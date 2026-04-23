Щоб не гірчила і не злипалася. Прості лайфхаки для приготування ідеальної пшоняної каші
Пшоняна каша може бути не лише корисна, а й смачна (Фото: depositphotos/АІ)
Щоб приготувати смачну кашу, варто дотримуватися цих кількох простих порад. Тоді ви отримаєте не просто тарілку ароматної ситну пшонку, а й дуже смачний гарнір чи й основну страву.
Пшоно не поступається іншим крупам за вмістом білка і вуглеводів. Причому білок має високу біологічну цінність через наявність амінокислот — триптофану, лізину і метіоніну. Калорійність її практично така ж, як у пшеничної крупи або гречки. У пшоні містяться вітаміни групи В, зокрема В1, В6, РР і фолієва кислота. Їх в пшоні небагато, тому що при обробці проса оболонки прибирають. Але є в пшоні бета-каротин, який, власне, забезпечує колір крупи. Чим крупа жовтіша, тим більше бета-каротину. З мінералів багато кремнію, марганцю, міді, молібдену і магнію. Ці елементи необхідні для кісткової і сполучної тканин, покращують стан шкіри і позитивно впливають на нервову систему. Пшоно не містить глютену — клейковини, що викликає харчову алергію або важку непереносимість, тому воно рекомендується при целіакії, пацієнтам, які перебувають на безглютенової дієті. Також пшоно вважають одним з найменш алергенних злаків.
Каша з пшона безумовно корисна та смачна, але не кожен може її приготувати так, щоб вона була апетитною, розсипчастою та смачною. Тут слід пам’ятати про деякі правила, пише Pixel Inform.
Як зварити смачну пшоняну кашу
Цю крупу перед приготуванням необхідно добре промити. Це потрібно зробити щонайменше тричі з використанням кип’ятку. Це допоможе прибрати пил, а також запобігти злипанню зерен у каструлі. Також промивання прибере гіркоту зі страви.
Іноді пшоняна каша сильно гірчить. У такому разі її хоча б на 15 хвилин потрібно попередньо залити окропом. Далі можна переходити до відварювання.
Треба брати 2 води та 1 склянку пшона. У цьому випадку крупа буде розсипчастою.
Відразу крупу потрібно залити холодною водою, потім довести до кипіння на середньому вогні. Коли кількість води зменшиться до рівня пшона, то вогонь слід поставити повільний.
Як тільки каша буде готова, то бажано додати до неї трохи вершкового масла. Ще 10 хвилин страва має постояти під кришкою. Після цього можна подавати пшоно.
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