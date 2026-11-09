Риба: наскільки вона корисна насправді та чи варто хвилюватися через забруднювачі

Рибу часто називають одним із найкорисніших продуктів у раціоні. Вона містить повноцінний білок, вітаміни й мінерали, а жирні сорти — ще й омега-3 жирні кислоти, які важливі для роботи серця та мозку.

Водночас риба може накопичувати ртуть, стійкі органічні забруднювачі та інші речовини, що потрапляють у водойми внаслідок промислової діяльності. Через це іноді виникає суперечливе враження: з одного боку, рибу радять їсти регулярно, з іншого — застерігають від її споживання, особливо під час вагітності. Насправді ці рекомендації не суперечать одна одній. Значення мають вид риби, місце її вилову, кількість і частота споживання.

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Які забруднювачі можуть бути в рибі

Одна з груп речовин, що викликають занепокоєння, — поліхлоровані біфеніли (ПХБ). Це промислові хімічні сполуки, які раніше широко використовували в електричному обладнанні, зокрема як охолоджувальні та ізоляційні рідини. Їх виробництво й застосування обмежили або заборонили в багатьох країнах ще в другій половині XX століття, однак ці речовини дуже повільно розкладаються в довкіллі.

ПХБ можуть накопичуватися в ґрунті, воді та живих організмах, а згодом потрапляти до харчового ланцюга. Особливо важливо те, що вони здатні накопичуватися в жировій тканині тварин. Тому риба та морепродукти можуть бути одним із джерел їх надходження в організм людини. За даними Агентства з реєстру токсичних речовин і захворювань США (ATSDR), вплив ПХБ пов’язують із порушеннями роботи імунної, нервової та ендокринної систем, а також із ризиками для розвитку плода.

Ще одна проблема — діоксини, група токсичних сполук, які, як і ПХБ, можуть довго зберігатися в навколишньому середовищі та накопичуватися в харчових ланцюгах. Вони здатні впливати на імунну й гормональну системи та розвиток організму.

Однак називати всі ці речовини важкими металами неправильно. ПХБ і діоксини — це стійкі органічні забруднювачі, тоді як ртуть належить до металів. Її особливо небезпечна для людини форма — метилртуть, яка утворюється у водному середовищі й накопичується в організмах водних тварин.

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Чи потрібно обмежувати рибу під час вагітності

Метилртуть може негативно впливати на нервову систему плода, яка активно розвивається під час вагітності. Саме тому майбутнім матерям радять уважніше обирати рибу, а не повністю відмовлятися від неї.

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Водночас риба забезпечує організм поживними речовинами, важливими для розвитку мозку та нервової системи дитини. У науковому висновку Європейського агентства з безпеки харчових продуктів (EFSA) зазначено, що споживання приблизно однієї-двох порцій морепродуктів на тиждень, а під час вагітності — до трьох-чотирьох порцій, пов’язане з кращими показниками нейророзвитку дітей порівняно з повною відсутністю риби в раціоні. Водночас користь залежить від виду морепродуктів і рівня забруднення метилртуттю.

Найбільше ртуті зазвичай накопичується у великих хижих риб, які живуть довго й харчуються іншими рибами. До них належать акула, риба-меч і марлін. Під час вагітності їх радять уникати. У тунці також може бути більше ртуті, ніж у багатьох інших поширених видах риби, тому його кількість варто контролювати відповідно до рекомендацій країни.

Окремі обмеження стосуються жирної риби, зокрема лосося, сардин, скумбрії, оселедця та форелі. Вони пов’язані не стільки з ртуттю, скільки з можливим накопиченням діоксинів і ПХБ. Наприклад, британська служба охорони здоров’я NHS рекомендує вагітним і жінкам, які планують вагітність або годують грудьми, не перевищувати дві порції жирної риби на тиждень. Водночас ці види не потрібно повністю виключати з меню: вони є цінним джерелом омега-3.

Важливо не переносити обмеження для одного виду риби на всі інші. Наприклад, не кожен лосось або сардина становить однаковий ризик, а краб чи морський окунь не можна автоматично зараховувати до продуктів із високим вмістом ртуті. Рівень забруднювачів залежить від виду, середовища існування, віку та походження риби.

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Омега-3: одна з головних переваг риби

Жирна риба — лосось, сардини, оселедець, скумбрія та форель — є одним із найкращих харчових джерел довголанцюгових омега-3 жирних кислот EPA та DHA. Вони беруть участь у роботі клітинних мембран, важливі для нормального функціонування мозку й серцево-судинної системи та мають протизапальні властивості.

