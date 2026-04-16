Не Німеччина і не Франція. Названо найсмачнішу ковбасу світу — у списку є три сусіди України
Варені ковбаси готують у різних країнах світу (Фото: freepik)
До картоплі, овочів чи шматка хліба… Варені, копчені або на грилі — ковбаси люблять і шанують у всьому світі. Розповідаємо, де вони найкращі.
Рейтинг найкращих ковбас світу оприлюднив гастрономічний гід Taste Atlas.
Ковбаса — це м’ясний продукт із фаршу в штучній чи натуральній оболонці, або без неї, підданий термічній обробці або ферментації до готовності для споживання. До складу фаршу, залежно від рецептури, входять, крім основної сировини (м’ясо, шпик, іноді подрібнене м’ясо птиці чи риба), кухонна сіль, сироватка чи плазма крові, іноді сира кров, білковий стабілізатор, знежирене чи сухе молоко, яйця, прянощі, а як зв’язуючі речовини — крохмаль, звичайний та модифікований, і борошно. До певних сортів додають також крупи, тісто та лівер.
У кожній країні є свої звичаї, традиції та рецепти приготування ковбас. Вони вражають різноманітністю та смаками.
ТОП-20 ковбас у світі
1. Португалія Alheira de Mirandela
Начинка для цього традиційного копченого делікатесу готується шляхом поєднання невеликих шматочків м’яса та хліба. Цю ковбасу традиційно коптять на оливковій або дубовій деревині, що надає їй унікального смаку, аромату та кольору, одночасно підкреслюючи смак спецій. Ковбаса Мірандела містить яловичину та свинину, а також жир, м’ясо птиці, пшеничний хліб, оливкову олію та смалець, а також приправляється сіллю, часником та солодкою або гострою паприкою. Ця ковбаса є незамінним інгредієнтом у традиційних португальських стравах, таких, як асорда, каннелоне та пироги, але її також можна подавати як основну страву з картоплею або овочами.
2. Польща Вуджена ковбаса
Вендзона ковбаса — це різновид традиційної польської копченої ковбаси. Її готують з меленого свинячого м’яса, яке в’ялять, а потім приправляють сіллю, перцем, цукром, часником та (за бажанням) майораном. Потім суміш меленого м’яса поміщають у велику кільцеподібну оболонку та коптять холодним копченням протягом 1−1,5 днів, хоча в наші дні її зазвичай коптять гарячим способом, оскільки гаряче копчення дозволяє легше та швидше готувати ковбасу. Копчена польська кільбаса спочатку готується лише зі свинини, але є ще один варіант цієї справжньої ковбаси, який польський уряд запровадив у 1964 році, і який складається з 80% свинини та 20% яловичини. Цю класичну ковбасу зазвичай запікають, готують на грилі або додають до традиційних польських супів, включно з капустяним супом «капусняком».
3. Іспанія Chistorra
Чісторра — це швидков’ялена ковбаса зі свинини, або з живота, або зі щоки. Свинячий фарш іноді поєднують із яловичим фаршем, а ковбасу традиційно приправляють часником, сіллю та паприкою, що надає ковбасі характерного червоного кольору. Цю універсальну ковбасу можна смажити, готувати на грилі або запікати, і її часто використовують для тапас або як гарнір до інших страв. Її можна знайти в Країні Басків, Арагоні та Наваррі.
4. Аргентина Chorizo a la parrilla
Справжній аргентинський асадо складається лише з чоризо — свіжої свинячої (або яловичої, або свинячо-яловичої) ковбаси, приправленої паприкою, перцем, орегано та часником. Її ненадовго замочують у воді, а потім смажать на грилі, доки зовнішня частина не підрум'яниться, але всередині вона залишається соковитою. Однак ковбасу чоризо майже неможливо пересмажити завдяки високому вмісту жиру. Чоризо зазвичай подають як закуску та як сендвіч у булочці, политу соусом чімічуррі.
5. Sucuk Туреччина
Сучук або суджук — це суха, в’ялена ковбаса, виготовлена переважно з яловичини або баранини, сильно приправлена часником та спеціями. Виробляють і споживають по всій Анатолії, на Кавказі та у східному Середземномор'ї, з міцними асоціаціями з Туреччиною, Вірменією та частинами Леванту, де вона є скоріше основним продуктом домашнього вжитку, ніж делікатесом. Її розвиток відбувався за моделями консервування м’яса в регіонах із сезонним забоєм і обмеженим охолодженням, спираючись на соління, додавання спецій та сушіння на повітрі для стабілізації фаршу, причому суміші спецій змінювалися залежно від місцевої доступності, зокрема паприки, кмину та часнику, які також відігравали функціональну роль у консервуванні поряд зі смаком.
