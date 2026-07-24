Ресторан, відзначений зіркою Мішлен, опинився під судом через заборонений інгредієнт у десерті

У Південній Кореї власнику ресторану з двома зірками Мішлен загрожує ув’язнення через незвичний інгредієнт у десерті.

Прокуратура вимагає засудити шеф-кухаря до одного року позбавлення волі та оштрафувати компанію, що керує закладом, на 20 мільйонів вон за використання мурах, вживання яких у їжу заборонено місцевим законодавством.

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Як повідомляє The Guardian, розслідування розпочалося після того, як Міністерство безпеки харчових продуктів і лікарських засобів виявило згадки про десерт із мурахами в блогах і соціальних мережах. За версією слідства, ресторан у престижному районі Каннам у Сеулі з 2021 року подавав сорбет, оздоблений сушеними мурахами, імпортованими зі США та Таїланду.

Прокуратура стверджує, що за чотири роки було продано близько 12,2 тисячі таких десертів, а загальний виторг склав приблизно 120 млн вон. За підрахунками сторони обвинувачення, за цей час у стравах використали близько 49 тисяч мурах.

У Південній Кореї дозволено використовувати як харчові інгредієнти лише десять видів комах, серед яких коники, борошняні черв’яки та лялечки шовкопряда. Мурахи до цього переліку не входять, а для їх використання потрібен спеціальний дозвіл, якого ресторан не отримав.

Сторона захисту не погодилася з розрахунками прокуратури. Представники закладу заявили, що мурах додавали лише на прохання гостей, причому на це погоджувалися близько 60% відвідувачів. Крім того, цей інгредієнт використовувався лише в кількох стравах із меню.

Сам шеф-кухар пояснив, що використовував мурах для надання стравам кислуватого смаку ще під час роботи в США та Європі й не знав, що в Південній Кореї така практика заборонена.

Згідно з місцевим законодавством, за таке порушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років або штрафу в розмірі до 50 млн вон. Оголошення вироку у справі призначено на 2 вересня.