Регулярне споживання риби пов’язують із нижчим ризиком серцево-судинних захворювань. Наприклад, у систематичному огляді та метааналізі 18 досліджень за участю понад 1,4 млн людей, опублікованому в журналі Nutrients у 2023 році, вищий рівень споживання риби асоціювався приблизно з восьмивідсотковим зниженням ризику серцево-судинних подій порівняно з нижчим. Це спостережні дані, тому вони не доводять, що саме риба самостійно запобігає хворобам: на результат можуть впливати й інші складники способу життя.

Не варто також переносити всі переваги риби на добавки з риб’ячим жиром. Дослідження омега-3 добавок дають неоднозначні результати, а їхній вплив залежить від дозування та стану здоров’я людини. У метааналізі рандомізованих контрольованих досліджень за участю понад 116 тисяч людей виявили можливе зниження ризику деяких серцево-судинних подій, однак ефект був не однаковим для всіх показників. Інші огляди також не підтверджують, що добавки омега-3 універсально захищають від інфаркту, інсульту чи інших серцево-судинних проблем. Тому звичайна порція риби та капсула з риб’ячим жиром — не взаємозамінні поняття.

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Чи справді риба корисна для мозку

Зв’язок між споживанням риби та здоров’ям мозку досліджують уже багато років. Омега-3, особливо DHA, відіграє важливу роль у структурі нервових клітин, тому вчені припускають, що регулярне надходження цих жирних кислот може підтримувати когнітивні функції з віком.

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В одному з досліджень, опублікованому в American Journal of Preventive Medicine у 2014 році, науковці проаналізували дані 260 людей без когнітивних порушень. Вони виявили, що ті, хто регулярно їв запечену або приготовлену на грилі рибу, мали більший об'єм сірої речовини в окремих ділянках мозку, зокрема в гіпокампі Та дослідження було спостережним, а на стан мозку впливають десятки чинників — від фізичної активності та якості сну до загального харчування й серцево-судинного здоров’я. Тож порада додати рибу до раціону має сенс, але обіцянки запобігти деменції завдяки одній порції на тиждень були б перебільшенням.

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Чи можна отримати омега-3 без риби

Омега-3 містяться не лише в морепродуктах. Рослинні джерела, зокрема насіння льону, чіа, волоські горіхи та ріпакова олія, містять альфа-ліноленову кислоту (ALA). Організм може перетворювати її на EPA і DHA, однак цей процес обмежений і не забезпечує такої ж кількості довголанцюгових омега-3, яку можна отримати безпосередньо з риби. Це підтверджує огляд досліджень метаболізму рослинних омега-3: перетворення ALA на EPA відбувається лише частково, а утворення DHA в більшості людей є особливо обмеженим. Водночас це не робить рослинні джерела марними: ALA сама по собі є незамінною жирною кислотою, яку потрібно отримувати з їжею.

Ще одна альтернатива — олія мікроводоростей. Саме водорості є первинним джерелом DHA та EPA в морському харчовому ланцюгу: риби отримують ці жирні кислоти, споживаючи водорості або інші організми, які ними живляться. У огляді клінічних досліджень рослинних джерел омега-3 зазначено, що добавки з олією мікроводоростей підвищували рівень EPA та DHA в організмі, тоді як результати для олій із насіння льону та інших рослин були менш переконливими.

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Чи є рибні ресурси невичерпними

Користь риби для здоров’я — лише одна сторона питання. Інша — вплив рибальства на морські екосистеми. За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), частка світових морських рибних запасів, які експлуатують на біологічно сталому рівні, скоротилася до 62,3% у 2021 році. Це означає, що значна частина запасів перебуває під надмірним рибальським тиском.

То чи варто їсти рибу

Так. Для більшості людей риба залишається цінною частиною збалансованого раціону. Вона забезпечує організм білком, вітамінами та мінералами, а жирні сорти — EPA і DHA. Потенційні ризики, пов’язані із забруднювачами, не є підставою виключати її з меню: важливо чергувати види, не зловживати великою хижою рибою та враховувати особливі рекомендації під час вагітності.

Корисно також звертати увагу на спосіб приготування. Запікання, тушкування або приготування на парі дають змогу обійтися без надлишку жиру, який може з’являтися під час смаження у великій кількості олії чи панірування. А різноманітність у виборі риби допомагає не залежати від одного виду й зменшує ризик регулярно отримувати однакові забруднювачі.