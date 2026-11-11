Випікання печива може стати ідеальним заняттям у холодні осінні вечори (Фото: magnific)

Від хрусткого пісочного до ніжного печива із начинками та глазур’ю — ці рецепти допоможуть урізноманітнити домашню випічку. Зібрали варіанти на будь-який смак: від швидких десертів до тих, що потребують часу на приготування.

Форми для печива можуть втратити свою різноманітність, якщо кожна партія спирається на один і той самий шоколадно-цукровий профіль. Ці варіанти десерту пропонують різні текстури та покриття, від хрусткого пісочного печива та м’якої серединки до начинених сендвічів, цитрусових глазурей, пряних завитків та круглих тістечок без випікання. Деякі швидко змішуються, тоді як інші потребують часу на охолодження.

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До тіста часто додають різні спеції та горіхи, сухофрукти чи цукрові вироби. Часто печиво покривають шоколадом, або виготовляють начинку та розміщують її всередині печива. В Україні його готують ще здавна. Є багато старих рецептів приготування печива. Одним із найпоширеніших видів печива були медяники, що готувалися з меду та пшеничного чи житнього тіста. Багато рецептів потрапили до нас із сусідніх країн, як-от, скажімо, мазурки, яблучний штрудель та інші.

Більшість видів печива має приємний солодкий смак і характерний аромат, добру засвоюваність, а тому потрібно регулювати споживання виробів, особливо особам, що схильні до повноти й віддавати перевагу печиву з низьким вмістом цукру та жиру Перегляньте деталі, щоб вибрати рецепт, який підійде для вашого ланчбоксу, коробки на подарунок друзям чи щоденного перекусу.

25 найкращих рецептів печива на всі випадки життя

Уже ніхто не їсть Дубайський шоколад - усі хочуть "баттер райс" - солодощі, що стали трендом 2026 року Простий перекус із хрустких коржиків, шоколаду та горіхової пасти вже називають наступним гастротрендом після «дубайського» шоколаду. Перейти до рецепту

Корисне печиво з трьох інгредієнтів: рецепт з шоколадом та кокосовою стружкою Це печиво - привід покласти банан у дальній куток холодильника чи шафки, щоб він достигнув до ідеільної солодкості. З нього модна буде приготувати хрумке, золотисте печиво з шоколадом та кокосом, від якого складно відірватися. Перейти до рецепту

Ідеальне поєднання: м'ятне печиво з шоколадом Свіжість, тепкість, вершковість та хрускіт - у цьому печиві ідеально все. Перейти до рецепту

Без масла: рецепт м'якого яблучного печива Це печиво — справжній шедевр домашнього кондитерського мистецтва, створений, щоб дарувати радість і задоволення. Перейти до рецепту

Печиво з аерогриля: простий рецепт на невелику порцію Якщо ви коли-небудь хотіли спекти лише одне чи два печива, але не хотіли вмикати духовку (або очищати через це все деко), це печиво з аерогрилю — ваше рішення. Перейти до рецепту

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На сніданок і перекус. Смачне домашнє печиво з сухофруктами та горіхами Наповнене сухофруктами, вівсом, горіхами та насінням, це печиво ситне, поживне та гарантовано насичує вас до обіду. Перейти до рецепту

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Цукрове печиво з маслом та попкорном - до свят і в будень Це солодко-солоне печиво готується лише в одній мисці — міксер не потрібен. Перейти до рецепту

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