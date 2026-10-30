Ситно й просто. Швидкі рецепти на випадок відключень світла від Клопотенка

Навіть у таких екстремальних умовах, в яких зараз живуть українці можна харчуватися поживно й смачно.

Відключення електроенергії через російські атаки на міста України змушують підлаштовувати свій графік прийомів їжі та раціон. Однак, ваше харчування не має складати із запареної локшини та самих бутербродів. Це можуть бути повноцінні поживні страви, які можна приготувати на різних девайсах і в обмежену кількість часу. Євген Клопотенко поділився підбіркою власних рецептів під час відключень світла і тоді, коли воно є, але не довго. Пропонуємо спробувати його рецепти та кілька інших від NV FOOD, щоб обрати ваш наступний прийом їжі.

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Немає електрики

Намазка з тунця з оливками і крем-сиром: легка закуска Різноманітні намазки й паштети завжди доречні, адже зазвичай їх можна доволі легко приготувати з простих інгредієнтів. Перейти до рецепту

Трохи літа взимку. Свіжий салат з авокадо, кукурудзою та чері Є салати, які створюють відчуття літа незалежно від пори року. Перейти до рецепту

Рецепт пасти з консервованої квасолі: легка закуска за 15 хвилин Це чудова насичена смаками закуска, яка завжди буде доречною на столі. Вам потрібна лише консервована біла квасоля та кілька інших інгредієнтів, які, ймовірніше за все, вже є на вашій кухні. Перейти до рецепту

Рол з вершковим авокадо та білою квасолею: ідеально, коли немає світла Незалежно від того, є у вас світло чи ні, цей лаваш з оригінальною начинкою стане справжньою знахідкою. Він легкий і водночас ситний, смачний та корисний. Перейти до рецепту

Андрути: рецепт десерту з дитинства, коли немає світла Щоб вафельний торт зі згущеним молоком та горіхами не був занадто солодким, ми приготуємо для нього варення з вишень, що дасть приємну кислинку. Перейти до рецепту

Нема електрики та газу, але є туристична плита чи пальник

Елементарно просто: рецепт піци на пательні Чи можна приготувати домашню піцу так, щоби це було швидко, легко і дуже смачно? Звичайно! Перейти до рецепту

Не гірше, ніж в Грузії: рецепт хачапурі на сковороді Страва підкупить вас не лише своїм чудовим смаком, але й легкістю приготування. Хоч справжні грузинські хачапурі готують у відкритій дров’яній печі, чи вдома у духовці, тут ще простіше – на сковороді. Перейти до рецепту

Трикутники з лаваша: домашні з сиром та м'ясом Такі хрусткі та соковиті, з тягнучим сиром та апетитним м'ясом, ці трикутники із лаваша ідеально смакують з томатним соком. Перейти до рецепту

Рецепт куліша в казані: так, як готували наші бабусі Ситна й ароматна страва, яка пахне вогнищем і дарує відчуття домашнього затишку навіть у найпохмуріший осінній день. Перейти до рецепту

Вечеря за 20 хвилин: cоковита курка з пармезаном на сковороді Це ідеальне поєднання інгредієнтів до ситної і поживної осінньої вечері. Готуйте страву для найрідніших і насолоджуйтесь незабутнім смаком. Перейти до рецепту

Є електрика, але обмежений час

Лазанья на сковороді: простіший рецепт Скільки ж моментів гастрономічної насолоди в слові лазанья. Біда одна, її таки трохи довго готувати. Але будь-яку страву можна спростити. Перейти до рецепту

Хрусткі зовні та ніжні всередині: бельгійські вафлі на сметані А хочете приготувати ідеальні бельгійські вафлі? Такі, щоб з рум’яною хрумкою скоринкою ззовні, але ніжні і пишні всередині. Тоді беріть цей рецепт та мерщій на кухню! Перейти до рецепту

Зі свининою та ароматними спеціями: плов в мультиварці Яким має бути ідеальний плов? З дуже м’яким м’ясом, яке тане у роті, розсипчастим рисом та солодкими шматочками моркви, як цей. Перейти до рецепту

Теплий салат з куркою і овочами: швидкий рецепт, щоб зігрітися Він дуже смачний, має апетитний вигляд і готується за 20–25 хвилин. Ця страва чудово працює і як легкий обід, так і ситна вечеря. Перейти до рецепту