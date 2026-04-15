Для щедрого врожаю і чудового смаку. П’ять найкращих сортів молодої картоплі

15 квітня, 05:23
При посадці картоплі звертайте увагу на сорт (Фото: freepik)

При посадці картоплі звертайте увагу на сорт (Фото: freepik)

Сезон посадки ранньої картоплі в розпалі. Розповідаємо, які ж ранні сорти варто обрати, щоб отримати стабільний і щедрий урожай.

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Обираючи сорт ранньої картоплі для посадки важливо звертати увагу не лише на швидкість дозрівання, а й на врожайність, стійкість до хвороб і смакові якості. Про те, як правильно обрати сорт молодої картоплі пише Agronews.

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Пять найкращих сортів ранньої картоплі

1. Рів'єра

Цей сорт вважається одним із найшвидших. Перший урожай можна отримати вже через 40 днів після садіння. Картопля формує великі бульби, має гарний товарний вигляд і приємний смак. Добре переносить посуху і дає стабільний урожай навіть за неідеальних умов.

2. Імпала

Один із найпопулярніших ранніх сортів. Відзначається швидким ростом і здатністю формувати багато бульб під одним кущем. Має світлу м’якоть і добре підходить для варіння та смаження. Перевага — стійкість до багатьох захворювань.

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3. Беллароза

Цей сорт відомий своєю витривалістю. Він швидко росте, формує великі бульби з рожевою шкіркою і добре переносить перепади температур. Ідеально підходить для початківців, оскільки не потребує складного догляду.

4. Ред Скарлет

Сорт із червоною шкіркою і жовтою м’якоттю. Дає ранній і стабільний урожай, добре зберігається і має високі смакові якості. Часто обирається для продажу завдяки гарному вигляду.

5. Жуковський ранній

Один із найстаріших і найнадійніших ранніх сортів. Він швидко дозріває, дає рівномірні бульби і добре росте в різних кліматичних умовах. Підходить для тих, хто цінує стабільність і передбачуваний результат.

Щоб прискорити дозрівання картоплі, варто пророщувати бульби перед посадкою. Також важливо вибирати добре освітлену ділянку землі і не заглиблювати туди картоплю. Регулярні поливання і розпушування ґрунту допоможуть рослинам швидше розвиватися.

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Редактор: Тетяна Денисенко

Теги:   Рецепти

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