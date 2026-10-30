Завжди виручають. Прості страви з фаршу, які готували ще наші мами плюс сучасні рецепти

Не всі смачні й поживні страви потребують дорогих продуктів або складних рецептів. Звичайний фарш може стати основою для десятків домашніх смаколиків, знайомих ще з дитинства.

Ще на початку 2026 року Мережу заполонило панування високобілкових страв. Адже вже кілька років протеїнові рецепти збирають перегляди у соцмережах, і їх шукають не лише спортсмени. Зараз існує новий тренд максимізації споживання білка, який став особливо популярним серед чоловіків покоління Z, і він натхненний кормом для собак.

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Втім, домашню класику ніхто не скасовував. Хай би як ви урізноманітнювали свій раціон, фарш залишається доступним джерелом білка. Головне — правильно його обирати та готувати. Наприклад, звичні смажені котлети можна запекти в духовці, а жирніший свинячий фарш чергувати з яловичим або курячим. Тож пропонуємо ненадовго забути про новомодні тренди й приготувати на вечерю страву, знайому з дитинства. Адже домашня класика — це завжди смачно, ситно й доволі бюджетно.

Як зробити котлети ідеальними: кулінарний трюк, який варто спробувати У цьому рецепті немає звичного батона — його замінюють кілька інших інгредієнтів, завдяки яким котлети виходять соковитішими й ніжнішими. Перейти до рецепту

Якщо класичне обсмажування котлет замінити на запікання в духовці, то улюблені котлети стануть не лише смачними, а й корисними.

Лінива вечеря: лазанья з лаваша за пів години Трохи м'яса, лаваш, овочі... усе засипане сиром - і ця проста та швидка вечеря наситить шлунок та душу. Подавайте таку лінуву лазанью ще гарячою. Перейти до рецепту

М’які лаваші наповнені вершковою, приправленою сумішшю меленої яловичини та овочів, складені в трикутники та запечені під розплавленим сиром до золотистої скоринки. Ця легка вечеря розрахована на трьох і дарує безліч смаку та затишку в кожному шматочку.

Найпростіший перекус: як приготувати грінки з фаршем і сиром Якщо хочеться швидко приготувати щось ситне й смачне, гарячі бутерброди з фаршем і сиром стануть чудовим вибором. Вони підійдуть не лише для вечері, а й для сніданку чи перекусу. Перейти до рецепту

Бутерброди за цим рецептом готуються швидко й просто. Вам знадобляться готовий сирий фарш, цибуля, спеції, трохи твердого сиру та основа — батон. Він підійде як свіжий, так і трохи черствий. Завдяки запіканню в духовці батон у будь-якому разі стане м’яким усередині та апетитно підрум'яниться.

Млинці без борошна: рецепт з соковитою мʼясною начинкою Якщо ви шукали ідеї для ситного перекусу, то ось вони - золотисті, соковиті, запечені м'ясні млинці з сиром. Перейти до рецепту

М’ясні бризолі з тягнучим сиром — це розкішний сніданок, легкий перекус, і апетитна вечеря. Ззоні рум’яні та м’які яєчні млинці, а всередині тут фарш, який добре пропікається і створює соковитість начики, а розталий сир тягнеться за кожним вібрізаним шматочком. Ви можете обрати м’ясо до смаку і додавати улюблені спеції.

Що поїсти перед здачею крові: рецепт мітболів з овочами для донорів Правильне харчування до та після здачі крові — важлива частина підготовки до донації та відновлення після неї. Перейти до рецепту

Страва увійшла до проєкту Їж як донор, який DoNoRUA запустила спільно з Національною кулінарною олімпійською збірною України. У рамках проєкту шеф-кухарі діляться рецептами та ідеями харчування для людей, які готуються до донації або відновлюються після здачі крові.

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Без тіста: оригінальний рецепт чебуреків від Ярославського Саме таку незвичну версію популярної страви пропонує приготувати зірковий шеф-кухар. Він радить здивувати гостей незвичним рецептом, а ми розповідаємо, як його приготувати. Перейти до рецепту

Креативним рецептом поділився шеф-кухар Володимир Ярославський: «Запросили друзів на чебуреки, подаєте їх до столу, а тіста… просто немає. Цікаво, якою буде їхня реакція? Тоді обов’язково спробуйте приготувати».

