«Це справді важко». Канадське видання розповіло про роботу українських ресторанів в умовах війни

Стійкість для українців вже давно є не вибором, а єдиним способом виживання. Особливо це помітно на прикладі бізнесів, які ефективно працюють в умовах війни, хоча й стикаються із масштабними проблемами.

Фелісіті Спектор — британська журналістка, блогерка та волонтерка, яка подорожує Україною з благодійними місіями. У канадському медіа National Post вийшов її великий матеріал про роботу ресторанного бізнесу в Україні. Раніше NV FOOD розмовляв із Фелісіті про її професійний досвід, враження від української кухні та допомогу українцям.

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Нині вона розповіла про те, як заклади виживають у час війни і з якими викликами стикаються харчові мережі.

«Росія перетворила всю продовольчу систему України на мішень. Її ракети та безпілотники били по супермаркетах, продовольчих складах, фермах та шляхах дистрибуції. За оцінками, до 90 відсотків системи, що дозволяє українцям купувати їжу, було знищено», — написала Фелісіті Спектор. За її словами, попри те, що минулоріч відкрилися тисячі нових закладів, понад 10 000 ресторанів по всій Україні зачинилися, не маючи змоги продовжувати роботу на тлі постійних атак, відключень електроенергії, зростання цін та гострої нестачі персоналу.

Знизилася і відвідуваність, і оскільки доходи падають, клієнти витрачають менше. Також спостерігається значний дефіцит основних продуктів, таких як вершкове масло та вершки. Вперше з 2022 року. У цьому контексті «їжа стала частиною опору».

У своєму матеріалі Фелісіті Спектор відзначила те, що попри усі труднощі та навіть вибухи на фоні, можна сидіти у ресторані та їсти вишукані страви. Більше того, цього листопада вперше після початку повномасштабної війни відбудеться вручення нагород ресторанної премії СІЛЬ. Там відзначать найкращі заклади у різних категоріях з усієї України.

Значна частина статті Фелісіті присвячена Honey та Zavertailo, якими керує подружжя Анни та Станіслава Завертайлів. Зокрема, мова про суттєві пошкодження одного із закладів у центрі Києва. Більшість персоналу та відвідувачів тоді встигли сховатися, хоча одну жінку, яка отримала поранення, доставили до лікарні.

«У день вибуху ми почали прибирати кафе. Ми прибирали всю ніч, закрили розбиті вікна, і наступного дня ми були готові знову відкритися… Звісно, це божевілля — відкриватися одразу після вибуху. Але це бізнес. Банк не прийде до мене завтра і не скаже, що мені не потрібно нічого платити, або не запропонує знижку. Це справді важко», — поділився Станіслав із британською журналісткою. Чотири його заклади постраждали від атак.

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Honey та Zavertailo стали відомими у столиці та у всій країні завдяки креативності та особливому підходу до продукту. «Для нас це створення чогось справді нового. Йдеться про українську кухню, але ми робимо її інноваційною та сучасною. Ми хочемо дати людям крутий продукт», — зазначив ресторатор для матеріалу. Відзначили і важливу проблему, яка нині особливо впливає на роботу закладів Завертайлів. Мова про дефіцит кадрів.

Багато молодих співробітників звільнилися після того, як новий закон дозволив молодим чоловікам віком 18−24 років залишати країну. Не вистачає працівників і через мобілізацію: «Я згадую солдатів, які воюють за нашу незалежність і працювали в нашій компанії. Один з них робив морозиво… Один з них був менеджером — Денис, його вбили. Олексій, один з наших офіціантів, також був убитий», — поділився Завертайло.

Фелісіті Спектор окреслила і реалії прифронтового міста — Запоріжжя. Там Ігор та Марія Гемпель керують трьома ресторанами за 30 кілометрів від лінії фронту. Один із їхніх закладів потрапив до шорт-листа премії СІЛЬ (початкове місце проведення якої було пошкоджено під час одного з ракетних ударів по Києву). Вони працюють з місцевими виробниками та фермерами, але також стикаються зі значними логістичними проблемами. Атаки обмежили потік товарів у місто, тоді як єдина філія Metro у Запоріжжі, де Гемпель купував багато своїх продуктів, була одним із багатьох зруйнованих супермаркетів.

«Незважаючи ні на що, ми продовжуємо працювати, бо даруємо нашим гостям відчуття безпеки та спокою… Наші гості можуть сидіти в безпечному та теплому місці, зі світлом та іншими людьми поруч. Наші співробітники намагаються зробити все можливе, щоб було комфортно та затишно…», — поділився ресторатор із журналісткою.

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Новий заклад родини Гемпелів, It Cafe, відкрився у 2025 році, але дах будівлі був пошкоджений під час нещодавнього удару безпілотника. «Так ми виживаємо. Без почуття гумору життя було б ще складнішим. Тому ми одночасно сміємося і плачемо», — відзначила Марія Гемпель. Таку ж філософію підтвердила для Фелісіті українська кулінарна дослідниця та письменниця Надія Носкова: «Кожне покоління українців стикалося з чимось, що змушувало їх адаптуватися, знаходити рішення та способи не просто вижити, а й повноцінно жити своїм життям. Це глибоко вкорінено в усіх нас. Ми продовжуємо йти вперед, незважаючи ні на що».