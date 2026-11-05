«Гастрономічна капітуляція Росії». Пропагандисти РФ привласнили котлету по-київськи і качану кашу

Українська кухня знову опинилася в центрі уваги через спроби росіян привласнити наші традиційні страви та видати їх за частину власної гастрономічної спадщини.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook шеф-кухар, ресторатор і дослідник української кухні Євген Клопотенко.

«Нуль днів, щоб кацапня не спробувала привласнити собі щось українське. То „шаман“, прости Господи, на „дєнь народного єдінства“ їсть борщ із салом, котлету по-київськи та розказує про „ісконно рускую кухню“. То в їхньому ресторані готують нашу полтавську качану кашу, перейменувавши її в якусь „кашу-катанку“. І ось тому я постійно повторюю: про своє треба говорити. Досліджувати українську кухню, фіксувати її, готувати й показувати світу. Бо якщо ми не будемо розповідати, що наше, — за нас це зроблять інші. І назвуть своїм. А наша справа — не дати цього зробити. Вкотре переконуюсь: росія — країна-гній», — йдеться у повідомленні.

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Дописи викликали жваву реакцію користувачів соцмереж:

«Cultural appropriation — єдине, на що вони здатні», — пише користувачка Facebook Люда Волинська.

«Те, що москальнота все краде і в усі віки, — це відомо. Цей процес безконечний, але треба цю злодійню зупиняти. Тому дякую вам за те, що у своїй галузі ви це робите. Цей гній треба змивати й тикати москальноту носом у їхні нечистоти», — Мар’яна Хміль.

«Коли генетика росіянина налаштована на воровство», — Slv Olena.

«А ти бачив їх „пірог“ на чєтвьортоє?», — Лариса Латипова.

«Шаман, борщ та котлета по-київськи у одному реченні? Це ж гастрономічна капітуляція Росії», — пише Чемпіон Великої Британії з приготування кави в джезві/ібрику, спікер TEDx та підприємець. На своїй сторінці у Facebook він також прокоментував історію з привласненням українських страв Росією.

«Відео з офіційної сторінки російського співака Шамана. Заслужений артист Росії наминає український борщ, сало та котлету по-київськи. Та поздоровляє росіян з „днем народного единства“. Я його, звичайно, замютив та кращий саундрек підібрав. Хоча навіть не важливо, що він там сказав чи написав. Тому що між рядків — гастрономічна капітуляція Росії», — йдеться у дописі.

Каша качана: рецепт давньої української страви Така давня українська страва популярна і досі на Полтавщині. Вона виходить дуже ситтною і смачною. Оскільки готується дещо складно, раніше вважалась святковою стравою. Перейти до рецепту

Схожа історія шириться в Мережі довкола нещодавно започаткованої української традиції — Пирога Незалежності. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла Олена Брайченко — дослідниця гастрономічної культури України.

«Відгадайте країну, національна ідея якої вкрасти та привласнити собі? Тут у 2025 році ми з Лариса Латипова після її виступу про Пиріг Незалежності ще не знаємо, що ідею Пирога як гастрономічного символа до Дня Незалежності вже крадуть росіяни…До 2022 року питання про страви символи до Дня Незалежності мені неодноразово ставилa Julia Zhmakina чим спонукала до роздумів і пошуків відповіді на питання: „чому в Україні не сформувався гастрономічний символ чи образ страви до Дня Незалежності“? Та до того, що у 2024 році на гастросенсах благодійних вечерях які робить Лариса ми почали про це говорити, на що Лариса сказала: „можна все життя нарікати, а можна діяти“. І вже того ж року, ми зібрались на брейн шторм і проговорили різні ідеї, але зупинились на пирогу», — зазначила дослідниця.

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Традиційні українські страви / Фото: NV via Gemini

Вона додає, що вибір саме пирога мав кілька аргументів:

пиріг одна з давніх страв які готують в Україні

пироги бувають різні за смаком, формою, начинками

пиріг присутній у гастрономічній культурі багатьох народів нашої країни

пироги завжди готували в Україні, а найбільше їх пекли саме у серпні

у нас є традиція випікання пирогів, саме до свят — родинних чи релігійних

«Зрештою за три роки, ця ідея дійсно стала традицією! Начинки різні, а пиріг один (і росіяни отримали команду фас, бо ця ідея у них тепер на державному рівні з вливанням шалених коштів)А в нас, це і далі ініціатива, народження з серця, знань і віри!», — пояснює Брайченко.