Незвичайний бутерброд: як приготувати болгарську «Принцесу» Це простий і ситний болгарський гарячий бутерброд із хліба, фаршу та сиру. Такий сніданок легко може стати повноцінним обідом або вечерею, особливо якщо подати його із запеченою картоплею та свіжим салатом. Перейти до рецепту

Простий і ситний болгарський сніданок, який цілком може стати обідом або вечерею, особливо якщо доповнити соковиті бутерброди запеченою картоплею та салатом. Хліб, сир і фарш для цих бутербродів можна вибрати на свій смак: просто білий, як у Болгарії, тостовий або цільнозерновий із насінням.

М’ясні гніздечка з грибною начинкою та сиром Особливо добре готувати такі гнізда восени або взимку, коли хочеться чогось ситного, теплого й ароматного прямо з духовки. Перейти до рецепту

Ніжні м’ясні гнізда з соковитого фаршу, всередині яких ховається ароматна грибна начинка, а зверху — щедрий шар розплавленого сиру із золотистою рум’яною скоринкою. Так, це ідеальна страва-доповнення вечері. Ці гнізда надзвичайно пасують до ніжного картопляного пюре і запечених овочів — виходить саме та домашня вечеря, коли хочеться накласти собі ще одну порцію.

Смак дитинста: рецепт смажених пиріжків «лапті» Ці пиріжки найкраще робити великими — тоді вони виходять особливо пухкими. Начинку обирайте на свій смак: підійдуть фарш, паштет, картопля або капуста. Перейти до рецепту

Готові пиріжки виходять пишними, м’якими, пористими й не надто жирними. Їх можна подавати теплими до столу з улюбленими напоями. Це саме той рецепт, який готували наші бабусі чи мами в дитинстві. Для начинки підійде будь-який фарш, паштет із курячої печінки, картопляне пюре або тушкована квашена чи свіжа капуста. Також можна експериментувати та приготувати начинку з варених яєць та зелені, у фарш додати відвареного рису, тушкований лівер також чудово пасуватиме. ще один швидкий варіант начинки — сосиска.

Ліниві вафельні котлети з фаршем: хрустка закуска за 15 хвилин Це проста й бюджетна альтернатива котлетам і відбивним. Страва готується швидко, виходить ситною та має апетитну хрустку скоринку. Подавати її можна з овочами, улюбленим соусом або гарніром. Перейти до рецепту

Пропонуємо приготувати цю швидку закуску, як альтернативу швидкими котлетам чи відбивним. Готуються максимально швидко і просто, тому приготувати таку страву можуть навіть новачки на кухні. Це доволі бюджетно, ситно і дуже смачно. Така страва чудово смакуватиме з соусом та овочами, улюбленим салатом чи з гарніром. Наприклад, картопляним пюре, гречкою, рисом і т. д. Вафельні коржі підійдуть будь-які, чи то квадратні чи порційні, чи то круглі. Великі листи просто доведеться різати на порції. Фарш також підійде як курячий, так і свинячий чи яловичий.

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Ситно і дієтично: фаршировані перці з куркою та овочами під сиром Не обмежуйте себе нудними стравами на дієті. Урізноманітьте меню білковою стравою, що має також клітковину та вітаміни. Перейти до рецепту

Не відварене куряче філе та рис, а розкішний повноцінний обід чи вечеря з клітковиною. Фаршировані перці — це яскрава страва з курячим м’ясом та овочами під тягучим сиром, яка ідеально смакуватиме. Ці перці можна подавати саме по собі або ж з порцією рису та гуакамоле.

Білковий сніданок із курячого фаршу та овочів: простий рецепт Курятина — популярне джерело білка, яке може бути частиною збалансованого раціону. Розповідаємо як приготувати з неї найкращий сніданок. Перейти до рецепту

Курка — один із найпопулярніших видів дієтичного білка в нашому щоденному раціоні. Це універсальний продукт, але його щоденне споживання має свої нюанси: важливий вибір частини тушки, спосіб приготування та розмір порції. Курка — це джерело повноцінного білка, який містить усі дев’ять незамінних амінокислот, необхідних для відновлення м’язів, підтримки імунітету та енергетичного обміну. Курятина вважається гарною альтернативою жирній яловичині та переробленим м’ясним продуктам.