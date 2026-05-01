На грилі, у казані та пательні. Сім рецептів оригінальних весняних альтернатив шашлику для приготування на природі

До початку травня - традиційного сезону відпочинку на природі - NV Food зібрав найцікавіші альтернативи шашлику для приготування на компанію - в чомусь здоровіші, і точно не менш смачні.

Під час відпочинку на природі важко втриматися й не приготувати улюблені ароматні страви: з димком, розкішною скоринкою, улюбленими травами та головним інгредієнтом — апетитом, що всигнули «нагуляти» на природі.

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Приготування їжі на відкритому вогні потребує деяких навичок та досвіду. Потрібно правильно обрати місце: це не має бути заповідник, громадський парк чи інша охоронна зелена зона. Упевніться, що ділянка безпечна, і подбайте, щоб не залишити сміття після себе. Далі — оберіть спосіб приготування. Раніше NV FOOD розповідав, що краще обрати для смаження: вугілля чи дрова. Якщо з цим вирішили — далі справа за посудом. Залежно від того, які страви ви хочете приготувати, обирайте казанок (для супів, плову, тушкованих страв), чавунну сковорідку (для яєць, тостів, риби та м’яса), гриль (для овочів, стейків, хліба тощо). Ми підготували добірку улюблених рецептів на вогні, які полюбляться вами, вашою родиною й друзями. Готувати простіше, ніж здається.

На вогні: рецепт запіканки з сиром, сосисками та хлібом Сніданок на природі - не обов'язково каша з пакетика. Скористайте ся пательнею, щоб приготувати французьку запіканку касероль. Перейти до рецепту

Плов у казані: рецепт для пікніка зі свининою та барбарисом З підкопченим ароматом, цей плов стане улюбленим. Він готується у казані на відкритому повітрі, щоб ви могли насолодитися ним ще дужче, адже оточення природи додасть апетиту. Перейти до рецепту

Смажена риба на чавунній сковороді: рецепт на вогні Полита ароматним маслом, приправлена травами та приготована з лимоном форель на вогні смакуватиме магічно. Перейти до рецепту

Маринований перець на грилі із сиром бурата Маринований перець на грилі майже кращий за смажений червоний перець. Його можна зберігати в баночках і використовувати скрізь: в пасті, на піці, для приготування соусу. Перейти до рецепту

Кунжутні хлібці без дріжджів: замість лаваша чи тортильї до будь-якої намазки Для їх приготування не треба замішувати складне тісто, а ще вони ідеально поєднуються з хумусом. Перейти до рецепту

Картопля по-мисливськи: рецепт на чавунній пательні Підкопченість робить картоплю ароматною, а пательні створює можливсть отримати надзвичайну золоту скоринку. Водночас смажена мисливська ковбаска буде соковитою і апетитною. Не забудьте й про улюблені спеції. Перейти до рецепту

Шашлик із шампіньйонів у беконі: рецепт для пікніка чи сімейних посиденьок Ця закуска ідеально смакуватиме на пікніку та доповнить ваш стіл оригінальним смаком, простотою та бюджетністю! Перейти до рецепту

Такос з рибою на грилі: рецепт мексиканського ель пастор Акуратна грильована риба, пекучі спеції, ананасова сальма і все це у хрусткому лаваші створять ідеальну основу для вашої вечері в компанії на природі. Зробіть заготовки завчасно. Перейти до рецепту

Сир халумі та овочі на грилі: ідеальне літнє поєднання Сир халумі в поєднанні з ароматними овочами, забезпечує смачний, білковий і легкий варіант здорового обіду з високим вмістом білка і цікавою хрусткою текстурою. Перейти до рецепту