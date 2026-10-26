Протеїнові коктейлі для підлітків: користь чи зайвий продукт?

Протеїнові коктейлі, батончики, пудинги й навіть хліб із написом «high protein» давно вийшли за межі спортивного харчування. Виробники позиціонують такі продукти як спосіб наростити м’язи, контролювати вагу або просто отримувати більше білка щодня.

Підлітки також активно долучаються до цього тренду: за даними національного опитування C.S. Mott Children’s Hospital при Університеті Мічигану (США), у 2024 році 41% батьків підлітків віком 13−17 років повідомили, що їхні діти протягом попереднього року вживали білкові добавки — батончики, коктейлі або протеїновий порошок. Серед хлопців цей показник становив 46%, серед дівчат — 36%.

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Причини теж відрізнялися. Хлопці частіше використовували протеїнові продукти для набору м’язової маси, тоді як дівчата — для доповнення раціону або контролю ваги. Однак сам факт регулярного вживання протеїну ще не означає, що підліток справді потребує порошку чи спеціального батончика. У період росту організму потрібен білок, але в більшості випадків його можна отримати зі звичайної їжі.

Скільки білка потрібно підлітку

Білок необхідний для росту й відновлення тканин, формування м’язів та інших структур організму. Але потреба в ньому не однакова протягом усього життя. За актуальними рекомендаціями Німецького товариства харчування (DGE), для дітей та підлітків норма залежить від віку й статі: для 13−15-річних вона становить близько 0,9 г білка на кілограм маси тіла на добу, а для 15−19-річних — 0,9 г/кг для хлопців і 0,8 г/кг для дівчат.

Водночас це не означає, що кожному підлітку потрібно щодня рахувати грами білка. Потребу можна задовольнити звичайним різноманітним раціоном: молочними продуктами, яйцями, рибою, м’ясом, бобовими, соєю, горіхами, насінням та цільнозерновими продуктами. Для більшості здорових підлітків спеціальна білкова добавка не є необхідною лише тому, що вони займаються спортом.

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Саме слово «протеїн» часто створює враження, ніби спортивні результати без нього неможливі. Насправді для юних спортсменів набагато важливіші достатня кількість їжі та енергії, нормальний режим харчування, тренування, відновлення і сон. Огляд рекомендацій щодо харчування юних спортсменів не знаходить достатніх підстав для рутинного використання харчових добавок із метою покращення спортивних результатів.

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Чи допоможе протеїн наростити м’язи

Білок справді необхідний для синтезу м’язових білків, але сам по собі протеїновий коктейль не створює м’язи. Для цього потрібен стимул у вигляді фізичного навантаження, достатня кількість енергії та поживних речовин і час на відновлення. Навіть у дорослих людей додатковий білок без силових тренувань дає значно менший ефект для м’язової маси й сили, ніж поєднання харчування з відповідними вправами.

А якщо підліток хоче схуднути?

Саме тут із протеїновими продуктами варто бути особливо обережними. Білок може підвищувати ситість, а в дорослих людей раціони з його вищою часткою іноді сприяють більшому зниженню ваги в короткостроковій перспективі. Проте з часом ця перевага зменшується, а дані не дають підстав розглядати високобілкову дієту як універсальний спосіб контролю ваги.

Для підлітків ситуація складніша, оскільки організм продовжує рости й розвиватися. Самостійно переходити на високобілкову або низькокалорійну дієту заради схуднення — не найкраща стратегія. Якщо вага справді викликає занепокоєння, раціон варто оцінювати разом із педіатром або фахівцем із дитячого харчування, враховуючи не лише цифру на вагах, а й зріст, вік, темпи росту та загальний стан здоров’я.

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Чи небезпечний надлишок білка для нирок

У здорових дорослих сучасні дані не показують переконливих ознак пошкодження нирок від високобілкової дієти протягом досліджуваних періодів, хоча довгострокові наслідки дуже високого споживання залишаються недостатньо вивченими. Водночас для людей із захворюваннями нирок надлишок білка може бути проблемою, а потребу в ньому визначають індивідуально.

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Для підлітків це ще один аргумент не використовувати протеїнові добавки без реальної потреби. Особливо якщо вже є захворювання нирок або інші хронічні стани, кількість білка має визначати лікар.

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Чим насправді можуть бути проблемні протеїнові продукти

Проблема протеїнового порошку часто не в самому білку, а в тому, що продукт подається як необхідна частина здорового способу життя. Деякі батончики, пудинги та готові коктейлі можуть містити багато доданого цукру, підсолоджувачів, ароматизаторів та інших добавок. Крім того, протеїновий продукт легко перетворюється на заміну нормальної їжі, хоча він не обов’язково містить ту саму кількість клітковини, корисних жирів і мікронутрієнтів.

Є й питання контролю якості. Харчові добавки в багатьох країнах регулюються не так, як лікарські засоби, а ризик забруднення або невідповідності складу етикетці існує. У дослідженнях Німецького університету спорту в Кельні у 2021−2024 роках заборонені допінгові речовини виявили у 22 із 114 перевірених добавок, які досліджували через несприятливі результати допінг-контролю; у частині випадків упаковка була неушкодженою.

Ще одна можлива проблема — шкіра. Дослідження взаємозв'язку між сироватковим протеїном і акне дають суперечливі результати. У 2024 році дослідження за участю чоловіків із легким або помірним акне не виявило погіршення перебігу захворювання від 30 г сироваткового білка на день порівняно з не-сироватковою добавкою. Водночас інше дослідження, проведене серед юнаків і молодих чоловіків, виявило асоціацію між уживанням whey-протеїну та акне.

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Протеїнова добавка може мати практичний сенс у конкретних ситуаціях — наприклад, якщо через медичний стан, дуже низький апетит, проблеми з жуванням чи ковтанням або інші обставини людина не може отримати достатньо поживних речовин зі звичайної їжі. Але для підлітка це вже питання індивідуальної оцінки лікаря або кваліфікованого дієтолога, а не рішення, яке варто приймати за порадою фітнес-блогера.

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