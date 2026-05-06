Не лише сіль. Які спеції додавати до пшоняної каші та які неочікувані страви можна з нею приготувати

Якщо ви дбаєте про здоров’я і хочете харчуватися смачно без зайвих витрат, ці поради стануть у пригоді. Зберігайте рецепти і насолоджуйтеся смаком і користю.

Крупам варто знайти місце в збалансованому повсякденному раціоні. Вони мають велику поживну цінність, повільно засвоюються, продовжують відчуття ситості. Крупи — цінний для організму продукт. Включення здорових корисних круп, таких от як пшоно, в раціон може допомогти запобігти проблемам зі здоров’ям, таким як серцеві захворювання, діабет, хвороби шлунково-кишкового тракту та інші. Пшоно не містить глютену — клейковини, що викликає харчову алергію або важку непереносимість, тому воно рекомендується при целіакії, пацієнтам, які перебувають на безглютенової дієті. Також пшоно вважають одним з найменш алергенних злаків.

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Які спеції додавати до пшона

Цільні зерна також є основою середземноморської дієти. І пшоно чудово підходить для такого випадку.

Як приготувати пшоно з овочами у середземноморському стилі Страву за цим рецептом можна подавати з підсмаженим хлібом на заквасці. Це чудова ситна вечеря, яка добре поєднується з хрустким грецьким салатом. Також страва чудово смакує з нарізаними помідорами та огірком. Перейти до рецепту

Ця страва — чудова вечеря, її можна подавати як окрему основну страву або разом із смаженою куркою. Пшоно можна готувати як рис, що призводить до пухкої текстури, яка має чудовий смак, але сама по собі може бути трохи сухуватою, особливо коли вона охолоне. Щоб розкрити найкращі якості пшона, готуйте його з великою кількістю води — у каші, звареній і застиглой, як полента, або з великою кількістю м’яких варених овочів, як у цьому плові. Результат виходить вершковим, але напрочуд легким.

Без рису: пряний пшоняний плов із овочами та спеціями в одному посуді Це одна з тих страв з однієї каструлі, яка готується досить швидко і може гарантувати смачну та поживну вечерю на будній день. Перейти до рецепту

Пшоно не поступається іншим крупам за вмістом білка і вуглеводів. Причому білок має високу біологічну цінність через наявність амінокислот — триптофану, лізину і метіоніну. Калорійність пшона практично така ж, як у пшеничної крупи або гречки. Додайте до пшона індійських спецій і проста страва перетвориться у справжній делікатес.

Простіше не придумаєш: пшоняна каша з індійським вайбом Ця ароматна страва з пшона перетворюється на витончений гастрономічний варіант завдяки додаванню спецій. Перейти до рецепту