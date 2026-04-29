Не менш смачно, ніж м’ясо. Шість найкращих варіантів риби для гриля і яку краще оминати

Риба-гриль може бути не менш смачною за м’ясо — з димним ароматом і апетитною скоринкою. Але не кожен вид підходить для високої температури. Розповідаємо, яку рибу краще обирати і чому.

Гриль чудово впливає на рибу, як і на м’ясо. Риба-гриль отримує той самий характерний аромат диму, ті ж смачні коричневі сліди від гриля та таке ж швидке приготування за високої температури. Основна відмінність полягає в тому, що хоча м’ясо та птиця достатньо міцні для гриля, не вся риба може витримати високу температуру та обробку. Тож, щоб збільшити шанси приготувати найкращу страву, зверніть увагу на ці 12 видів риби, які добре готуються на грилі.

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Існує три загальні правила вибору риби для гриля. Кожне правило має свої винятки, але риба з твердим м’ясом готується краще, ніж ніжна, листкова риба; товсті шматки готуються краще, ніж тонкі; а жирна риба готується краще на грилі, ніж нежирна риба.

Шість найкращих варіантів риби для гриля

1. Лосось

Лосось відповідає всім трьом цим вимогам. Його м’ясо насичене, жирне та щільне, а порції, які ви знайдете в місцевому рибному магазині чи супермаркеті, майже завжди мають товщину приблизно дюйм, що ідеально підходить для гриля. Додайте до цього його універсальність та майже повсюдну популярність, і ви отримаєте переможця.

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2. Тунець

Найкраща порада щодо стейків з тунця — готувати їх на грилі дуже швидко та гаряче, щоб зовнішня частина добре підрум'янилася, але внутрішня частина залишалася від rare до medium-rare. Тунець часто є ще одним дуже «м’ясним» варіантом, і найкраще його готувати до rare або medium-rare. Стейки різняться за жирністю, тому шукайте гарні смужки м’язів і жиру, коли купуєте їх (подібно до купівлі добре мармурового стейка). М’ясо на череві набагато ситніше, як і у риби-меч, але, як правило, потрапляє до дорогих суші-ресторанів. Якщо ви шукаєте більш насичений шматок, гарним варіантом буде смажити шию тунця на грилі (вам, ймовірно, знадобиться допомога вашого продавця риби, щоб знайти її).

Стейк з тунця на грилі може перетворитися у справжній шедевр / Фото: depositphotos/АІ

3. Дорадо

Дорадо має менш насичений смак, ніж лосось чи тунець, хоча він більш виразний, ніж більшість видів білої риби. Він добре поєднується з більшістю приправ чи маринадів, хоча ви точно можете перебити його власний природний смак, якщо будете надто наполегливими. Також, якщо ви оберете маринад, година — це максимальний час, який риба може перебувати в кислому маринаді, оскільки це змінює її текстуру.

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Дорадо на грилі виходить просто ідеальним / Фото: depositphotos/АІ

4. Форель

Готувати рибу можна так само як і лосося (вона не така насичена, тому готуватиметься трохи швидше). Смажте філе на грилі, зі шкірою або без неї. Форель краще тримається разом, коли кістки та шкіра на місці (для більшої впевненості можна використовувати кошик для гриля), і її дуже легко відокремити від кістки після приготування. Просто проведіть виделкою або лопаткою для риби вздовж хребта, щоб відокремити м’ясисту спинку від хребта, а потім переверніть філе на тарілку. Реберні кістки здебільшого залишаться, а будь-які вперті кістки легко помітити та видалити.

5. Палтус

Це нежирна риба, тому потрібно бути обережним, щоб її не пересмажити. Крім того, її смак ніжний і легко перебивається, тому, як і будь-яку білу рибу на грилі, її краще просто посолити, щоб її власний смак міг проявитися.

6. Скумбрія

Скумбрія відрізняється від більшості риб у цьому списку з кількох причин. По-перше, цей вид риби дешевший. По-друге, м’ясо досить м’яке, а філе тонке, тому скумбрію майже обов’язково готувати зі шкірою (і в ідеалі цілою). Скумбрія — це саме той вид «жирної» риби, який нам слід їсти частіше через високий вміст омега-3. Як і більшість інших «червоних» риб, м’ясо скумбрії має темніший колір і насичений, характерний смак. Він витримує досить агресивні приправи, тому ви можете поекспериментувати зі спеціями, а також добре поєднується з маринадами. Насправді, завдяки своїй насиченості, трохи кислоти у вигляді маринаду, трохи смажених фруктів, крапля оцту або цитрусових — це справді гарний варіант для скумбрії.

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Яку рибу краще не готувати на мангалі

Дрібна річкова риба ( окунь, бичок, лин і т. д.)

Через велику кількість дрібних кісток і малу кількість м’яса їсти її не зручно, а на сильному вогні вона моментально висихає і втрачає будь-які смакові властивості.

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Річкову рибу краще смажити на сковорідці / Фото: depositphotos/АІ

Тріска та пангасіус

Це «водяниста» риба, що легко кришиться. На мангалі вона може розвалитися на шматочки і провалитися крізь решітку для смаження.

Хек

Як і тріска, хек занадто пісний і розсипчастий для гриля. Його краще залишити для панірування та сковорідки

Камбала

Вона занадто тонка для готування на грилі. Поки ви отримаєте апетитну хрустку скоринку, м’ясо всередині вже перетвориться на щось сухе й не апетитне.