6. Німеччина Nürnberger Bratwürste
Нюрнберзькі ковбаски — це маленькі тонкі ковбаски, що походять із міста Нюрнберг у регіоні Франконія в Баварії, Німеччина. Зазвичай вони мають довжину близько 7−9 сантиметрів та вагу близько 20−25 грамів кожна, що робить їх набагато меншими та тоншими порівняно з іншими видами німецьких ковбасок. Ковбаски виготовляються з дрібно подрібненої свинини, часто змішаної із сумішшю спецій, яка зазвичай включає майоран, сіль, перець, а іноді й трохи імбиру або мускатного горіха, причому майоран є фірмовим інгредієнтом, який надає їм характерного смаку. Нюрнберзькі ковбаски зазвичай готують на грилі на букових дровах, що надає їм унікального димного смаку, але їх також можна смажити на сковороді або готувати на грилі.
7. Румунія Cârnati de Pleşcoi
Ковбаси з баранини (Cârnati de Pleşcoi) — це популярні румунські ковбаси, виготовлені з баранини, перцю чилі та часнику. Вони є одними з перших румунських продуктів, які увійдуть до списку сертифікованих традиційних продуктів ЄС. Ковбаси з баранини виробляють у будинках села Плешкої та комуни Берка за традиційним рецептом. Більшість виробників не мають офіційної ліцензії на виробництво, тому ковбаси можна придбати лише в невеликих кількостях безпосередньо у виробників. Деякі ліцензовані виробники заснували Асоціацію виробників ковбас із баранини (Cârnati de Pleşcoi) з метою просування та розповсюдження ковбас із баранини на європейському рівні.
8. Італія Salsiccia
Сальсічча — це універсальна назва для різних видів свіжої італійської ковбаси. Зазвичай це ковбаса, виготовлена з фаршу або меленої свинини, свинячого жиру та численних спецій. Сумішшю начиняють натуральну свинячу або баранячу оболонку, і її рідко в’ялять або коптять. Її продають свіжою та призначеною для грилю або смаження. Хоча є деякі неоднозначності, вважається, що оригінальна сальсічча була створена в регіоні Базиліката, але використання свіжих ковбас стало настільки поширеним, що кожен італійський регіон має свій типовий вид сальсіччі.
9. Алжир Merguez
Мергес — це гостра, ароматна ковбаса, що походить із Північної Африки, зокрема з Алжиру, Тунісу та Марокко. Традиційно її виготовляють із меленої баранини або яловичини, або з їх поєднання. Мергес відомий своїм характерним червоним кольором, який походить від додавання спецій, таких, як паприка, перець чилі та харісса (гостра паста чилі). Інші поширені приправи включають кмин, часник, коріандр, фенхель і сумах. Ковбаси зазвичай начиняють баранячими оболонками та можуть бути приготовані на грилі, смажені на сковороді або використані в різних стравах, включно з рагу, тажини та кускусом. Мергес популярний у північноафриканській кухні, а також став широко популярним у Франції та інших частинах Європи. Гострий і ароматний профіль мергеса робить його унікальним і цінним інгредієнтом багатьох традиційних страв.
10. Німеччина, Thüringer Rostbratwurst
Тюрингерська ростбратвурст — це продукт із багатовіковими традиціями. Найстаріший відомий рецепт, що зберігається у Веймарському державному архіві, датується 1613 роком. Мартін Лютер і Гете цінували його, і його часто вихваляли в літературі. Для виготовлення цієї ковбаси використовують лише дрібно подрібнена свинина (іноді змішана з яловичиною або телятиною), а суміші додаваних спецій залежать від рецептів та регіональних особливостей. Ці ковбаси легко відрізнити від інших німецьких ковбас за низьким вмістом жиру і характерним поєднанням спецій та приправ — солі, перцю, кмину, майорану та часнику. Завдяки своєму унікальному та чудовому смаку, Тюрингерська ростбратвурст досі дуже популярна в Німеччині та за її межами, і її можна знайти в більшості ковбасних кіосків у Тюрингії.
11. Південна Африка Boerewors
12. Іспанія Чорізо
13. Іспанія Морсілья де Бургос
14. Німеччина Братвурст
15. Луканка Болгарія
16. Польща Kiełbasa polska
17. Sai oua Лаос
18. Альхейра де Віньяйс
19. Дебреценський колбас Угорщина
20. Луганега Італія