Моторошне солоденьке. Сім рецептів печива до Геловіну, які під силу навіть дітям

Геловін, хоч і не є офіційним святом, і відзначається в Україні нечасто, утім може стати гарним приводом порадувати себе смачним до кави, чаю та какао.

Так, Геловін — це все про цукерки, але ваше споживання солодощів на свято не повинно закінчуватися на них. Ці шість страшенно простих рецептів — не тільки веселе сезонне заняття, яким можна насолоджуватися, готуючи і смакуючи з дітьми. Вони також є розумним способом використати залишки цукерок на Геловін, адже ними можна прикрашати це печиво. Не обмежуйте свою фантазію рецептом.

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Ви можете поеспериментувати із декораціями та додати більше «павутиння» із маршмелоу, домалювати візерунки шоколадом чи подавати печиво із густим червоним джемом для більшого ефекту.

Додайте трохи осіннього затишку до ваших вечорів та приготуйте ці смаколики завчасно. Обирайте рецепт та збирайте інгредієнти.

Вампірське печиво: рецепт до Геловіну Просто печиво із шоколадом - це не цікаво для Геловіну. Додайте лише кілька інгредієнтів і отримайте оригінальний святковий десерт, який готується зі пав години. Перейти до рецепту

Печиво-привиди: рецепт апетитного десерту до Геловіну Ці чарівні печива-привиди більше солодкі, ніж моторошні, до того ж їх так легко приготувати. Вони надзвичайно смакують до гарячого какао з вершками. Перейти до рецепту

Шоколадне печиво з чизкейком та павутинкою: десерт на Геловін Готувати це печиво особливо хочеться на Геловін — для домашньої вечірки, вечора з фільмом або солодкого столу з друзями. Воно чудово пасує до кави, гарячого шоколаду чи чаю, а ще стане тією самою закускою, яка одразу створює святковий настрій. Перейти до рецепту

Моторошна закуска на Геловін: як приготувати «чаклунські капелюхи» за 15 хвилин Булочки у формі відьомських капелюхів — оригінальна закуска до Геловіну, яка прикрасить святковий стіл. Розповідаємо, як приготувати хрусткі рогалики з часниковим маслом, пармезаном та оливками. Перейти до рецепту

Страшно смачно: рецепт брауні на Геловін Ці насичені, шоколадні ласощі покриті шоколадною глазур'ю та прикрашені захопливим поєднанням цукерок, таких як міні-шоколадні батончики, M&Ms, посипкою і желейною кукурудзою, якщо бажаєте. Перейти до рецепту

Печиво-павуки: простий рецепт солодощів до Геловіну з арахісом та цукерками Павуки зроблені з арахісу або родзинок у шоколаді, мінічашечок з арахісовою пастою та купленої в магазині чорної глазурі. З невеликими зусиллями ці моторошні, повзучі печива на Геловін стають просто моторошними. Перейти до рецепту