На грилі, у казані та пательні. Сім рецептів оригінальних весняних альтернатив шашлику для приготування на природі
Смажена картопля на вогні (Фото: depositphotos.com ira.foto3)
До початку травня - традиційного сезону відпочинку на природі - NV Food зібрав найцікавіші альтернативи шашлику для приготування на компанію - в чомусь здоровіші, і точно не менш смачні.
Під час відпочинку на природі важко втриматися й не приготувати улюблені ароматні страви: з димком, розкішною скоринкою, улюбленими травами та головним інгредієнтом — апетитом, що всигнули «нагуляти» на природі.
Приготування їжі на відкритому вогні потребує деяких навичок та досвіду. Потрібно правильно обрати місце: це не має бути заповідник, громадський парк чи інша охоронна зелена зона. Упевніться, що ділянка безпечна, і подбайте, щоб не залишити сміття після себе. Далі — оберіть спосіб приготування. Раніше NV FOOD розповідав, що краще обрати для смаження: вугілля чи дрова. Якщо з цим вирішили — далі справа за посудом. Залежно від того, які страви ви хочете приготувати, обирайте казанок (для супів, плову, тушкованих страв), чавунну сковорідку (для яєць, тостів, риби та м’яса), гриль (для овочів, стейків, хліба тощо). Ми підготували добірку улюблених рецептів на вогні, які полюбляться вами, вашою родиною й друзями. Готувати простіше, ніж здається.
На вогні: рецепт запіканки з сиром, сосисками та хлібом
Плов у казані: рецепт для пікніка зі свининою та барбарисом
Смажена риба на чавунній сковороді: рецепт на вогні
Маринований перець на грилі із сиром бурата
Кунжутні хлібці без дріжджів: замість лаваша чи тортильї до будь-якої намазки
Картопля по-мисливськи: рецепт на чавунній пательні
Шашлик із шампіньйонів у беконі: рецепт для пікніка чи сімейних посиденьок
Такос з рибою на грилі: рецепт мексиканського ель пастор
Сир халумі та овочі на грилі: ідеальне літнє поєднання
У фользі на вогні: рецепт печеного батату
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