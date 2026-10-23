Забудьте про каву і печиво. Доктори розповіли, чому вам необхідний ваш обід на роботі

Багато з нас звикли ставити справи на передній план та відкладати турботу про себе як другорядну. Це поширена звичка життя, коли зростання культури поспіху змусило відчувати, що ми повинні оптимізувати кожну годину нашого дня. Часто це має сильний вплив на прийоми їжі. Таким чином, пропускається сніданок, обід перетворюється на «попити кави», а вечеря — на безконтрольне поглинання продуктів з холодильника.

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Докторка Сула Віндгассен, провідна психологиня, розповіла The Guardian: «Багато хто з нас має вбудовану віру в те, що ми повинні заслужити свій відпочинок; що якщо ми зможемо зробити все, то у нас буде час перезарядитися». Однак, за її словами, проблема в тому, що іноді кінець списку справ залишається недосяжним. Ми можемо відмовлятися від повноцінної обідньої перерви на користь виконання справ або швидкого перекусу на ходу, думаючи, що ми ефективні. Але правда полягає в тому, що пропуск обіду — погана новина для вашої продуктивності пообіді.

Майс Аль-Алі — зареєстрована дієтологиня, яка пропрацювала в корпоративному світі понад 20 років. «Коли ми постійно бігаємо між завданнями, перевтомлюємося та перебуваємо у стані стресу, це справді виводить з рівноваги нашу нервову систему — ми застрягаємо в стані „бий або біжи“, і дуже легко забути зробити паузу, поїсти та подбати про себе», — розповіла вона і додала, — «Ми можемо потягнутися за кофеїном та цукром, щоб продовжувати працювати, а потім почати страждати від головного болю, туману в голові та труднощів зі сном, коли нарешті зупинимося».

Як бути продуктивнішими, краще поївши

Проблем зі здоров’ям та поганого самопочуття протягом дня можна уникнути, виділивши час для перезарядки мозку та тіла близько полудня. Аль-Алі зазначає, що це ідеальний час, щоб насолодитися повноцінним обідом, бажано таким, що включає білок, складні вуглеводи для повільного вивільнення енергії та корисну для кишківника клітковину. Ось які конкретні поради для обідньої перерви можна виділити зі слів докторки Віндгассен:

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Змініть обстановку — інше місце, а особливо прогулянка до нього дозволить змінити фокус уваги. «Якщо ви залишаєтеся на тому ж місці, ваш мозок не отримує жодних сигналів про те, що настав час розслабитися», — пояснила вона. Вимкніть сповіщення — це окреслює вашу перерву як час суто на себе та допомагає уникнути спокуси відповідати на електронні листи під час обіду. Візьміть зручну їжу — готовий обід має бути під рукою, щоб не витрачати час на приготування. Наприклад, банка супу, яку можна приготувати за лічені хвилини. Їжте на свіжому повітрі — за можливості перемістіться за столик на вулиці або візьміть тарілку в сад. Так ви також можете відчути себе більш бадьорими. Перемикніть увагу — дозвольте вашій увазі зосередитися на «маленьких радостях», таких як шелест листя або ледь помітний присмак перцю у вашій їжі. Про те, чому важлива насолода від їжі, NV FOOD розповідав у попередньому матеріалі.

Обідня перерва з колегою, демонстративне фото / Фото: depositphotos.com/HayDmitriy

«Навіть пасивне гортання стрічки на телефоні насправді дуже виснажує», — поділилася докторка. Гортання активує лімбічну систему мозку, змушуючи ваш мозок запускати реакцію на стрес, замість того, щоб переходити в режим «відпочинку та перетравлення». «Просто спостереження за навколишнім середовищем або смаками у вашій їжі набагато більше сприяє відпочинку», — пояснює Віндгассен.

Це просте, але необхідне нагадування про те, що незалежно від того, наскільки напруженим стає життя, захист обіднього часу та якісна їжа є вирішальними для щасливіших, здоровіших та продуктивніших днів. А якщо вам потрібна перерва саме на каву з печивом, зробіть її перекусом на полуденок і також сповна насолодіться довгоочікуваним смаком.