняли вплив на довкілля

Якщо ви переймаєтеся змінами клімату, але не готові відмовлятися від м’яса та переходити на веганський або вегетаріанський раціон, логічно постає питання: що буде меншою шкодою для довкілля — шматок яловичини чи риба?

Однозначної відповіді немає, але загальна картина досить чітка: яловичина зазвичай має значно більший вплив на клімат і потребує більше землі, тоді як більшість видів риби мають нижчий вуглецевий слід.

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Яловичина залишається одним із найважчих продуктів для планети

У великому аналізі життєвого циклу харчових продуктів, опублікованому в журналі Science, Джозеф Пур і Томас Немечек проаналізували дані приблизно 38 700 ферм у 119 країнах. Дослідження враховувало не лише безпосередні викиди під час виробництва їжі, а й використання землі, кормів, добрив, перероблення, транспортування та інші етапи ланцюга постачання. Автори виявили величезну різницю між продуктами: яловичина стабільно належала до тих, що мають найбільший екологічний слід.

Одна з головних причин — травлення великої рогатої худоби. Під час ферментації корму в рубці утворюється метан, потужний парниковий газ. Додаткові викиди виникають через виробництво кормів, гній, використання добрив, енергію та, в окремих регіонах, зміни землекористування. Систематичний огляд досліджень виробництва яловичини підтверджує, що метан і закис азоту становлять значну частину її парникових викидів.

Є і друга проблема — земля. Для вирощування кормів і утримання худоби потрібні пасовища та орні землі. За даними, зібраними Our World in Data на основі аналізу Пура і Немечека, землекористування для виробництва яловичини з м’ясного стада значно перевищує показники для риби, вирощеної в аквакультурі.

При цьому не варто робити висновок, що будь-яка яловичина має однаковий вплив. Виробничі системи відрізняються, а їхній вуглецевий слід може суттєво коливатися залежно від кормів, продуктивності тварин, управління пасовищами та того, чи призводить виробництво до зміни землекористування. Однак навіть з урахуванням цих відмінностей яловичина в середньому залишається одним із найбільш ресурсоємних видів тваринного білка.

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Чому риба зазвичай має менший вуглецевий слід

Риба має кілька природних переваг перед наземними сільськогосподарськими тваринами. Вона не виробляє метан у процесі травлення так, як жуйні тварини, а водне середовище дозволяє їй витрачати менше енергії на підтримання власної ваги. Для вирощування риби також зазвичай потрібно значно менше землі.

Глобальні оцінки показують, що риба з вилову та аквакультури в середньому має нижчу інтенсивність викидів парникових газів, ніж більшість інших продуктів тваринного походження. Це підтверджує і огляд OECD, який порівнює рибу з іншими джерелами тваринного білка.

У дослідженні в журналі Nature, яке охопило різні види так званої «блакитної їжі», — рибу, молюсків, ракоподібних та інші водні продукти — вчені також виявили значні відмінності всередині цієї категорії. Низькі показники викидів мали, зокрема, дрібні пелагічні риби, тоді як деякі види плоскої риби та ракоподібних належали до найбільш вуглецевоємних груп серед водних продуктів.

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Є риба, яка далеко не така «зелена», як здається

Найважливіше питання — як саме рибу виловили. Для дикої значна частина викидів пов’язана не з самою твариною, а з паливом, яке використовують рибальські судна. Дослідження глобального рибальського флоту показало, що у 2011 році промислове рибальство спожило близько 40 млрд літрів палива і спричинило приблизно 179 млн тонн викидів CO₂-еквіваленту.

Особливо проблемним із погляду викидів може бути донне тралення. Судно тягне важке знаряддя лову по дну, що потребує багато пального. За даними OECD, донні трали належать до найбільш енергоємних способів рибальства, тоді як лов дрібної пелагічної риби, наприклад за допомогою кільцевих неводів, може бути значно ефективнішим. Тому невелика порція сардин або оселедця може мати зовсім інший кліматичний слід, ніж порція креветок, виловлених енергоємним способом.

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А що з рибою з ферми?

Аквакультура теж не є автоматично екологічною альтернативою. Її вплив залежить від виду риби, корму, технології вирощування та умов конкретної ферми. Для хижих видів, таких як лосось, значну частину екологічного сліду може формувати виробництво корму. У глобальному аналізі водних продуктів вчені встановили, що для більшості видів аквакультури, які потребують корму, саме його виробництво відповідало за понад 70% викидів. Водночас двостулкові молюски та морські водорості демонстрували особливо низькі показники впливу, оскільки не потребують корму в тому самому сенсі, що вирощувана риба.

Креветкова аквакультура також може мати досить високий вуглецевий слід через потребу в енергії для аерації та перекачування води. Водночас у середньому аквакультура все одно має значно нижчу інтенсивність викидів, ніж виробництво м’яса жуйних тварин.

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Але клімат — не єдиний критерій

Є ризик звести екологічність їжі лише до кількості CO₂-еквіваленту. Для риби це особливо проблематично, адже вилов впливає також на стан популяцій, прилов інших тварин, морські екосистеми та біорізноманіття.

Наприклад, риба з добре керованого промислу може мати низький вуглецевий слід, але це ще не означає, що будь-який вилов цього виду автоматично є сталим. Надмірний вилов здатен виснажувати популяції та змінювати структуру морських екосистем. Саме тому оцінювати рибу потрібно не тільки за викидами парникових газів, а й за станом конкретного промислу та способом вилову. Сучасний огляд сталості морського рибальства окремо наголошує на проблемі надмірного вилову та необхідності ефективного управління промислами.

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І тут виникає важлива відмінність між двома продуктами. Виробництво яловичини має великий кліматичний і земельний слід уже через саму природу системи вирощування великої рогатої худоби. Для риби ж екологічний результат набагато сильніше залежить від виду та способу виробництва.

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То що краще обирати?

Якщо вибір обмежений лише двома варіантами — яловичиною та рибою — у більшості випадків риба буде екологічно кращим вибором. Середні показники викидів, використання землі та ресурсів зазвичай значно нижчі, ніж у яловичини. Але найкращий вибір залежить від конкретного продукту. Якщо мета — зменшити вплив раціону на клімат, варто частіше звертати увагу на види риби з низьким вуглецевим слідом, зокрема дрібну пелагічну рибу, і враховувати інформацію про походження та спосіб вилову. Натомість часте споживання яловичини — особливо у великих кількостях — залишається одним із найефективніших напрямів для скорочення харчового вуглецевого сліду.