Моторошне солоденьке. Сім рецептів печива до Геловіну, які під силу навіть дітям
Печиво на Геловін (Фото: depositphotos.com/5seconds)
Геловін, хоч і не є офіційним святом, і відзначається в Україні нечасто, утім може стати гарним приводом порадувати себе смачним до кави, чаю та какао.
Так, Геловін — це все про цукерки, але ваше споживання солодощів на свято не повинно закінчуватися на них. Ці шість страшенно простих рецептів — не тільки веселе сезонне заняття, яким можна насолоджуватися, готуючи і смакуючи з дітьми. Вони також є розумним способом використати залишки цукерок на Геловін, адже ними можна прикрашати це печиво. Не обмежуйте свою фантазію рецептом.
Ви можете поеспериментувати із декораціями та додати більше «павутиння» із маршмелоу, домалювати візерунки шоколадом чи подавати печиво із густим червоним джемом для більшого ефекту.
Додайте трохи осіннього затишку до ваших вечорів та приготуйте ці смаколики завчасно. Обирайте рецепт та збирайте інгредієнти.
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