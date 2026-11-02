Уникали проса, обирали свинину. Дослідження пролило світло на відмінності в раціоні народів Європи тисячу років тому

Наші пращури харчувались не лише рослинною їжею (Фото: NV via Gemini)

Що їли слов’яни та германці в Середньовіччі? Нове дослідження показало суттєві відмінності в їхньому раціоні: перші полюбляли молоко, пшоно та мед, а другі — свинину.

Висновки спираються на нещодавні дослідження, опубліковані в журналах Nature та Genome Biology. Аналіз ДНК допоміг ученим пов’язати появу давніх слов’ян із масштабною міграцією, яка змінила населення Європи. У різних її частинах ці процеси відбувалися по-різному. Дослідження також допомагають зрозуміти, як формувалося генетичне та культурне розмаїття сучасних європейців.

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У Середньовіччі раціон слов’янського та германського населення суттєво різнився. Слов’яни полюбляли кашу з проса. Перші слов’яни в Центральній Європі споживали переважно молоко, просо та мед. Це вирізняло їх з-поміж германців, які натомість надавали перевагу свинині. Такі висновки ґрунтуються на масштабному аналізі молекул їжі, що збереглися на уламках керамічного посуду, а також на дослідженні кісток тварин, яких вживали в їжу. Згідно із сучасними науковими даними, ці дві групи населення відрізнялися не лише генетично, а й способом життя та раціоном. До такого висновку дійшли учасники міжнародного дослідження під керівництвом Їржі Махачека, завідувача кафедри археології та музеології Університету Масарика.

Результати аналізів свідчать, що на початку раннього Середньовіччя (VI-VII ст.) — періоду, який настав одразу після Великого переселення народів (V-VI ст.) — спосіб життя мешканців Центральної Європи, зокрема й їхній раціон, докорінно змінився. «Їжа та кулінарні традиції вважаються однією з важливих культурних ознак, що дозволяють розрізняти різні соціальні, релігійні чи етнічні групи», — пояснює Махачек.

Науковці визначили склад раціону, проаналізувавши органічні залишки — передусім ліпіди (жири), молекули яких століттями зберігалися в стінках керамічного посуду, що використовувався для приготування їжі. З’ясувалося, що прибульці з північного сходу Європи — яких ми зазвичай називаємо слов’янами — віддавали перевагу продуктам, з яких, імовірно, готували каші.

Вони відрізнялися від осілого населення Центральної Європи германського походження: останні уникали вживання проса, надаючи перевагу свинині. «Популярність проса та страв із нього зберігалася серед слов’ян протягом тривалого часу.

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Навіть за часів Великої Моравії — першого протодержавного утворення західних слов’ян у IX столітті — усе населення, включно з тогочасною елітою, споживало просо у великих кількостях», — пояснив Махачек. Він додав, що це підтверджується аналізом ізотопів вуглецю в людських кістках: просо, як специфічна сільськогосподарська культура, залишає в них чіткий і впізнаваний слід.

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