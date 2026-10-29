Яку рибу краще обирати? Дієтологиня пояснила, чому розмір має значення

Риба багата на білок, вітаміни та омега-3 жирні кислоти, але її користь залежить від виду. Одні різновиди мають високу поживну цінність, інші можуть накопичувати шкідливі речовини.

Риба — один із продуктів, які найбільше рекомендують для здорового харчування, зокрема завдяки вмісту високоякісного білка, вітамінів, мінералів та омега-3 жирних кислот. Однак не всі види риби мають однаковий поживний склад або однакові ризики для здоров’я. Деякі види можуть накопичувати значну кількість шкідливих речовин, тоді як інші вирізняються високою поживною цінністю.

Реклама

У нещодавньому відео в TikTok нутриціологиня Марія Касас пояснила, які види риби є найкращими — а які найгіршими — для здоров’я, враховуючи їхній розмір, тривалість життя та вміст жиру.

Хоча жирній рибі часто віддають перевагу через її користь для серцево-судинної системи, існують вагомі причини включити до свого щоденного раціону й різні види білої риби.

Чому варто обирати дрібну рибу

Як пояснює Касас: «Найменш бажаний вибір — це велика риба, наприклад, риба-меч, блакитний тунець або щука». Головна причина полягає не в калорійності чи вмісті білка, а в тому, що така риба схильна накопичувати шкідливі речовини — насамперед ртуть.

За словами дієтологині, ці риби «живуть багато років і перебувають на вершині харчового ланцюга», через що в їхньому організмі накопичуються вищі концентрації ртуті.

Цей процес називається біоакумуляцією: шкідливі речовини поступово накопичуються в тканинах організму через споживану їжу. З огляду на це, Іспанське агентство з безпеки харчових продуктів і харчування (AESAN) наполегливо рекомендує уникати вживання риби-меч, акули, блакитного тунця та щуки вагітним жінкам, жінкам, які годують груддю, а також дітям до десяти років. Це пов’язано з потенційною нейротоксичною дією метилртуті на нервову систему, що розвивається.

Втім, для решти населення суворої заборони немає. Касас вказує на другу групу риб, таку як дикий лосось, скумбрія та консервовані сардини, які вирізняються вмістом омега-3 жирних кислот.

Вишукана, як лосось: рецепт маринованої скумбрії на свято і будні Така риба не поступається дорогій червоній, тому її точно варто приготувати вже найближчим часом. Подавайте з відвареною картоплею і насолоджуйтесь смаком. Перейти до рецепту

Ці поживні речовини, зокрема ЕПК та ДГК, сприяють здоровій роботі серцево-судинної системи.

Споживання двох-трьох порцій риби на тиждень пов’язане з нижчим ризиком серцево-судинних захворювань на 8%.

Реклама:

Крім того, сардини, так і скумбрія мають низьку концентрацію ртуті, що робить їх чудовою альтернативою іншим видам риби.

Виручить під час відключень: pецепт ситної намазки з рибних консервів Ця намазка стане в пригоді, коли немає світла: її легко приготувати для ситного сніданку чи швидкого перекусу. Перейти до рецепту

З секретним інгредієнтом: як ориганільно замаринувати скумбрію Скумбрія в гірчичному маринаді з лимонним соком — простий спосіб приготувати ніжну, соковиту й ароматну рибу на вечерю. До того ж скумбрія багата на омега-3 жирні кислоти, важливі для здоров’я серця. Перейти до рецепту

Тим часом біла риба, така як морський окунь, морський лящ та камбала, також варта уваги своїм вмістом білка та, загалом, нижчим вмістом жиру.

Дієтологиня також виділяє групу нежирних видів риби, які вона особливо рекомендує: «До них належать хек, свіжа тріска, морський чорт, мегрим і мерланг».

Ці види зазвичай містять незначну кількість загальних і насичених жирів, водночас будучи джерелом високоякісного білка; крім того, вони часто вирізняються низьким вмістом ртуті.

Зокрема, Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) відносить хека, тріску та морського язика до риб із найнижчою концентрацією ртуті.

Ніжна біла риба під маринадом: простий рецепт Це вишукана страва за рецептом із кулінарного журналу 90-х, яка поєднує простоту приготування, ніжний смак і багато білка. Перейти до рецепту

Хрустка скоринка й соковита риба: японський секрет смаження в клярі Шеф-кухар, викладач кулінарії пояснює, як найкраще смажити рибу, щоб скоринка вийшла хрусткою, а не просякнутою олією. Перейти до рецепту

Втім, це не означає, що біла риба обов’язково краща за жирну: менший вміст жиру зазвичай передбачає й меншу кількість омега-3 жирних кислот. Тому вживання обох видів риби забезпечує взаємодоповнювальну користь для організму.

З огляду на все це, сама AESAN рекомендує споживати від трьох до чотирьох порцій риби на тиждень, чергуючи білу та жирну рибу.

Тому, замість того щоб виділяти якийсь один конкретний вид риби як найкорисніший, найкращою стратегією, ймовірно, буде вживання різноманітних видів — чергуючи білу та жирну рибу, — віддаючи перевагу тим, що містять низький рівень ртуті, а також поєднуючи нежирну рибу з іншими видами, багатшими на ненасичені жири.