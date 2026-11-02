Уникали проса, обирали свинину. Дослідження пролило світло на відмінності в раціоні народів Європи тисячу років тому

2 листопада, 16:45
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Наші пращури харчувались не лише рослинною їжею (Фото: NV via Gemini)

Наші пращури харчувались не лише рослинною їжею (Фото: NV via Gemini)

Що їли слов’яни та германці в Середньовіччі? Нове дослідження показало суттєві відмінності в їхньому раціоні: перші полюбляли молоко, пшоно та мед, а другі — свинину.

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Висновки спираються на нещодавні дослідження, опубліковані в журналах Nature та Genome Biology. Аналіз ДНК допоміг ученим пов’язати появу давніх слов’ян із масштабною міграцією, яка змінила населення Європи. У різних її частинах ці процеси відбувалися по-різному. Дослідження також допомагають зрозуміти, як формувалося генетичне та культурне розмаїття сучасних європейців.

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У Середньовіччі раціон слов’янського та германського населення суттєво різнився. Слов’яни полюбляли кашу з проса. Перші слов’яни в Центральній Європі споживали переважно молоко, просо та мед. Це вирізняло їх з-поміж германців, які натомість надавали перевагу свинині. Такі висновки ґрунтуються на масштабному аналізі молекул їжі, що збереглися на уламках керамічного посуду, а також на дослідженні кісток тварин, яких вживали в їжу. Згідно із сучасними науковими даними, ці дві групи населення відрізнялися не лише генетично, а й способом життя та раціоном. До такого висновку дійшли учасники міжнародного дослідження під керівництвом Їржі Махачека, завідувача кафедри археології та музеології Університету Масарика.

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Результати аналізів свідчать, що на початку раннього Середньовіччя (VI-VII ст.) — періоду, який настав одразу після Великого переселення народів (V-VI ст.) — спосіб життя мешканців Центральної Європи, зокрема й їхній раціон, докорінно змінився. «Їжа та кулінарні традиції вважаються однією з важливих культурних ознак, що дозволяють розрізняти різні соціальні, релігійні чи етнічні групи», — пояснює Махачек.

Науковці визначили склад раціону, проаналізувавши органічні залишки — передусім ліпіди (жири), молекули яких століттями зберігалися в стінках керамічного посуду, що використовувався для приготування їжі. З’ясувалося, що прибульці з північного сходу Європи — яких ми зазвичай називаємо слов’янами — віддавали перевагу продуктам, з яких, імовірно, готували каші.

Вони відрізнялися від осілого населення Центральної Європи германського походження: останні уникали вживання проса, надаючи перевагу свинині. «Популярність проса та страв із нього зберігалася серед слов’ян протягом тривалого часу.

Навіть за часів Великої Моравії — першого протодержавного утворення західних слов’ян у IX столітті — усе населення, включно з тогочасною елітою, споживало просо у великих кількостях», — пояснив Махачек. Він додав, що це підтверджується аналізом ізотопів вуглецю в людських кістках: просо, як специфічна сільськогосподарська культура, залишає в них чіткий і впізнаваний слід.

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Редактор: Тетяна Денисенко

Теги:   Європа Молоко Пшонка Свинина Харчування

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