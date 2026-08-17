І на дві, і на 20 банок. Добірка рецептів помідорів на зиму від Євгена Клопотенка — зелені, квашені, гострі
17 серпня, 10:27
Мариновані помідори в салаті на зиму (Фото: сайт klopotenko.com)
Щедрий урожай не має пропасти задарма. Пробуйте нові й перевірені рецепти помідорів у пік сезону консервації.
Щоб взимку смакувати улюбленою закускою, про консервацію варто подумати вже зараз. Незалежно від того, які у вас помідори, для кожних знайдеться рецепт: зелених, чері, сливок, чи навіть для міксу сортів. Євген Клопотенко поділився власними та родинними рецептами томатів у банках, які допоможуть якнайкраще використати врожай. Чи планували ви стерелізацію банок, чи обрали квашення замість маринування — в цій добірці знайдеться потрібний рецепт. Готуйте відразу подвійну чи потрійну порцію.
Мариновані помідори половинками: порція на п'ять банок за рецептом Клопотенка
Такі помідори добре просочуються маринадом і виходять соковиті. Рецепт розрахований на дві літрові банки. А якщо помідорів у вас багато, краще одразу робити більше, бо такі помідори взимку довго в коморі не стоять.