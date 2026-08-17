Щоб взимку смакувати улюбленою закускою, про консервацію варто подумати вже зараз. Незалежно від того, які у вас помідори, для кожних знайдеться рецепт: зелених, чері, сливок, чи навіть для міксу сортів. Євген Клопотенко поділився власними та родинними рецептами томатів у банках, які допоможуть якнайкраще використати врожай. Чи планували ви стерелізацію банок, чи обрали квашення замість маринування — в цій добірці знайдеться потрібний рецепт. Готуйте відразу подвійну чи потрійну порцію.

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Мариновані помідори половинками: порція на п'ять банок за рецептом Клопотенка Такі помідори добре просочуються маринадом і виходять соковиті. Рецепт розрахований на дві літрові банки. А якщо помідорів у вас багато, краще одразу робити більше, бо такі помідори взимку довго в коморі не стоять. Перейти до рецепту

Салат з помідорів в банках: за рецептом Євгена Клопотенка Салат з помідорів — один з найпростіших варіантів заготовок на зиму. Мінімум інгредієнтів та витраченого часу, а результат при цьому завжди гарний. Перейти до рецепту

Мариновані кисло-солодкі помідори: рецепт без стерилізації Іноді врожай не буде чекати, тож помідори треба закрити вже. Цей рецепт саме для таких випадків. Перейти до рецепту

Квашені помідори: рецепт на 3-літрову банку від Євгена Клопотенка Не завжди консервація - найкращий та найзручніший метод зберігання томатів на зиму. Спробуйте простіше - заквасити. Перейти до рецепту

Мариновані помідори чері: найкраща закуска на зиму Євген Клопотенко радить законсервувати саме чері: солодкі та пружні, прекрасно поміщаються в банці, а ще їх дуже зручно їсти. Перейти до рецепту

Мариновані солодкі помідори на 3 літрову банку: рецепт Євгена Клопотенка Пружні, солодкуваті та майже з непомітним посмаком оцту . Вони стануть вашою новою улюбленою закускою. Перейти до рецепту

Італійські томати: рецепт пелаті у власному соку Трошки італійського смаку вдома ніколи не завадить. Особливо коли в планах грандіозні страви для затишної домашньої вечері. Перейти до рецепту

Гострі помідори: рецепт мами Євгенії Клопотенко на зиму Домашні, гостренькі помідори - це затишок, який можна буде смакувати не один сезон. Особливо приємно, коли це сімейний, перевірений рецепт. Перейти до рецепту

Консервовані томати на зиму: рецепт з кетчупом Відразу зробіть чималеньку партію, доки триває сезон, щоб ці яскраві і пікантні томати стали радісним нагадуванням про літо у похмурі морозні дні. Перейти до рецепту