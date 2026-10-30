Завжди виручають. Прості страви з фаршу, які готували ще наші мами плюс сучасні рецепти
Ароматні котлети можуть бути ще смачнішими (Фото: NV via Gemini)
Не всі смачні й поживні страви потребують дорогих продуктів або складних рецептів. Звичайний фарш може стати основою для десятків домашніх смаколиків, знайомих ще з дитинства.
Ще на початку 2026 року Мережу заполонило панування високобілкових страв. Адже вже кілька років протеїнові рецепти збирають перегляди у соцмережах, і їх шукають не лише спортсмени. Зараз існує новий тренд максимізації споживання білка, який став особливо популярним серед чоловіків покоління Z, і він натхненний кормом для собак.
Втім, домашню класику ніхто не скасовував. Хай би як ви урізноманітнювали свій раціон, фарш залишається доступним джерелом білка. Головне — правильно його обирати та готувати. Наприклад, звичні смажені котлети можна запекти в духовці, а жирніший свинячий фарш чергувати з яловичим або курячим. Тож пропонуємо ненадовго забути про новомодні тренди й приготувати на вечерю страву, знайому з дитинства. Адже домашня класика — це завжди смачно, ситно й доволі бюджетно.
Як зробити котлети ідеальними: кулінарний трюк, який варто спробувати
Якщо класичне обсмажування котлет замінити на запікання в духовці, то улюблені котлети стануть не лише смачними, а й корисними.
Лінива вечеря: лазанья з лаваша за пів години
М’які лаваші наповнені вершковою, приправленою сумішшю меленої яловичини та овочів, складені в трикутники та запечені під розплавленим сиром до золотистої скоринки. Ця легка вечеря розрахована на трьох і дарує безліч смаку та затишку в кожному шматочку.
Найпростіший перекус: як приготувати грінки з фаршем і сиром
Бутерброди за цим рецептом готуються швидко й просто. Вам знадобляться готовий сирий фарш, цибуля, спеції, трохи твердого сиру та основа — батон. Він підійде як свіжий, так і трохи черствий. Завдяки запіканню в духовці батон у будь-якому разі стане м’яким усередині та апетитно підрум'яниться.
Млинці без борошна: рецепт з соковитою мʼясною начинкою
М’ясні бризолі з тягнучим сиром — це розкішний сніданок, легкий перекус, і апетитна вечеря. Ззоні рум’яні та м’які яєчні млинці, а всередині тут фарш, який добре пропікається і створює соковитість начики, а розталий сир тягнеться за кожним вібрізаним шматочком. Ви можете обрати м’ясо до смаку і додавати улюблені спеції.
Що поїсти перед здачею крові: рецепт мітболів з овочами для донорів
Страва увійшла до проєкту Їж як донор, який DoNoRUA запустила спільно з Національною кулінарною олімпійською збірною України. У рамках проєкту шеф-кухарі діляться рецептами та ідеями харчування для людей, які готуються до донації або відновлюються після здачі крові.
Без тіста: оригінальний рецепт чебуреків від Ярославського
Креативним рецептом поділився шеф-кухар Володимир Ярославський: «Запросили друзів на чебуреки, подаєте їх до столу, а тіста… просто немає. Цікаво, якою буде їхня реакція? Тоді обов’язково спробуйте приготувати».
Незвичайний бутерброд: як приготувати болгарську «Принцесу»
Простий і ситний болгарський сніданок, який цілком може стати обідом або вечерею, особливо якщо доповнити соковиті бутерброди запеченою картоплею та салатом. Хліб, сир і фарш для цих бутербродів можна вибрати на свій смак: просто білий, як у Болгарії, тостовий або цільнозерновий із насінням.
М’ясні гніздечка з грибною начинкою та сиром
Ніжні м’ясні гнізда з соковитого фаршу, всередині яких ховається ароматна грибна начинка, а зверху — щедрий шар розплавленого сиру із золотистою рум’яною скоринкою. Так, це ідеальна страва-доповнення вечері. Ці гнізда надзвичайно пасують до ніжного картопляного пюре і запечених овочів — виходить саме та домашня вечеря, коли хочеться накласти собі ще одну порцію.
Смак дитинста: рецепт смажених пиріжків «лапті»
Готові пиріжки виходять пишними, м’якими, пористими й не надто жирними. Їх можна подавати теплими до столу з улюбленими напоями. Це саме той рецепт, який готували наші бабусі чи мами в дитинстві. Для начинки підійде будь-який фарш, паштет із курячої печінки, картопляне пюре або тушкована квашена чи свіжа капуста. Також можна експериментувати та приготувати начинку з варених яєць та зелені, у фарш додати відвареного рису, тушкований лівер також чудово пасуватиме. ще один швидкий варіант начинки — сосиска.
Ліниві вафельні котлети з фаршем: хрустка закуска за 15 хвилин
Пропонуємо приготувати цю швидку закуску, як альтернативу швидкими котлетам чи відбивним. Готуються максимально швидко і просто, тому приготувати таку страву можуть навіть новачки на кухні. Це доволі бюджетно, ситно і дуже смачно. Така страва чудово смакуватиме з соусом та овочами, улюбленим салатом чи з гарніром. Наприклад, картопляним пюре, гречкою, рисом і т. д. Вафельні коржі підійдуть будь-які, чи то квадратні чи порційні, чи то круглі. Великі листи просто доведеться різати на порції. Фарш також підійде як курячий, так і свинячий чи яловичий.
Ситно і дієтично: фаршировані перці з куркою та овочами під сиром
Не відварене куряче філе та рис, а розкішний повноцінний обід чи вечеря з клітковиною. Фаршировані перці — це яскрава страва з курячим м’ясом та овочами під тягучим сиром, яка ідеально смакуватиме. Ці перці можна подавати саме по собі або ж з порцією рису та гуакамоле.
Білковий сніданок із курячого фаршу та овочів: простий рецепт
Курка — один із найпопулярніших видів дієтичного білка в нашому щоденному раціоні. Це універсальний продукт, але його щоденне споживання має свої нюанси: важливий вибір частини тушки, спосіб приготування та розмір порції. Курка — це джерело повноцінного білка, який містить усі дев’ять незамінних амінокислот, необхідних для відновлення м’язів, підтримки імунітету та енергетичного обміну. Курятина вважається гарною альтернативою жирній яловичині та переробленим м’ясним продуктам.
Правова інформація. Ця стаття містить загальні відомості довідкового характеру і не повинна розглядатися як альтернатива рекомендаціям лікаря. NV не несе відповідальності за будь-який діагноз, поставлений читачем на основі матеріалів сайту. NV також не несе відповідальності за зміст інших інтернет-ресурсів, посилання на які присутні в цій статті. Якщо вас турбує стан вашого здоров’я, зверніться до лікаря.